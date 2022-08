L’interdiction technologique chinoise aux États-Unis n’a pas été respectée

La technologie ne sera plus un quasi-monopole américain, comme elle l’a été au cours du dernier demi-siècle, et les États-Unis doivent élaborer et exécuter des plans pour les aider à bénéficier des développements technologiques mondiaux tout en préservant la sécurité et l’innovation de l’Amérique. Mais l’histoire des équipements chinois montre que nous avons encore du chemin à parcourir.

Aujourd’hui, je vais examiner comment les États-Unis ont géré l’équipement de deux sociétés chinoises, Huawei et ZTE. J’explorerai ce que cela peut nous dire sur la capacité de l’Amérique à traiter efficacement les préoccupations concernant d’autres technologies chinoises, telles que des applications comme TikTok, et ses efforts pour devenir plus autonomes dans la fabrication et la conception de puces informatiques.

Plus de trois ans plus tard, la plupart de ces équipements sont toujours là.

Certains responsables américains pensent que l’utilisation continue d’équipements de Huawei et ZTE est une grave menace à la sécurité nationale américaine. D’autres experts en politique à qui j’ai parlé disent que cela présente un risque négligeable et qu’il ne vaut peut-être pas la peine d’essayer de retirer tout l’équipement tout de suite.

Ce qui est clair, c’est que les États-Unis ont déclaré que l’interdiction de la technologie chinoise était urgente et n’ont ensuite pas réussi à la faire respecter.

Le retrait des équipements Huawei et ZTE, qui sont principalement utilisés dans les zones rurales des États-Unis, n’allait jamais être simple, et les complications liées à la pandémie ont aggravé les choses. Mais les détracteurs de l’approche américaine ont également déclaré que la façon dont les autorités l’ont gérée a nui aux entreprises et aux consommateurs américains sans rendre le pays beaucoup plus sûr.

Permettez-moi de revenir sur la façon dont tout cela a commencé. Pendant environ une décennie, les responsables américains ont déclaré à plusieurs reprises que les équipements téléphoniques et Internet de Huawei et de ZTE pourraient être utilisés comme passerelles pour l’espionnage du gouvernement chinois ou pour perturber les communications américaines essentielles. Ces avertissements ont persuadé les plus grandes sociétés américaines de téléphonie et d’Internet, telles que AT&T et Verizon, de ne pas acheter de tels équipements.

Presque tous les membres du gouvernement américain et de la communauté des affaires qui travaillent sur cette question disent que c’était la bonne chose à faire. (Il y a moins de consensus sur la sagesse des restrictions sur les smartphones Huawei.) Huawei et ZTE ont toujours déclaré que ces problèmes de sécurité n’étaient pas fondés et que le gouvernement américain n’a jamais fourni de preuve publique de ses allégations.