L’interdiction russe du fonds pour la faune signale l’isolement même sur la protection des animaux

RIGA, Lettonie – La Russie a interdit le Fonds mondial pour la nature (WWF), l’un des plus grands groupes de défense de l’environnement au monde, affirmant qu’il sape l’économie du pays et limite le travail de ses géants pétroliers et gaziers alors que les autorités continuent de repousser la société civile organisations. L’éviction du WWF, la dernière grande organisation environnementale internationale encore active en Russie, ainsi que la fermeture de plusieurs dizaines de groupes d’activistes locaux au cours de l’année écoulée, signalent un virage sombre dans la politique écologique de la Russie, dans laquelle la guerre en Ukraine et la Le poids des sanctions sur l’économie a éclipsé les projets visant à préserver la nature dans le plus grand pays du monde par région.

Le bureau du procureur général de Russie a désigné mercredi le WWF comme « une organisation indésirable », une étiquette qui rend le groupe et toute affiliation avec lui illégaux et l’oblige à cesser ses activités.

Le WWF avait été impliqué dans des programmes de grande envergure en Russie, y compris des efforts pour protéger les tigres en voie de disparition en Extrême-Orient et les ours polaires dans le nord. L’initiative de l’ours polaire en particulier a été l’un des derniers domaines de coopération entre la Russie et les États-Unis, alors même que les relations se sont détériorées dans pratiquement tous les autres domaines.

La réaction de Moscou contre les organisations non gouvernementales environnementales est un changement étonnant par rapport à la politique du président Vladimir Poutine d’il y a quelques années à peine, lorsque le Kremlin faisait parade de ses initiatives de conservation.

Dans un communiqué publié cette semaine, les autorités ont affirmé que les activités du WWF étaient « destinées aux grandes entreprises actives dans les secteurs de l’énergie, du pétrole et du gaz » pour « collecter des informations » sur la situation environnementale de la Russie et « entravaient le développement économique de la Fédération de Russie ». ”

« Sous prétexte de sauver l’environnement, le WFF est engagé dans des activités visant à empêcher la mise en œuvre de la politique du pays sur le développement industriel de l’Arctique, les ressources naturelles dans les territoires arctiques, le développement et la légitimation de restrictions pouvant servir de base pour le transfert de la route maritime du Nord vers la zone économique exclusive des États-Unis », indique le communiqué.

La Russie a passé des années à faire pression pour établir la route maritime du Nord, un raccourci entre l’Europe et l’Asie longeant sa côte arctique de Mourmansk à Vladivostok, comme alternative à la principale route commerciale actuelle, qui traverse principalement des zones alliées aux États-Unis et relie les régions par l’étroit canal de Suez.

L’invasion de l’Ukraine, cependant, a interrompu une grande partie du trafic sur la route maritime du Nord, entravant les ambitions économiques de la Russie dans la région.

La désignation du WWF comme indésirable est la dernière d’une série d’interdictions au milieu d’une poussée contre les groupes environnementaux en Russie.

Cela fait suite à une plainte de Rashid Ismailov, un responsable à la tête de la Société écologique russe, qui a écrit en avril 2022 une dénonciation au ministère de la Justice lui demandant de qualifier le WWF international et Greenpeace d' »agents étrangers » – une autre désignation en vertu de la loi russe.

Ismailov a allégué que « les positions publiques de Greenpeace et du WWF par rapport aux grands projets d’infrastructure russes » constituent des « actions hostiles » de leur part, et que les groupes dans l’ensemble « forment une opinion publique négative sur les actions du gouvernement russe et des entreprises dans le domaine de la conservation de la nature.

Le ministère a d’abord refusé la demande, invoquant une formalité : les deux organisations appartiennent à des institutions mondiales, mais seules les ONG enregistrées en Russie peuvent être considérées comme des agents étrangers.

Mais la campagne d’Ismailov a finalement réussi. Le mois dernier, la branche russe de Greenpeace a fermé ses portes après avoir été giflée du label « organisation indésirable », qui s’applique aux entités étrangères et internationales. Greenpeace a fait face à des accusations similaires à celles du WWF, d’« ingérence » dans les affaires intérieures de la Russie et de « sape » l’économie du pays.

En avril, les autorités russes ont interdit Bellona, ​​une ONG environnementale internationale basée en Norvège, qui a quitté le pays en 2022 après y avoir travaillé pendant trois décennies. Les trois organisations internationales ont également été accusées de financer ou de soutenir des ONG russes locales étiquetées « agents étrangers », une désignation qui empêche effectivement ces groupes d’opérer en toute sécurité dans le pays.

Le WWF Russie a déclaré jeudi qu’il avait mis fin à sa relation avec l’organisme mondial et qu’il n’utiliserait plus le logo emblématique du panda ou l’acronyme du WWF. Son site Internet a depuis été supprimé.

Jusqu’à récemment, le WWF avait bénéficié d’un soutien officiel, y compris des subventions présidentielles, pour son travail en Russie.

En 2018, les directeurs du WWF Russie, Igor Chestin et Yevgeny Schwartz, ont reçu des lettres de reconnaissance de Poutine. Quatre ans plus tôt, Poutine avait félicité l’organisation pour son 20e anniversaire de travail en Russie, affirmant que ses activités « méritaient la plus profonde reconnaissance ».

Le dirigeant russe, au moins dans les premières années de son règne de près d’un quart de siècle, était connu pour avoir un faible pour les animaux – en témoignent sa meute de chiens et ses fréquentes séances de photos avec des bêtes sauvages, des léopards des neiges aux cerfs.

Lors d’une séance photo célèbre, Poutine portait une combinaison blanche alors qu’il tentait, mais échouait, de diriger un troupeau de grues blanches de Sibérie en voie de disparition en migration en pilotant un deltaplane motorisé.

Lors d’une visite dans l’Arctique en 2010, Poutine, alors Premier ministre, a fait la une des journaux pour sa rencontre très médiatisée avec un ours, qu’il a marqué avec un collier compatible GPS.

Poutine a également dirigé personnellement cinq « projets spéciaux » soutenus par le Kremlin, y compris des programmes de conservation pour protéger les léopards des neiges, les bélugas, les ours polaires, les tigres de l’Amour et les léopards d’Extrême-Orient.

En fanfare médiatique, le dirigeant russe a été photographié en train de relâcher des animaux dans la nature, de nourrir des oursons et de traverser les forêts en motoneige dans un énorme chapeau de fourrure.

Les projets de conservation ont également fourni l’une des rares opportunités de rapprochement entre les États-Unis et la Russie, dont les relations se sont rapidement détériorées au cours des deux dernières décennies, avec une coopération pratique limitée à quelques questions de sécurité mondiale. En 2013, les anciens rivaux de la guerre froide se sont associés pour promouvoir un traité mondial offrant une protection renforcée aux ours polaires.

Outre les animaux sauvages, la vision globale de Poutine sur le changement climatique semble également avoir changé ces dernières années. Il a plaisanté en 2003 en disant que « le changement climatique n’est pas si grave dans un pays aussi froid que le nôtre », lorsqu’on lui a demandé si la Russie ratifierait le protocole de Kyoto.

« Deux à trois degrés ne feraient pas de mal – nous dépenserons moins en manteaux de fourrure et la récolte de céréales augmentera », a alors déclaré Poutine.

En 2018, il a répété une affirmation démentie selon laquelle le changement climatique était causé par « des changements de caractère global, des changements cosmiques, des mouvements invisibles dans la galaxie » et que les humains n’avaient aucun rôle en la matière. La position du Kremlin était que, si quoi que ce soit, la Russie pouvait bénéficier du changement climatique, ouvrant la route maritime du Nord aux pétroliers et aux gaziers à mesure que la glace disparaissait.

Poutine a depuis adouci son ton, passant du déni pur et simple du changement climatique d’origine humaine à des réflexions sur les menaces environnementales pesant sur la Russie, telles que la fonte du pergélisol, la déforestation et les effets sur l’agriculture.

En 2021, il a averti que « le réchauffement climatique se produit dans notre pays encore plus rapidement que dans de nombreuses autres régions du monde ».