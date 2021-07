L’interdiction pour les femmes musulmanes de porter le hijab au travail suscite la fureur après la crainte que la décision de la Cour européenne ne conduise à une discrimination

Une décision de la Cour européenne selon laquelle les femmes musulmanes pourraient se voir interdire de porter un hijab au travail a suscité la colère, craignant que cela ne conduise à une discrimination.

Deux femmes musulmanes en Allemagne ont porté l’affaire, l’une en soins spéciaux et l’autre en caisse d’un salon de beauté, après avoir été suspendues de leurs fonctions après avoir commencé à porter un foulard.

La Cour de justice de l’UE a décidé qu’une interdiction pour les femmes de porter le hijab pourrait être autorisée (stock image) Crédit : Getty

Ils n’en portaient pas lorsqu’ils ont commencé leur travail mais ont changé d’avis après leur retour de congé parental des années plus tard.

Les deux ont été informés qu’ils n’étaient pas autorisés à porter un hijab avant d’être envoyés et de revenir sans lui ou de chercher un autre emploi, selon des documents judiciaires.

La Cour de justice de l’UE (CJUE), basée à Luxembourg, a évalué si l’interdiction du foulard portait atteinte à la liberté d’expression et de religion des personnes ou si l’interdiction était autorisée afin que les entreprises puissent projeter une image de neutralité.

Le tribunal a jugé qu’une interdiction pouvait être justifiée.

Il a déclaré: «Une interdiction de porter toute forme visible d’expression de convictions politiques, philosophiques ou religieuses sur le lieu de travail peut être justifiée par le besoin de l’employeur de présenter une image neutre envers les clients ou de prévenir les conflits sociaux.

La décision a été largement condamnée par des groupes musulmans (stock image) Crédit : Getty

«Cependant, cette justification doit correspondre à un besoin réel de l’employeur et, en conciliant les droits et intérêts en cause, les juridictions nationales peuvent tenir compte du contexte spécifique de leur État membre et, notamment, d’un droit national plus favorable. dispositions relatives à la protection de la liberté de religion.

En ce qui concerne le cas de l’employé du centre de soins, le tribunal a déclaré que la règle devait être appliquée à tous les niveaux, car un autre employé avait été invité à retirer sa croix religieuse.

Les tribunaux nationaux individuels n’ont pas encore statué sur le caractère discriminatoire de cette décision.

En 2017, le tribunal de l’UE a statué que les entreprises peuvent interdire au personnel de porter des foulards islamiques et d’autres symboles religieux visibles sous certaines conditions, ce qui a bouleversé les groupes confessionnels.

Le réseau musulman de l’UE a averti que la décision pourrait alimenter l’islamophobie au sein du bloc.

On craint que la décision n’alimente l’islamophobie avec l’UE (stock image) Crédit : Getty

Suliaman Wilms, du réseau, a déclaré au Telegraph : « Ce jugement n’est pas seulement un coup porté contre les femmes musulmanes actives, dynamiques et qui travaillent, c’est la confirmation d’une tendance européenne actuelle à restreindre l’expression religieuse de leur foi et de leur vie spirituelle.

Le Réseau européen de lutte contre le racisme a également fustigé la décision.

« La Cour de justice de l’UE ne parvient toujours pas à protéger les femmes musulmanes contre les formes structurelles et intersectionnelles de discrimination », a déclaré Julie Pascoët, responsable principale du plaidoyer d’ENAR. « Encore une fois, le tribunal ne prend pas en compte l’impact disproportionné que les politiques des entreprises interdisant les signes religieux ont sur les femmes musulmanes en raison des préjugés raciaux et sexistes à leur encontre. »

L’Open Society Justice Initiative a fait part de ses inquiétudes quant au fait que la décision « pourrait continuer à exclure de nombreuses femmes musulmanes, et celles d’autres minorités religieuses, de divers emplois en Europe ».

Maryam H’madoun, agente principale des politiques de l’Initiative, a averti que les employeurs doivent faire preuve de prudence car « ils risquent d’être jugés responsables de discrimination… s’ils ne peuvent pas démontrer un réel besoin d’une interdiction de tenue religieuse ».

En 2014, la plus haute juridiction française a confirmé le licenciement d’une assistante maternelle musulmane pour avoir porté un foulard dans une crèche privée qui exigeait une stricte neutralité de la part des employés.

La France a interdit le port du foulard islamique dans les écoles publiques en 2004.

La Cour constitutionnelle autrichienne a jugé qu’une loi interdisant aux filles jusqu’à l’âge de 10 ans de porter le foulard à l’école était discriminatoire.

La décision de la CJCE pourrait la mettre en conflit avec la Cour européenne des droits de l’homme qui a statué en 2013 que le port de la croix au travail était un droit fondamental.