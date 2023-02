L’interdiction potentielle des investissements américains dans la technologie chinoise pourrait nuire à ces secteurs

“Bien que l’IA soit assez répandue dans le monde en ligne d’aujourd’hui, les entreprises qui n’ont pas une grande activité dans les solutions d’IA externes [will] voient probablement moins de chance [of] pris pour cible par la partie américaine”, ont déclaré les analystes.

“S’il y avait une interdiction stricte d’investissement pour les investisseurs américains, cela pourrait créer une offre importante d’actions pendant la période de grâce et donc une grande volatilité potentielle à court terme”, ont déclaré mardi les analystes de recherche de Bank of America basés à Hong Kong dans une note. “L’impact potentiel à long terme est moins clair.”

“Les sociétés de voyages en ligne, les sociétés de jeux et de musique pureplay, les verticales en ligne dans l’automobile et l’immobilier, les spécialités de commerce électronique de niche et les sociétés de commerce électronique axées sur la logistique en sont quelques exemples”, indique le rapport de Bank of America.

Les analystes n’ont pas nommé d’actions spécifiques.

Les actions chinoises ont récemment tenté de rebondir après un plongeon au cours des deux dernières années.

Le pays a mis fin à sa politique stricte de zéro Covid en décembre. Au cours du second semestre de l’année dernière, les États-Unis et la Chine ont également conclu un accord d’audit qui a considérablement réduit le risque que les entreprises chinoises aient à se retirer des bourses américaines.