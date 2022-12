“L’interdiction politique” est la raison du mauvais spectacle de la Coupe du Monde de la FIFA de Cristiano Ronaldo

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 s’est avérée être une sortie désastreuse pour Cristiano Ronaldo. L’attaquant portugais n’a réussi à trouver le fond des filets qu’une seule fois lors de la Coupe du monde au Qatar. L’ancien attaquant de Manchester United n’a même pas figuré dans le onze de jeu lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Ronaldo n’a rien fait d’impact lors de l’événement phare alors que le Portugal s’est retiré de la Coupe du Monde de la FIFA en quart de finale. Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est ouvert sur la misérable performance de Ronaldo. Erdogan pense que Ronaldo a été limogé pour des raisons politiques. Le dirigeant turc estime que Ronaldo va maintenant déménager en Arabie saoudite pour poursuivre sa carrière de footballeur de club.

«Ils ont gaspillé Ronaldo. Malheureusement, ils lui ont imposé une interdiction politique. Envoyer un footballeur comme Ronaldo sur le terrain alors qu’il ne restait que 30 minutes au match a ruiné sa psychologie et lui a enlevé son énergie. Ronaldo est quelqu’un qui défend la cause palestinienne. Selon les informations que j’ai reçues, Ronaldo se rend maintenant en Arabie saoudite », aurait déclaré Erdogan lors d’un événement pour les jeunes dans la province orientale d’Erzurum.

Ronaldo a marqué son but solitaire de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 lors de la rencontre d’ouverture du Portugal contre le Ghana. L’ancien attaquant du Real Madrid s’est converti avec succès à la 65e minute alors que le Portugal a remporté une victoire palpitante 3-2 contre l’équipe africaine. Ce but a également aidé Ronaldo à devenir le premier footballeur masculin à marquer dans cinq éditions différentes de la Coupe du Monde de la FIFA. Ronaldo avait marqué son premier but en Coupe du Monde de la FIFA en 2006 lors d’un match contre l’Iran. Et avec cela, il était également devenu le plus jeune buteur du Portugal à la Coupe du Monde de la FIFA.

Lors de la Coupe du monde au Qatar, Ronaldo est entré sur le terrain en tant que remplaçant lors des deux matches de groupe restants.

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or compte désormais huit buts et deux passes décisives en Coupe du Monde de la FIFA.

La situation n’a pas été très différente dans le football de club pour le joueur de 37 ans. Ronaldo a quitté Manchester United après la résiliation mutuelle de son contrat avant le match d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA le mois dernier. Ronaldo, lors de son deuxième passage avec les Red Devils, a marqué 27 buts après avoir disputé 54 matchs.

