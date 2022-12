L’interdiction par les talibans de l’éducation des femmes afghanes dans les universités fait craindre la fin de toute scolarité

Commentez cette histoire Commentaire

ISLAMABAD, Pakistan – Les femmes afghanes craignent de nouvelles restrictions draconiennes, y compris sur l’éducation des filles, après que les talibans ont interdit cette semaine les étudiantes de toutes les universités. Alors que le communiqué officiel publié mardi par le ministère de l’Éducation ne concernait que les universités, certaines enseignantes et filles des écoles primaires de la capitale afghane, Kaboul, ont déclaré avoir été refoulées des cours mercredi matin.

La décision d’interdire aux femmes les universités publiques et privées est intervenue à la suite d’une réunion des dirigeants talibans et représentait la dernière initiative des dirigeants religieux du pays pour faire reculer les droits des femmes et bafouer les exigences internationales en matière de respect des droits humains. Le ministère n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur le statut de l’enseignement primaire pour les filles afghanes.

“Tout ce que je vois devant nous, c’est un avenir sombre qui se rapproche de plus en plus chaque jour”, a déclaré un étudiant en histoire de l’Université de l’éducation de Kaboul qui, comme d’autres personnes interrogées pour ce rapport, s’est exprimé sous le couvert de l’anonymat par crainte de représailles.

L’étudiante en histoire de 20 ans a déclaré qu’elle espérait que les talibans reconsidéreraient l’interdiction avant que la plupart des étudiants des universités publiques ne reviennent des vacances d’hiver l’année prochaine, mais elle craint que cette décision ne soit un signe que le mouvement taliban traitera les femmes de la même manière qu’il l’a fait quand il contrôlait pour la dernière fois la majeure partie de l’Afghanistan dans les années 1990.

À cette époque, les femmes étaient exclues de l’éducation à tous les niveaux, contraintes de se conformer à un code vestimentaire strict en public, interdites de travail et n’étaient pas autorisées à quitter leur domicile sans un tuteur masculin. Lorsque les talibans ont pris le contrôle de l’Afghanistan l’année dernière après le retrait des États-Unis, beaucoup pensaient que le groupe gouvernerait avec plus d’indulgence, mais les politiques des talibans sur les droits des femmes, la liberté d’expression et d’autres droits humains ne sont devenues que de plus en plus strictes au cours de l’année écoulée.

Avec l’interdiction de fréquenter l’université, presque toutes les femmes afghanes de plus de 12 ans sont désormais exclues de l’éducation formelle. La plupart des femmes ont été officiellement bannies des écoles secondaires cette année dans un renversement de politique surprise qui a déclenché des manifestations à l’échelle nationale.

Des milliers de femmes à travers le pays devraient être touchées par l’interdiction de l’enseignement universitaire, en particulier dans les zones urbaines où se trouvent la plupart des universités afghanes. A Kaboul, des femmes tentant de fréquenter des universités privées ont été refoulées mercredi matin, selon des entretiens avec des étudiantes.

Dans une université, les professeurs qui permettaient aux femmes de passer leur examen final de l’année ont été arrêtés et amenés au poste de police local par les forces de sécurité talibanes, selon un étudiant qui était présent.

Les restrictions d’accès à l’éducation devraient avoir un effet d’entraînement, limitant davantage la capacité des femmes afghanes à participer au marché du travail et à d’autres aspects de la vie publique.

“En tant que femme, je ne m’attends qu’à des décisions de pire en pire”, a déclaré l’étudiante en histoire. “Nous anticipions ces jours-ci, et maintenant les talibans ont prouvé par leurs actions que les femmes ne signifient rien pour eux.”

Alors que les responsables talibans ont fait pression pour une reconnaissance internationale, ils ont dû faire face à des demandes clés des États-Unis, des Nations Unies et d’autres pays occidentaux pour que l’Afghanistan garantisse un plus grand respect des droits des femmes et élargisse l’accès à l’éducation pour les femmes et les filles.

Mais malgré cette pression internationale, les politiques des talibans ont régulièrement restreint les droits et les libertés des femmes.

“C’est comme si les talibans en faisaient un crime d’être une femme”, a déclaré une étudiante en psychologie de 20 ans à l’université de Kaboul à propos de la décision de mardi. Elle a dit que la réaction parmi ses camarades de classe allait de la colère au désespoir. « Qu’avons-nous fait de mal ? » elle a demandé.

Elle a averti que l’interdiction nuirait non seulement aux femmes, mais aggraverait la crise économique du pays alors que les femmes abandonnent le marché du travail. « Si les femmes sont éliminées de la société, l’Afghanistan s’effondrera », a-t-elle déclaré.

Alors que les conditions des Afghans continuent de se détériorer, les États-Unis ont remporté une poignée de victoires diplomatiques dans les pourparlers avec les talibans en obtenant la libération des Américains détenus. Plus récemment, deux Américains ont été libérés par les talibans mardi après avoir été détenus pendant des semaines. Un homme détenu était un cinéaste détenu au cours de l’été après avoir filmé dans la région où une attaque de drone américain a tué le chef d’Al-Qaïda.

L’administration Biden a salué la libération mais a également critiqué sévèrement l’interdiction de l’éducation. Thomas West, le représentant spécial pour l’Afghanistan, a mis en garde dans un tweeter que l’interdiction était “indéfendable” et a appelé le monde à s’unir pour s’opposer à cette politique.

West et d’autres responsables américains rencontrent régulièrement les talibans pour discuter de la reconnaissance internationale, de la lutte contre le terrorisme, de l’aide humanitaire, des réserves de change et des sanctions de l’Afghanistan, en plus des droits de l’homme et des droits des femmes afghanes.