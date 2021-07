L’interdiction nationale des expulsions expire aujourd’hui. Qui est à risque ?

Rauf Karimov | iStock | Getty Images

L’interdiction nationale d’expulsion expirant aujourd’hui, Leopold s’attend à ce que lui et sa femme, Vivia, et leurs six jeunes enfants, soient forcés de quitter leur maison à Deerfield Beach, en Floride, où ils vivent depuis trois ans. Ils font partie des millions de familles en Amérique qui sont toujours en retard de loyer et pourraient être à risque de se retrouver sans abri lorsque le moratoire sur les expulsions des Centers for Disease Control and Prevention sera levé à minuit. « Je tremble rien que d’y penser », a déclaré Léopold, 50 ans. Léopold, qui a demandé à utiliser son prénom uniquement en raison de la stigmatisation attachée aux expulsions, a déclaré que la pandémie l’avait fait reculer de plus de manières qu’il ne pouvait en compter. Plus de Personal Finance :

Les collèges et les étudiants non vaccinés sont dans une impasse Il a perdu son emploi de barman au Ruth’s Chris Steakhouse et a dû trouver un moyen d’aider ses enfants à apprendre à distance. Bientôt, Vivia a également perdu son emploi de comptable. Leur dette de loyer a gonflé à 20 000 $. Il essaie de se remettre sur pied, mais le temps presse. Il a demandé une aide au loyer mais son propriétaire a refusé de coopérer avec le programme, un problème commun. Il a demandé à l’organisation à laquelle il avait postulé s’il pouvait obtenir l’argent directement pour obtenir un nouveau logement, mais il n’a pas encore eu de réponse.

« Le moratoire s’épuise avant que les fonds ne sortent », a-t-il déclaré. Les États et les villes ont mis du temps à distribuer les 45 milliards de dollars d’aide fédérale au loyer alloués par le Congrès. Ces fonds ont été autorisés dans les deux derniers grands plans de relance contre les coronavirus, adoptés en décembre et mars, et pourtant, seulement 3 milliards de dollars ont atteint les ménages, selon les données du Trésor américain. Récemment, Leopold s’est inscrit à un programme de certificat en cybersécurité à l’Université de Miami, qui, espère-t-il, conduira à un emploi bien rémunéré. Et Vivia étudie pour devenir infirmière praticienne. Mais ils ne savent pas comment ils pourront se connecter à leurs cours s’ils sont sans abri. Tous les refuges locaux qu’il a appelés lui ont dit qu’ils n’avaient pas de place pour lui et sa famille pour le moment. « Mes bébés s’amusent simplement avec leurs jouets », a-t-il déclaré. « Ils n’ont aucune idée de ce qui va se passer. »

Qui est à risque ?

Quelque 11 millions d’Américains continuent d’être en retard sur leur loyer et pourraient être menacés d’expulsion en août. La crise frappera certains États plus durement que d’autres. Près de 25 % des locataires sont en retard de paiement en Géorgie, contre seulement 6 % en Idaho, le Centre sur les priorités budgétaires et politiques a trouvé. Les six comtés avec la plus grande part de locataires derrière se trouvent tous en Caroline du Sud et comprennent Allendale, Bamberg, Barnwell, Colleton, Hampton et Orangeburg, selon une analyse de Surgo Ventures, une organisation à but non lucratif. Jusqu’à 1 locataire sur 3 peut être en retard dans ces endroits. Et généralement, les taux de difficultés sont pires dans le Sud.

Il y a plusieurs raisons à cela, a dit Aaron Dibner Dunlap, chercheur principal chez Surgo Ventures. « Avant la pandémie, les États du sud avaient également des taux d’expulsion relativement élevés », a déclaré Dibner-Dunlap. « La vulnérabilité du logement est donc un défi dans cette région depuis plusieurs années. » Un autre facteur ? « La plupart des États du Sud n’ont pas adopté Extension de Medicaid, de sorte que vous voyez également d’énormes parts de la population sans soins de santé adéquats s’ils tombent malades « , a-t-il déclaré. » La recherche montre constamment que des chocs importants dans un domaine – comme une énorme dépense médicale – peuvent envoyer les gens dans une vrille financière. « Dans tout le pays, les Américains à faible revenu et les personnes de couleur sont également plus susceptibles d’être en retard sur leur loyer.

Un peu plus de 10 % des locataires blancs sont en retard de paiement, alors que près de 25 % des locataires noirs ne sont pas à jour de leur loyer. Certains des taux de difficultés les plus élevés se trouvent parmi les mères célibataires noires, avec plus d’une sur trois ayant une dette envers leur propriétaire, a constaté le Centre. « La longue histoire de racisme et de discrimination de notre pays a créé des opportunités inégales pour les personnes de couleur, les exposant à un plus grand risque d’instabilité du logement, d’expulsions et d’itinérance », a déclaré Alicia Mazzara, analyste de recherche principale au sein de l’équipe de politique du logement du Centre. Recherche montre également que les taux d’expulsion sont plus élevés dans les communautés où les taux de vaccination sont plus faibles.