L’interdiction nationale des arômes de vapotage sera «bientôt», déclare le ministre des Toxicomanies

Le ministre de la Santé mentale et des Dépendances a déclaré que le gouvernement fédéral interdirait bientôt la plupart des arômes de vapotage partout au Canada – plus de trois ans après qu’Ottawa a promis pour la première fois d’introduire des réglementations.

« Nous nous sommes engagés dès le début à restreindre les saveurs. Nous n’avons pas dérogé à cet engagement », a déclaré Ya’ara Saks à CBC News la semaine dernière.

« Nous aurons bientôt mis cela en place. Je ne pense pas que cela prendra beaucoup plus de temps. » Elle n’a pas précisé de calendrier.

La promesse de Saks vient après une coalition de groupes de santé antitabac a tenu une conférence de presse à Ottawa plus tôt ce mois-ci pour demander à Saks d’introduire rapidement l’interdiction ou de démissionner.

Ils l’ont accusée d’avoir cédé à la pression de l’industrie du vapotage en ne parvenant pas à finaliser la réglementation ce printemps. comme le gouvernement fédéral l’avait prévu.

REGARDER | La ministre dit qu’elle n’interdit pas « lentement » les arômes de vape : La ministre de la toxicomanie dit qu’elle ne « marche pas lentement » sur l’interdiction nationale des arômes de vapotage La ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Ya’ara Saks, s’entretient avec Marina von Stackelberg de CBC News sur la façon dont Ottawa veut tirer les leçons de l’expérience du Québec en matière d’interdiction des produits de vapotage aromatisés avant d’introduire des restrictions nationales. Le gouvernement fédéral a promis cette interdiction il y a plus de trois ans.

En juin 2021, citant une « augmentation rapide du vapotage chez les jeunes au Canada », Santé Canada s’est engagé à restreindre les saveurs du vapotage à la menthe, au menthol et au tabac.

« On pense que la disponibilité d’une variété de saveurs désirables a contribué à l’augmentation du vapotage chez les jeunes », avait déclaré Santé Canada à l’époque, soulignant des recherches montrant que les jeunes sont plus susceptibles de commencer à vapoter avec des saveurs fruitées et sucrées.

Trois ans après cet avertissement, le Canada a maintenant l’un des taux de vapotage les plus élevés chez les adolescents dans le monde; Rapports de Statistique Canada près de la moitié de tous les jeunes adultes ont essayé le vapotage. La plupart des nouveaux utilisateurs de vapotage — 86 pour cent — n’ont jamais fumé de cigarettes, selon la plus récente Enquête canadienne sur le tabac et la nicotine.

« Nous savons que les jeunes sont désormais exposés en premier au vapotage », a déclaré Saks.

Alors qu’Ottawa a passé les trois dernières années à consulter sur la réglementation, six provinces et territoires ont introduit leurs propres interdictions sur les arômes : le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Québec.

Saks a déclaré que le retard dans la réglementation nationale est dû au fait que Santé Canada souhaite tirer des leçons de l’expérience du Québec. Cette province a interdit les arômes il y a un an.

« Nous l’avons vu dans des juridictions comme le Québec, où l’interdiction des arômes a conduit à un marché illicite accessible », a-t-elle déclaré. « Donc, à mesure que nous avançons dans ce domaine, nous voulons nous assurer que nous faisons les choses correctement. »

Le gouvernement fédéral veut s’assurer que la réglementation sera applicable et n’encouragera pas par inadvertance les ventes clandestines de vapes aromatisées, a-t-elle déclaré.

« Juste pour être clair, il n’y a pas de marche lente dans ce domaine », a déclaré Saks. « Il s’agit de savoir quelles sont les leçons que nous pouvons tirer dès maintenant ? »

REGARDER | Des groupes antitabac appellent le ministre à interdire les vapes aromatisées ou à démissionner : Des groupes antitabac demandent au ministre de la toxicomanie d’interdire les vapes aromatisées ou de démissionner Des groupes nationaux de lutte contre le tabac et de santé demandent au ministre de la Santé mentale et des Dépendances de démissionner après avoir échoué à réglementer les arômes de vapotage qui plaisent aux enfants, après trois ans de promesses en ce sens.

Mais Flory Doucas, codirectrice de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, a déclaré que le marché illicite émergent au Québec est la raison même pour laquelle il faut maintenant interdire les arômes à l’échelle nationale.

À l’heure actuelle, les clients du Québec peuvent facilement commander des produits de vapotage aromatisés approuvés par Santé Canada auprès d’un détaillant opérant dans une province qui n’a pas d’interdiction.

« L’argument… en faveur du report de la réglementation parce qu’il y a des problèmes dans les provinces est assez solide, parce que le cadre fédéral a permis à l’industrie de contourner très facilement ces réglementations provinciales », a déclaré Doucas.

Doucas a déclaré que l’industrie de la nicotine et du vapotage agissait rapidement pour trouver des failles dans les nouvelles restrictions, mais cela ne devrait pas être une raison pour que le gouvernement fédéral attende aussi longtemps.

« Nous avons affaire à une industrie qui a réussi à retarder et à retarder l’application de ces réglementations », a déclaré Doucas.

L’industrie du vapotage a tenu sa propre conférence de presse à Ottawa la semaine dernière pour demander à Saks de ne pas interdire les arômes.

Les fumeurs adultes comptent sur le vapotage comme une option moins nocive que les cigarettes et les saveurs attrayantes facilitent le changement, a déclaré Sam Tam, président de l’Association canadienne du vapotage.

« Une interdiction générale des arômes ne fera absolument rien pour protéger les Canadiens, en particulier nos jeunes », a-t-il déclaré.

Saks est resté relativement silencieux jusqu’à présent sur les projets d’Ottawa d’interdire les arômes. Le ministre de la Santé, Mark Holland, a quant à lui critiqué ouvertement les sachets de nicotine et interdit la vente de pochettes avec des saveurs fruitées un an après leur arrivée sur les tablettes.

Saks a déclaré que le fait que le vapotage existe depuis bien plus longtemps rend sa réglementation plus difficile.

« Le [nicotine pouch] « Le marché est un marché plus récent que le ministre Holland a pu étouffer avant qu’il ne prolifère », a déclaré Saks. « Les produits de vapotage existent depuis assez longtemps. Et nous avons également constaté des changements et des changements sur le marché.

« Je suis saisi de cette question. Nous voulons que cela soit rendu public le plus rapidement possible. »