WASHINGTON – Des groupes musulmans à travers le pays demandent à l’administration du président Joe Biden de nommer un envoyé spécial pour surveiller et combattre l’islamophobie, qui, selon un expert de l’ONU, a atteint des «proportions épidémiques».

Dans la lettre, le Conseil américain des organisations musulmanes a déclaré à Biden qu’un envoyé spécial chargé de surveiller et de combattre l’islamophobie au département d’État pourrait aider à résoudre le problème qui affecte le troisième groupe religieux du pays. L’envoyé pourrait soutenir les efforts aux États-Unis et dans le monde contre les crimes de haine anti-musulmans et là où les musulmans se voient refuser les droits constitutionnels.

La Maison Blanche n’a pas répondu aux questions de savoir si l’administration nommera un envoyé spécial pour lutter contre l’islamophobie. Mais Biden a condamné la violence contre les musulmans américains dans une déclaration la semaine dernière marquant le début du Ramadan.

«Les musulmans américains continuent d’être visés par l’intimidation, le sectarisme et les crimes haineux», a-t-il déclaré. «Ce préjugé et ces attaques sont faux. Ils sont inacceptables. Et ils doivent s’arrêter. Personne en Amérique ne devrait jamais vivre dans la peur d’exprimer sa foi. Et mon administration travaillera sans relâche pour protéger les droits et la sécurité de tous. »

Biden a abrogé un décret de 2017 de l’ancien président Donald Trump qui empêchait les ressortissants étrangers de sept pays à majorité musulmane d’entrer aux États-Unis.Il a également organisé une réunion avec plus de 20 grandes organisations musulmanes, et son administration a déclaré que le traitement des musulmans ouïghours par la Chine était un génocide.

L’envoyé spécial demandé par le Conseil américain des organisations musulmanes pourrait également faire face au sectarisme anti-musulman au niveau international dans des pays tels que le Myanmar, où 130000 musulmans rohingyas sont emprisonnés dans 24 camps d’internement, et la Chine, où les Ouïghours sont systématiquement violés, abusés sexuellement et torturés en Camps de «rééducation» dans la province du Xinjiang, selon le rapport de l’ONU.

Un porte-parole du département d’État a déclaré que le département ne pouvait parler d’aucune candidature potentielle.

« L’administration Biden reste pleinement engagée à promouvoir le respect universel de la liberté de religion ou de conviction pour tous, y compris pour les membres des communautés musulmanes du monde entier », a déclaré le porte-parole. « Nous continuons de donner la priorité aux efforts pour nous engager avec les musulmans du monde entier sur des questions d’intérêt mutuel, à l’appui d’objectifs communs et pour faire avancer la politique étrangère des États-Unis. »

Le département d’État dénonce régulièrement les discriminations et les abus perpétrés contre les membres des communautés musulmanes, notamment au Myanmar et en Chine, a déclaré le porte-parole. Le Bureau de la liberté religieuse internationale suit également les incidents d’abus anti-musulmans et collabore avec les communautés musulmanes et les dirigeants musulmans du monde entier, a indiqué le département.

En plus de nommer un envoyé spécial du département d’État, le groupe a demandé à Biden d’inclure des musulmans à tous les niveaux du gouvernement, de rencontrer les dirigeants de la communauté musulmane et de poursuivre des réformes de politique systémique pour lutter contre la discrimination anti-musulmane.

Le secrétaire général du Conseil, Oussama Jammal, a déclaré aux États-Unis AUJOURD’HUI que les musulmans «sont réellement et véritablement préoccupés par la montée de l’islamophobie».

«Nous ne croyons pas [Islamophobia] est en train de s’affaisser. Nous avons un danger réel et actuel que nous devons considérer. Et nous devons prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger nos communautés et nos droits civils », a déclaré Jammal.

«La levée de l’interdiction ne remédie pas à l’injustice», a déclaré Hatem Bazian, directeur du projet de recherche et de documentation sur l’islamophobie à l’Université de Californie à Berkeley.

Le conseil a déclaré qu’il avait des rapports de membres de la famille bloqués à l’étranger dans des conditions difficiles en raison de l’ordre de Trump et qu’il travaillait avec le département d’État pour les ramener chez eux.

Pour inverser les séquelles de l’interdiction de voyager, disent les experts, les immigrants dont les visas ont été retardés devraient être prioritaires.

Même si les effets de la soi-disant interdiction musulmane sont entièrement corrigés, disent les experts, les États-Unis appliquent toujours de manière disproportionnée aux pays à majorité musulmane un processus de vérification visant à empêcher les immigrants perçus comme des menaces pour la sécurité nationale d’obtenir la citoyenneté.

«Nous devons rechercher ce changement complet où les musulmans ne sont pas présumés coupables tant qu’ils n’ont pas été prouvés innocents», a déclaré Bazian.

Les signataires de la lettre ont exhorté Biden à interdire les politiques d’immigration discriminatoires, notamment en soutenant un projet de loi au Congrès qui interdirait aux futures administrations de mettre en œuvre une interdiction de voyager similaire.

Le Conseil des relations américano-islamiques a enregistré plus de 10000 incidents islamophobes aux États-Unis entre 2014 et 2019, le pic le plus élevé se produisant après le décret de 2017 de Trump. La liste comprend les crimes haineux tels que les agressions physiques, les dommages matériels, l’intimidation, l’intimidation et le harcèlement, ainsi que le refus de services ou les accommodements religieux et la discrimination à l’emploi.

Ahmed Shaheed, le rapporteur spécial de l’ONU sur la liberté de religion ou de conviction, a publié un rapport au Conseil des droits de l’homme le 25 février disant que la suspicion institutionnelle à l’égard des musulmans a atteint des «proportions épidémiques».

En 2020, l’islamophobie allait d’une mosquée du Maryland faisant l’objet de menaces violentes de la part de résidents décrivant les musulmans comme des envahisseurs à une mosquée du Missouri incendiée et détruite par un suspect ayant des antécédents de vandalisme dans une mosquée pendant le Ramadan.

Selon une enquête de 2018 New America, plus de la moitié des Américains non musulmans sont préoccupés par la propagation de l’extrémisme au sein des communautés musulmanes aux États-Unis. Un répondant sur trois a déclaré se sentir mal à l’aise quand il a vu des musulmans américains porter des vêtements islamiques, a déclaré qu’il serait inquiet si une mosquée était construite dans son quartier et pense que les musulmans devraient être soumis à des contrôles de sécurité supplémentaires dans les aéroports.

En outre, 72 groupes haineux anti-musulmans qui présentent les musulmans comme des menaces terroristes potentielles étaient actifs aux États-Unis à partir de 2020, selon le Southern Poverty Law Center.

«Il y a un sentiment de traumatisme, d’aliénation et certainement un effet dissuasif sur les communautés à cause de cette suspicion», a déclaré Shaheed à USA TODAY.

Les musulmans se sentent obligés de dissimuler ou de minimiser leur identité religieuse en changeant leurs noms, leurs garde-robes, leur régime alimentaire et leurs pratiques religieuses afin de recevoir un traitement égal, ont déclaré lui et d’autres experts.

Au cours de sa campagne électorale, Biden a promis qu’il ordonnerait au ministère de la Justice de concentrer des ressources supplémentaires pour lutter contre les crimes de haine fondés sur la religion ainsi que les violations des droits de l’homme dans le monde. Le 30 mars, le procureur général Merrick Garland a annoncé qu’il lancerait un examen accéléré de 30 jours pour déterminer comment le ministère de la Justice peut mieux suivre les crimes de haine, tenir les auteurs responsables, identifier les lois qui pourraient prévenir les crimes de haine et s’engager avec les communautés confrontées à des crimes de haine.

Cyra Choudhury, professeur de droit à l’Université internationale de Floride dont le travail se concentre sur les musulmans, se demande si un gouvernement qui a lui-même été pourvoyeur de l’islamophobie peut être responsable de sa surveillance et de sa lutte. «Cela risque de devenir une vitrine», a-t-elle déclaré.

Des pays comme les États-Unis, selon le rapport de Shaheed, ont répondu aux menaces à la sécurité en adoptant des mesures qui ciblent de manière disproportionnée les musulmans et les définissent comme étant à risque de radicalisation. En conséquence, les musulmans se sentent souvent stigmatisés, selon le rapport.

Jammal a déclaré que le dépassement de la sécurité nationale «doit être traité».

Ces politiques vont du placement de chefs musulmans sur des listes terroristes sans explication à la piégeage par les forces de l’ordre. Cela leur a rendu la vie difficile, les a embarrassés et, dans certains cas, leur a fait perdre leur emploi, a déclaré Jammal.

La surveillance est implacable dans la vie des musulmans américains: des jeunes somaliens de Minneapolis aussi jeunes que 16 ans étant piégés par des amis payés par le FBI à des hommes musulmans inscrits sur la liste d’interdiction de vol du gouvernement parce qu’ils refusaient d’être des informateurs du FBI. Il a également touché des communautés entières; Des lampadaires intelligents ont été dirigés vers les mosquées de San Diego, la police de Boston a surveillé les musulmans sur les réseaux sociaux et la police de New York a infiltré des groupes d’étudiants musulmans et mis des informateurs dans des mosquées.

Pendant ce temps, la suspicion du gouvernement fédéral à l’égard des musulmans continue d’être la norme: l’armée américaine aurait collecté des données sur les musulmans via des applications tierces, y compris les applications les plus populaires utilisées par les musulmans, selon une récente enquête de VICE. Un rapport du ministère des Services sociaux divulgué en 2019 a suggéré que l’administration envisageait de qualifier les jeunes hommes musulmans de «personnes à risque».

«La grande majorité des personnes figurant sur ces listes sont des citoyens respectueux des lois au service de leur pays, la plupart dans le secteur des services communautaires», a déclaré Jammal.

Les experts ont déclaré que le problème pourrait être réduit grâce à une responsabilisation, une formation, une surveillance et une transparence accrues de l’application de la loi.

Dans une allocution d’octobre aux dirigeants musulmans, Biden a déclaré que son administration «ressemblerait à l’Amérique, avec des musulmans américains servant à tous les niveaux».

Aucun musulman, cependant, ne figurait parmi ses 15 candidats au Cabinet. Bien que tous les postes au niveau du cabinet, sauf deux, aient été pourvus, le Conseil américain des organisations musulmanes a exhorté Biden dans les années à venir à nommer un musulman à un poste au niveau du cabinet ou en tant que secrétaire adjoint du cabinet.

«Le président s’est engagé à poursuivre la lutte pour la justice raciale en continuant à nommer des fonctionnaires qui représentent l’ensemble de l’Amérique – différentes origines, ethnies, religions et milieux socio-économiques», a écrit le responsable de la Maison Blanche qui a répondu aux groupes. «Le président comprend qu’il reste du travail à faire et continuera de faire pression pour la justice et l’équité pour tous les Américains.»

