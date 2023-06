L’interdiction du Wyoming sur les pilules abortives temporairement bloquée par un juge

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Les pilules abortives resteront légales dans le Wyoming pour le moment, après qu’un juge a décidé jeudi que la première loi de l’État à les interdire n’entrera pas en vigueur le 1er juillet comme prévu pendant qu’un procès se poursuit.

Les avocats du Wyoming n’ont pas démontré que l’interdiction ne nuirait pas aux plaignants avant que leur procès ne soit résolu, a statué la juge du comté de Teton, Melissa Owens, après avoir entendu les arguments des deux parties.

Pendant ce temps, ces plaignants « ont clairement montré un succès probable sur le fond », a déclaré le juge Owens.

Alors que d’autres États ont institué des interdictions de facto sur les médicaments en interdisant largement l’avortement, seul le Wyoming a spécifiquement interdit les pilules abortives.

La Cour suprême des États-Unis a statué en avril que l’accès à l’une des deux pilules, la mifépristone, pouvait se poursuivre pendant que les justiciables cherchaient à annuler l’approbation de la Food and Drug Administration.

L’interdiction de la pilule dans le Wyoming est contestée par quatre femmes, dont deux obstétriciennes, et deux organisations à but non lucratif. L’un des groupes, Wellspring Health Access, a ouvert ses portes en tant que première clinique d’avortement à service complet de l’État depuis des années en avril à la suite d’un incendie criminel en 2022.

Ils poursuivent également pour mettre fin à une interdiction quasi totale de l’avortement promulguée dans le Wyoming en mars. Le juge Owens a également suspendu cette loi et combiné les deux poursuites.

Parce que l’avortement reste légal dans le Wyoming, l’interdiction des pilules abortives obligerait les femmes à subir des avortements chirurgicaux plus invasifs à la place, a déclaré Marci Bramlet, avocate des opposants à l’interdiction, à Owens lors de l’audience de jeudi.

« Cela indique efficacement aux gens que vous devez subir une chirurgie à cœur ouvert lorsqu’un stent ferait l’affaire », a déclaré Mme Bramlet.

Un amendement constitutionnel de l’État promulgué en 2012 est également entré en jeu dans les plaidoiries. L’amendement adopté en réponse à l’Affordable Care Act, la loi sur les soins de santé de l’ancien président Barack Obama, stipule que les résidents du Wyoming ont le droit de prendre leurs propres décisions en matière de soins de santé.

Les nouvelles lois sur l’avortement du Wyoming autorisent des exceptions pour sauver des vies et pour les cas de viol ou d’inceste signalés à la police. Mais l’avortement pour d’autres raisons n’est pas un soin de santé en vertu de l’amendement, a fait valoir Jay Jerde, un avocat de l’État.

« Il ne s’agit pas de restaurer le corps d’une femme après une douleur, une blessure ou une maladie physique », a-t-il déclaré. « Les services médicaux sont impliqués, mais se faire avorter pour des raisons autres que les soins de santé, cela ne peut pas être une décision médicale. »

Un patient se prépare à prendre la première des deux pilules combinées, la mifépristone (Copyright 2022 The Associated Press. Tous droits réservés)

La grossesse implique douleur et maladie, a souligné le juge Owens. Mais les femmes ne se font pas avorter pour cette raison, a répliqué M. Jerde.

Les avocats des plaignants ont ensuite demandé comment l’État pouvait connaître les motifs des femmes qui se faisaient avorter.

Les nouvelles lois du Wyoming ont été promulguées après l’annulation de la Cour suprême des États-Unis Roe contre Wade l’année dernière. Depuis lors, quelque 25 millions de femmes et d’adolescentes ont été soumises soit à des contrôles plus stricts sur l’interruption de leur grossesse, soit à des interdictions quasi totales de la procédure.

Dans le centre du Wyoming, les services de Wellspring Health Access incluent les avortements par pilule – une méthode pour mettre fin à la grossesse qui est utilisée dans plus de la moitié de tous les avortements aux États-Unis, a déclaré Julie Burkhart, présidente de Wellspring, dans un communiqué.

« L’avortement médicamenteux est sûr, efficace et a été approuvé par la FDA depuis plus de deux décennies », a déclaré Mme Burkhart.

Auparavant, une seule autre clinique du Wyoming – un centre de santé pour femmes à Jackson, à environ 400 kilomètres – proposait des avortements par pilule.

Les responsables du Wyoming n’ont pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire, mais ont précédemment promis de défendre vigoureusement la légalité des nouvelles lois.

Ces dernières années, les avortements utilisant deux types de pilules, généralement prises à quelques jours d’intervalle, sont devenus la méthode préférée pour mettre fin à une grossesse aux États-Unis, en partie parce que le processus offre une alternative moins invasive aux avortements chirurgicaux. Jusqu’à ce que le gouverneur du Wyoming, Mark Gordon, signe la législation interdisant les avortements médicamenteux, aucun État n’avait adopté de loi interdisant spécifiquement les pilules abortives, selon le Guttmacher Institute, un groupe de recherche qui soutient le droit à l’avortement.

Cependant, 13 États ont promulgué des interdictions générales d’avortement qui comprenaient des avortements médicamenteux et 15 États avaient déjà un accès limité aux pilules.

En commençant par une interdiction de l’avortement qui devait entrer en vigueur l’été dernier, Owens a maintenant bloqué trois interdictions d’avortement promulguées par Gordon, le gouverneur républicain qui l’a nommée.

Elle dessert les comtés de Sublette et de Fremont, dominés par le GOP, ainsi que le comté de Teton, une région ultra-riche et pas si républicaine que de nombreux habitants du Wyoming ne considèrent pas comme représentative de leur État.