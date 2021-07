L’interdiction du sprinteur américain Sha’Carri Richardson met en lumière pourquoi les Jeux olympiques sont plus difficiles pour la marijuana que pour les autres sports

La championne américaine de sprint Sha’Carri Richardson, qui devait être l’un des plus gros tirages aux prochains Jeux olympiques de Tokyo, manquera le 100 mètres aux Jeux après avoir accepté une interdiction d’un mois pour avoir été testée positive au cannabis lors de sa victoire aux essais olympiques aux États-Unis. le mois dernier. Même si les ligues sportives s’adaptent lentement à la réalité que le cannabis/la marijuana n’est pas une drogue améliorant les performances, il reste sur la liste des sports olympiques interdits. En raison de cette réalité, Richardson manquera sa place au 100 m à Tokyo ce mois-ci, car l’Agence antidopage des États-Unis (USADA) a confirmé vendredi la suspension d’un mois.

Il y a eu une discussion sérieuse sur le fait que la consommation de marijuana peut entraîner une interdiction en vertu du code de l’Agence mondiale antidopage (AMA) de faire des tournées. L’AMA et l’USADA ont clairement indiqué sur leurs sites Web officiels que tous les composés/cannabinoïdes synthétiques et naturels sont interdits en compétition. Cependant, les régulateurs internationaux ont assoupli le seuil pour les athlètes et ils peuvent s’en tirer s’il ou elle a moins de 150 nanogrammes par millilitre (ng/ml) de delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) dans l’urine.

Et il y a une exception à la règle, car le Cannabidiol (CBD), un composé utilisé dans la marijuana médicinale/récréative a été retiré de la liste des interdictions par l’AMA en 2019, car contrairement au THC, le CBD ne donne pas un effet anti-inflammatoire, propriétés relaxantes musculaires entre autres. Mais l’agence met également en garde les athlètes contre l’utilisation du CBD comme huile car « il peut également contenir du THC et d’autres cannabinoïdes qui pourraient entraîner un test positif pour un cannabinoïde interdit », sur leur site Web.

Pendant ce temps, Richardson dans un tweet cryptique plus tôt jeudi a écrit « Je suis humain ».

Je suis humain — Sha’Carri Richardson (@itskerrii) 1er juillet 2021

Richardson positive aux essais olympiques et ses résultats ont été annulés, au lieu de Richardson, la quatrième place Jenna Prandini devrait obtenir sa place dans la course de 100 mètres. Cependant, le joueur de 21 ans peut encore avoir une chance de participer aux épreuves de relais olympiques. La suspension de 30 jours de Richardson se termine le 27 juillet et l’épreuve du 100 m féminin à Tokyo commence le 30 juillet, deux jours après la fin de l’interdiction de Richardson, ce qui serait à temps pour se dérouler dans les relais féminins.

