L’interdiction du riz en Inde affecte les Canadiens, mais certains pourraient paniquer en achetant la mauvaise variété – National

L’interdiction par l’Inde d’exporter du riz blanc non basmati peut mettre à rude épreuve les détaillants et les consommateurs, mais les grossistes mettent en garde contre le stockage du mauvais type de riz.

Sonali Shah, propriétaire de Shah Trading, basée à Toronto, a déclaré que des informations erronées se sont répandues sur le type de riz interdit à l’exportation.

« Les gens vont chez Costco et achètent (de grandes quantités de) basmati, mais il n’y a pas d’interdiction du riz basmati », a-t-elle déclaré. « Il y a une sorte de désinformation là-bas. »

Shah a déclaré que même si son entreprise n’importe que du riz basmati d’Inde et dépend des États-Unis pour d’autres variétés à grains longs, elle s’attend à ce que le coût du riz augmente partout au Canada.

« Cette (pénurie) va durer un certain temps », a-t-elle déclaré, « Et il y a aussi une élection à venir en Inde l’année prochaine. »

Son conseil aux consommateurs est de ne pas paniquer en achetant du basmati, car cela pourrait entraîner une nouvelle augmentation des prix.





Accord sur les céréales de la mer Noire: le retrait de la Russie a déclenché une «volatilité importante» des prix alimentaires, selon la Maison Blanche



L’impact de l’interdiction du riz en Inde, qui est entré en vigueur le mois dernier, a été vivement ressenti par des grossistes tels que Sel Vaheesan, propriétaire de CeyCan Agro Ltd. Le week-end après que l’Inde a annoncé l’interdiction, son téléphone n’arrêtait pas de sonner.

« Mes clients sont de petites épiceries. Ils m’ont appelé sans arrêt pour me demander quand nous aurons plus de riz », a déclaré Vaheesan, dont l’entreprise est basée à Toronto.

Il a dit que ses magasins sont « presque épuisés » de certaines variétés telles que le riz idli, le riz Ponni et le riz Seeraga Samba. Vaheesan dit qu’il a conseillé à ses clients d’opter pour des variétés de riz alternatives, comme celles du Sri Lanka. Mais le Sri Lanka, qui traverse ses propres difficultés financières, pourrait ne pas être en mesure d’égaler le volume de riz indien.

Près de la moitié du stock de riz de Vaheesan provient d’Inde. Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) des Nations Unies, l’Inde représente plus de 40 % des exportations mondiales de riz.

Les prix du riz devraient augmenter au Canada

Matias Margulis, professeur agrégé à la School of Public Policy and Global Affairs et à la Faculty of Land and Food Systems de l’Université de la Colombie-Britannique, a déclaré que cette interdiction d’exportation de riz aura un impact sur les prix du riz au Canada.

Il a déclaré que les Canadiens à faible revenu ressentiront l’impact, en particulier ceux qui viennent de milieux culturels où le riz constitue une partie importante de leur alimentation quotidienne.

« Le riz est en quelque sorte une denrée unique car c’est le principal aliment de base d’une si grande partie de la population mondiale », a-t-il déclaré. « De toute façon, il n’y a jamais d’énormes quantités de stocks supplémentaires sur le marché mondial. Ainsi, lorsque vous recevez un choc comme celui-ci, cela fait grimper les prix très rapidement.

Trois jours après que la Russie se soit retirée de l’accord sur les céréales de la mer Noire le mois dernier, le gouvernement indien a annoncé qu’il arrêterait toutes les exportations de riz blanc non basmati avec effet immédiat. Dans un communiqué, le ministère de la Consommation, de l’Alimentation et de la Distribution publique du pays a évoqué la nécessité « d’assurer une disponibilité adéquate de riz blanc non basmati sur le marché indien et d’endiguer la hausse des prix sur le marché intérieur ».

Cette décision intervient alors que les Indiens sont aux prises avec des prix alimentaires élevés. En septembre de l’année dernière, le gouvernement a imposé un droit d’exportation de 20 % sur le riz pour faire baisser le prix sur le marché intérieur. Malgré cela, les prix de détail du riz ont augmenté en Inde. Selon le gouvernement, le prix de détail a augmenté de 11,5 % au cours de la dernière année et de 3,0 % au cours du dernier mois.

« L’interdiction d’exporter du riz blanc non basmati entraînera une baisse des prix pour les consommateurs du pays », a déclaré le ministère.





Impacts du retrait de la Russie de l'accord sur les céréales de la mer Noire



Selon un rapport de 2022, co-écrit par Margulis, les deux tiers des calories mondiales proviennent de quatre aliments de base: blé, riz, maïs et soja. Au moins 72 % de ces cultures sont cultivées dans seulement cinq pays : la Chine, les États-Unis, l’Inde, le Brésil et l’Argentine.

Le rapport indique que les «échecs mondiaux du grenier à blé» seront cinq fois plus probables d’ici 2030 et 25 fois plus probables d’ici 2050. Cela est lié à l’intensité et à la fréquence accrues des événements météorologiques extrêmes.

« Les échecs du riz et du maïs – des événements qui sont » extrêmement improbables « aujourd’hui dans les régions du grenier à blé mondial – se produiront au moins tous les deux ans d’ici 2050 », indique le rapport.