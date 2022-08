L’interdiction d’importer des agrumes taïwanais en Chine nuit aux producteurs de pomelos

Pomelos poussant dans la ferme de Jhan Jun-hao, dans le canton de Ruisui, à Taïwan, le 10 août. Les producteurs de Taïwan sont confrontés à un coup dur économique car la Chine a interdit l’importation d’agrumes taïwanais, en réponse à la visite de Nancy Pelosi à Taïwan . (An Rong Xu pour le Washington Post)

RUISUI, Taïwan — Dans une orchidée tachetée de soleil, le cultivateur de pomelos taïwanais Jhan Jun-hao présente un plan à plusieurs volets pour empêcher la Chine interdiction d’importer de décimer les revenus de ses quelque 130 arbres d’agrumes en forme de poire et à la peau charnue. Idéalement, il conclurait de nouveaux accords pour vendre sur le marché intérieur aux grands supermarchés. Si cela échoue, il tentera sa chance aux enchères avant l’aube sur les marchés de gros.

“Bien sûr, je ne suis pas optimiste”, a déclaré l’agriculteur à lunettes de 33 ans, titulaire d’une maîtrise en foresterie. “Taïwan produit plus de fruits qu’elle ne peut en manger, c’est pourquoi nous devons vendre à l’étranger”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’y a vraiment pas de deuxième marché d’exportation pour les pomelos. La Chine est le seul endroit où l’on peut espérer vendre à grande échelle.

Le 3 août, le lendemain de l’arrivée de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi (D-Californie) dans la démocratie autonome de 23 millions d’habitants que Pékin revendique comme la sienne, les commandes chinoises de pomelos taïwanais ont été soudainement annulées, faisant partie du paquet chinois de des exercices militaires et des mesures commerciales visant à punir Taipei.

Des avions de chasse, des missiles et des navires de guerre chinois ont encerclé Taïwan pour envoyer un message menaçant sur la volonté du Parti communiste chinois d’envahir si Taipei officialisait un jour son indépendance. Même si l’intensité des exercices a diminué ces derniers jours, les analystes s’attendent à ce que Pékin poursuive l’escalade de la coercition économique dans le cadre d’un effort visant à punir l’administration taïwanaise du président Tsai Ing-wen.

Ces dernières années, la Chine a souvent utilisé son vaste marché pour faire pression sur d’autres gouvernements. Lorsque la Corée du Sud a déployé un système antimissile américain avec un radar capable de surveiller les sites de lancement chinois, ses entreprises en Chine ont été confrontées à des boycotts et à des inspections soudaines. Une querelle diplomatique avec Canberra a conduit Pékin à interdire le charbon australien et à imposer des tarifs élevés sur ses importations de vin, entre autres marchandises.

Ce même playbook est utilisé à Taiwan. Invoquant des problèmes de qualité, les douanes chinoises ont annoncé qu’elles suspendaient les importations d’agrumes taïwanais, de deux types de poissons et de centaines d’aliments emballés comme des biscuits et des nouilles instantanées.

Bien que les exportations agricoles représentent moins de 1 % de la relation commerciale globale, l’interdiction a un impact démesuré sur les communautés de pêcheurs et d’agriculteurs de Taiwan. Le Conseil de l’agriculture de Taïwan a estimé qu’un peu plus de 20 millions de dollars de commerce seraient touchés. La pression est la plus forte sur les agriculteurs comme Jhan qui se démènent pour protéger leurs revenus.

Garantir un bon prix pour des fruits de saison comme les pomelos n’est jamais facile. Mais l’interdiction de la Chine signifie que l’offre a dépassé la demande pour les ventes intérieures en vrac, selon Liu Yuan-he, commissaire-priseur au premier marché de gros de fruits et légumes de Taipei.

À 4 heures du matin un jour récent, le vétéran de 26 ans se tenait derrière sa machine d’enchères électronique faisant vibrer des lots de pomelo à un rythme rapide. Comparé aux étals voisins vendant des fruits du dragon et des citrons, la foule des pomelos était petite et les enchères modérées. De nombreux lots sont restés invendus.

“Pour Hualien, environ 70 % [of locally grown pomelos] seraient généralement vendus à l’étranger en Chine continentale. Maintenant, ils ne savent pas quoi faire de ces 70 %, alors la plupart seront vendus aux enchères », a-t-il déclaré, faisant référence au comté taïwanais qui comprend le canton de Ruisui. Un plus gros problème à long terme, selon Liu, est que les jeunes Taïwanais ne mangent tout simplement pas autant de pomelo que les générations plus âgées. “Ils n’aiment pas devoir les couper”, a-t-il déclaré. “Pomelos va probablement s’éteindre progressivement.”

L’interdiction chinoise est arrivée au pire moment pour les agriculteurs de pomelo. Lorsqu’il est bien cultivé avec une peau lisse et sans tache, le fruit est un cadeau populaire pour la famille et les amis lors de la fête de la mi-automne le 10 septembre. Parce que la fête, déterminée par le calendrier lunaire, tombe tôt cette année et un temps chaud et sec l’été a retardé la récolte, il n’y a qu’une courte fenêtre entre la maturation et les vacances pour vendre.

“Les exportations de fruits de Taïwan restent fortement dépendantes de la Chine, et les interdictions d’importer ont causé des pertes aux agriculteurs”, a déclaré Christina Lai, professeure adjointe à l’Academia Sinica, une académie de recherche fondée par l’État à Taïwan. “Il est certainement assez difficile pour le gouvernement et les agriculteurs taïwanais de diversifier immédiatement les exportations de fruits tropicaux, ce qui entraînerait des coûts importants de logistique et de stockage pour identifier de nouveaux partenaires commerciaux”.

Les nations démocratiques se sont de plus en plus regroupées pour résister à la campagne mondiale de coercition économique de la Chine. Le ministère taïwanais des Affaires économiques a annoncé ce mois-ci un fonds de 6,7 millions de dollars pour aider à diversifier le commerce et à développer les marchés au Japon, en Asie du Sud-Est et aux États-Unis.

Après des incidents répétés de coercition économique chinoise, les producteurs taïwanais “ont progressivement réalisé que les risques du marché continental sont relativement élevés”, a déclaré Min-Hsien Yang, professeur au Département des affaires et du commerce international de l’Université Feng Chia de Taïwan. un entretien.

“Ce que je n’ai jamais pu comprendre, c’est que même si les relations inter-détroit actuelles ne sont pas bonnes, [China] n’a pas besoin de sacrifier les produits des agriculteurs et des pêcheurs », a ajouté Yang. D’un point de vue politique, cela lui semble être une stratégie perdante. En proportion du commerce total, c’est infime, mais cela touche beaucoup de gens. La Chine « veut plus de soutien, pas plus de haine, n’est-ce pas ? demanda Yang.

En 2021, la Chine est restée la principale destination des exportations taïwanaises avec 19% du total. L’essentiel du commerce porte sur l’électronique et d’autres produits technologiques, qui ne sont pas affectés par les sanctions de Pékin.

Les importations chinoises en provenance de Taïwan ont continué d’augmenter depuis l’arrivée au pouvoir de Tsai, malgré les mesures économiques de Pékin pour punir ce qu’il considère comme des politiques indépendantistes adoptées par le président et le Parti démocrate progressiste.

Au début de sa carrière, Tsai a souvent critiqué l’accord-cadre de coopération économique avec la Chine, qu’elle qualifiait autrefois de “pilule empoisonnée enrobée de sucre”, mais elle a ensuite assoupli sa position sur le commerce trans-détroit. Son administration a cherché à maintenir la communication, les échanges et le commerce avec la Chine, mais à condition que la relation soit mutuellement bénéfique et ne soit pas utilisée comme un outil au profit de l’économie chinoise tout en sapant celle de Taïwan.

Une grande partie de l’action visant à résoudre les problèmes des agriculteurs se déroule au siège de l’Association des agriculteurs du canton de Ruisui. Dans un bâtiment qui abritait autrefois un musée des dinosaures, des ouvriers répondent aux appels téléphoniques d’agriculteurs frustrés. Afin de trouver d’autres façons d’utiliser les fruits en excès, l’association se diversifie dans le savon au pomelo, le thé et le sel.

Hhung Sheng-Huang, le directeur du groupe, a déclaré qu’il était extrêmement stressé en essayant de trouver des marchés intérieurs pour les pomelos qui devaient auparavant être vendus en Chine.

Mais il a ajouté que le soutien du gouvernement ouvre déjà de nouvelles opportunités de vente et que les efforts pour transformer les pomelos et automatiser certains aspects de l’agriculture progressent progressivement. Plus tôt ce mois-ci, ils ont organisé un événement pour faire la démonstration de la première machine à éplucher les pomelos automatique développée à Taïwan.