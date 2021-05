L’interdiction d’expulsion reste en vigueur en raison de la décision du gouvernement en appel

Les locataires qui éprouvent des difficultés financières à cause de la pandémie de coronavirus ont eu des nouvelles effrayantes lorsqu’un juge fédéral a annulé le moratoire national sur les expulsions deux mois plus tôt que sa date d’expiration.

Dans une décision de 20 pages mercredi, Juge du tribunal de district américain Dabney Friedrich, qui a été nommé en 2017 par l’ancien président Donald Trump, a déclaré que les Centers for Disease Control and Prevention n’avaient pas le pouvoir d’empêcher les propriétaires d’expulser leurs locataires.

Mais en quelques heures, le ministère de la Justice a déclaré qu’il ferait appel et a demandé le sursis de la décision, ce qui signifie que l’interdiction resterait en vigueur tout au long de la bataille judiciaire.

Pour l’instant, le juge a accordé un sursis temporaire, ce qui signifie que les locataires peuvent pousser un petit soupir de soulagement.

En savoir plus sur Personal Finance:

Les travailleurs pourraient obtenir 12 semaines de congé payé dans le cadre du plan de Biden

Vendre des actifs pour éviter un impôt plus élevé sur les plus-values? Vous pouvez déclencher une autre taxe

La Fed maintient ses taux proches de zéro – voici comment vous pouvez en bénéficier

« Il ne fait aucun doute que le moratoire est en vigueur en ce moment », a déclaré Emily Benfer, professeur de droit invité à la Wake Forest University.

Le CDC a émis l’interdiction nationale d’expulsion en septembre, et elle devait initialement expirer à la fin du mois de janvier, mais le président Joe Biden l’a prolongée, d’abord jusqu’en avril, puis jusqu’en juin.

Il reste à voir si la protection restera en vigueur aussi longtemps que le président le souhaitait. Cela dépendra du déroulement de la bataille judiciaire actuelle. Et il y a toujours une chance que Biden prolonge à nouveau l’interdiction.

En plus de l’interdiction nationale, il existe également des protections contre les expulsions locales et une grande somme d’argent que les locataires (et les propriétaires) peuvent demander.

Voici ce que les locataires en difficulté devraient savoir.