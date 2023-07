L’interdiction d’exporter du riz en Inde entraîne un stockage au Canada et dans le monde

La décision de l’Inde d’interdire l’exportation de riz non basmati a conduit les consommateurs à acheter et à stocker du riz indien dans la panique dans le monde entier, faisant monter les prix dans le processus.

Au Canada, aux États-Unis et à l’étranger, les rapports d’achats de panique fleurissent sur les médias sociaux, les magasins qui s’adressent aux communautés sud-asiatiques mettant en place des plafonds sur le montant que tout client peut acheter et ajustant les prix.

Sriram Ramamurthy, le directeur d’Iqbal Halal Foods à Toronto, a déclaré à CBC News dans une interview lundi qu’il avait vu une augmentation immédiate de la demande de riz une fois que l’interdiction s’est répandue jeudi de la semaine dernière.

« Ils ont commencé à venir ici et ils voulaient acheter de plus en plus », a-t-il déclaré. Il a rapidement mis en place une limite d’un sac par client, mais cela s’est rapidement avéré vain car les clients revenaient avec plus de membres de la famille, « chacun essayant d’en choisir deux ou trois à la fois ».

Certains clients s’adressaient même à d’autres clients en ligne qui n’achetaient pas de riz, essayant de les amener à l’acheter en leur nom, a-t-il déclaré.

Ramamurthy dit qu’il vend plus de 40 marques de riz différentes dans son magasin, principalement en provenance d’Inde, mais la majorité de ce qu’il vend est du riz basmati, un riz de qualité supérieure qui n’est même pas inclus dans l’interdiction d’exportation.

Mais cela n’a pas empêché les clients d’essayer d’acheter toutes les céréales qu’ils peuvent, de basmati et de variétés incluses dans l’interdiction, juste au cas où, a-t-il déclaré.

Siraj Mohammed a dit qu’il avait entendu parler de l’interdiction, alors il a décidé de « descendre à l’épicerie en s’attendant à ce que ce ne soit pas le cas au Canada. Mais je suppose que le pire est arrivé », a-t-il déclaré. Il préfère un type spécifique de riz basmati, celui que le magasin n’a plus en ce moment. « Maintenant, je ne vais pas pouvoir mettre la main dessus, je suppose. »

Sriram Ramamurthy, directeur d’Iqbal Halal Foods à Toronto, affirme que les clients ont stocké du riz après que l’Inde a décidé d’interdire certaines exportations. (Nisha Patel/CBC)

Ramamurthy dit qu’il n’a pas encore augmenté ses prix, mais il s’attend à ce que ses fournisseurs le fassent bientôt. Les magasins qui desservent le marché sud-asiatique ailleurs au Canada rapportent des scènes similaires, notamment le supermarché Savor à Saskatoon, où les achats sont limités.

Les magasins aux États-Unis, en Australie et ailleurs connaissent également une demande sans précédent, Bloomberg et d’autres ont rapporté mardibien que CBC News n’ait pas été en mesure de vérifier de manière indépendante l’authenticité des vidéos montrant la thésaurisation et l’achat de panique.

Des prix en forte hausse

L’Inde a franchi une étape extraordinaire afin d’assurer l’approvisionnement intérieur et de faire baisser les prix, qui ont grimpé en flèche ces derniers mois. Selon les données du gouvernement, le prix intérieur du riz non basmati a augmenté de près de 10 % ce mois-ci. En septembre de l’année dernière, une tonne métrique de riz non basmati en Inde coûterait environ 330 $ US. Aujourd’hui, il dépasse 450 dollars, selon les échanges de contrats à terme agricoles, qui suivent les prix.

Sophia Murphy, directrice exécutive de l’Institut pour l’agriculture et la politique commerciale de Minneapolis, affirme que le riz est un aliment de base pour l’Inde et ses 1,2 milliard d’habitants que le gouvernement gère étroitement l’approvisionnement. Contrairement à d’autres produits alimentaires, dit-elle, le marché mondial du riz est très orienté vers le marché intérieur, car moins de 10 % de tout le riz dans le monde traverse une frontière.

Alors que l’Inde est de loin le plus grand exportateur de riz au monde, avec plus de 40% du commerce international, sa principale préoccupation est de maintenir l’approvisionnement intérieur, c’est pourquoi elle a eu des interdictions d’exportation dans le passé, dit-elle.

« S’ils interdisent ou limitent d’une manière ou d’une autre les exportations, cela devrait maintenir plus de production dans le pays et réduire la pression inflationniste qui s’exerce sur les prix des denrées alimentaires », a-t-elle déclaré.

Le Canada a importé pour environ 650 millions de dollars de riz l’an dernier, selon les données du gouvernement. Dans ce cadre, environ 140 millions de dollars provenaient de l’Inde.

Murphy dit que même si l’offre de basmati peut également être tendue, le gouvernement n’a pas décidé d’interdire les exportations car il s’agit d’un produit plus haut de gamme. Les préoccupations locales portent sur les autres variétés de base, c’est pourquoi le gouvernement a pris la décision dramatique d’arrêter les exportations.

« Les interdictions sont faciles à expliquer au public », a-t-elle dit, « nous ne vendons pas de nourriture à l’étranger, nous nous occupons des gens chez nous. C’est souvent un instrument assez brutal – pas nécessairement très efficace – mais il a un capital politique national qui lui est associé.

La décision de l’Inde d’assurer l’approvisionnement intérieur est la deuxième annonce majeure d’un grand exportateur cette année, comme en mai Le Vietnam a annoncé son intention de limiter ses propres exportations à quatre millions de tonnes par an d’ici 2030. Cela représente une baisse par rapport à plus de sept millions de tonnes par an actuellement, et il vise à « assurer la sécurité alimentaire nationale, protéger l’environnement et s’adapter au changement climatique », a déclaré le gouvernement dans un communiqué.