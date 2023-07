L’interdiction des voitures hybrides d’ici 2030 risque de frapper l’industrie britannique, prévient en privé le secrétaire aux affaires Kemi Badenoch

Les propositions de BARMY visant à interdire les voitures hybrides d’ici 2030 risquent de marteler l’industrie automobile britannique, a averti le secrétaire aux affaires Kemi Badenoch.

Le comité sur le changement climatique – qui conseille le gouvernement – a exhorté No10 à éliminer progressivement les voitures cinq ans plus tôt que prévu.

Voiture sur la chaîne de production Crédit : Getty

Mais les initiés de l’industrie et les politiciens ont averti que cela entraînerait la fermeture d’usines automobiles et pourrait nous coûter des milliers de bons emplois britanniques.

L’année dernière, Toyota a averti en privé qu’il mettrait fin à sa production de voitures au Royaume-Uni si les hybrides étaient interdits en 2030, avec la perte de jusqu’à 3 000 emplois.

Le Sun on Sunday comprend que Mme Badenoch a soulevé la question avec le chancelier Jeremy Hunt et le secrétaire aux Transports Mark Harper.

Le député conservateur Craig Mackinlay a déclaré: « La politique de zéro net particulièrement stupide du Royaume-Uni est susceptible d’entraîner la perte de notre fière industrie automobile d’ici la fin de la décennie. »

Le député conservateur Mark Jenkinson a déclaré: «Cette idée farfelue d’interdire les hybrides d’ici 2030 risque d’être le clou dans le cercueil de notre industrie automobile – coûtant à la Grande-Bretagne des milliers de bons emplois dans le secteur manufacturier.

« Nous avons certaines des meilleures usines automobiles au monde qui produisent des voitures hybrides – nous ne devons rien faire qui les mette en danger. »

Des Quinn, responsable de l’industrie automobile au sein du syndicat Unite qui représente les travailleurs de Toyota, a déclaré: «Ce serait une décision terriblement à courte vue qui nuirait individuellement à l’industrie automobile britannique et risquerait des emplois.

« Cela ne créerait en aucun cas une transition juste vers une économie verte ».

Une porte-parole du ministère des Transports a déclaré : « Les constructeurs automobiles et les chaînes d’approvisionnement jouent un rôle essentiel dans la transition vers des véhicules plus propres, et leurs préoccupations et leurs réflexions sont écoutées.

« Nous avons récemment consulté sur notre proposition d’approche de mandat de véhicule zéro émission, afin de comprendre les points de vue des parties prenantes sur cette question importante. Nous analysons les réponses et publierons une réponse sous peu.