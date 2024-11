L’interdiction des téléphones à l’école présente de gros avantages, mais varie selon la taille de l’école

2 novembre — Sénateur. Ally Seifried, R-Claremore, a déclaré que les étudiants de l’Oklahoma ne devraient pas avoir leur téléphone dès la première cloche jusqu’au licenciement.

Seifried a déclaré qu’elle présenterait une législation sur cette question lors de la prochaine session législative. Les 22 et 23 octobre, elle a mené une étude avec le sénateur Adam Pugh, R-Edmond, pour déterminer à quoi ressemblerait cette législation.

Seifried a déclaré qu’elle et les autres membres du comité sénatorial de l’éducation avaient invité des surintendants, des experts en santé mentale et des chercheurs à discuter de leur point de vue sur l’interdiction des téléphones.

« L’un des points forts que nous avons appris concerne les différentes mises en œuvre et approches selon la taille des écoles », a déclaré Seifried. « Nous avons remarqué que la plupart des écoles qui avaient complètement supprimé le téléphone étaient plus petites… il était plus facile de partager le message et d’inclure le point de vue de chacun. … Les districts scolaires plus grands pourraient avoir plus de mal à expliquer pourquoi ils supprimeraient les téléphones. le téléphone portable. »

Les écoles publiques de Sequoyah, qui comptent environ 100 enfants dans chaque année, ont totalement interdit les téléphones portables. Lorsque les élèves viennent à l’école, ils doivent verrouiller leur téléphone dans leur casier et ne peuvent le récupérer qu’en fin de journée.

Le surintendant Terry Saul a déclaré que le district avait testé son interdiction des téléphones portables de la 6e à la 8e année au cours de l’année scolaire 2022-2023. L’année suivante, a déclaré Saul, le district a interdit les téléphones pour les classes supérieures. Les élèves du primaire n’ont jamais été autorisés à utiliser le téléphone à l’école.

« Nous pensons certainement que cela a été un énorme avantage, non seulement pour le comportement des élèves, mais aussi pour l’enseignement et l’interaction entre les enfants à l’heure du déjeuner et dans les couloirs », a déclaré Saul. « …Cela a été formidable pour notre district. »

Saul a déclaré que le déploiement de l’interdiction sur deux ans avait aidé à rallier les parents et les élèves ; il y a eu peu de plaintes, a-t-il déclaré. Il a déclaré que la petite taille de son district avait également contribué à un déploiement fluide.

Seifried a rédigé un projet de loi au cours de la session 2024 qui, s’il avait été adopté, aurait créé un programme pilote d’interdiction des téléphones portables. Seifried a déclaré que 15 écoles de différentes tailles auraient pu demander de l’argent pour des casiers ou des pochettes pour téléphone. Les écoles auraient également dû soumettre un rapport de base sur le déroulement de la mise en œuvre du programme et l’évolution des résultats scolaires.

Saul a déclaré que l’État n’avait pas besoin de dépenser de l’argent pour que les districts réussissent à interdire les téléphones.

« Je pense qu’un district scolaire peut le faire sans aucune aide », a déclaré Saul. « C’est une question de communication. … J’ai vraiment l’impression que le district scolaire, à tout moment, peut le faire n’importe quel jour. »

Will Rogers Junior High des écoles publiques de Claremore a également interdit les téléphones. Le surintendant Bryan Frazier a déclaré que le district n’avait rien dépensé pour mettre en œuvre l’interdiction, qui repose sur les casiers préexistants des étudiants, comme l’interdiction de Sequoyah.

Frazier a déclaré qu’il soutenait une interdiction de cloche en cloche, tout comme Seifried. Mais il a ajouté que l’État devait laisser les écoles décider comment procéder.

« Si l’État, par exemple, arrive et dit… vous devez utiliser des pochettes, eh bien, à moins que vous ne payiez pour les pochettes, cela pourrait être un problème », a déclaré Frazier. « Même si vous payez pour les pochettes, qu’allons-nous faire avec les pochettes, et qui est responsable de ces pochettes ? L’exécution du plan doit être au niveau local car il va être très différent. Il doit être un trait très large.

Seifried a déclaré qu’elle ne voulait pas qu’une interdiction de téléphone impose un fardeau excessif aux enseignants.

« Cela vise vraiment à accompagner les écoles publiques, à soutenir les enseignants, à soutenir les élèves dans leur apprentissage et à ne pas être autoritaire », a déclaré Seifried.

Mary Bopp, directrice du Will Rogers Junior High, a déclaré que l’école avait informé les parents et les enseignants de l’interdiction au cours du mois précédant l’année scolaire 2023-2024. Il y a environ 800 élèves de la 6e à la 8e année à l’école.

Bopp a déclaré que seuls quelques parents avaient exprimé leur inquiétude au sujet de l’interdiction – moins de réactions négatives que prévu.

Frazier a déclaré que certains parents souhaitent que leurs élèves aient leur téléphone pour des raisons de sécurité. De cette façon, si quelque chose arrive, les parents et les élèves peuvent communiquer.

Frazier a déclaré que de nombreux enfants et parents qui communiquent pendant des situations de crise peuvent brouiller les lignes téléphoniques des premiers intervenants et diffuser des informations erronées.

« Dans toute politique d’urgence rédigée dans l’État de l’Oklahoma pour n’importe quel district scolaire, le fait que les enfants aient ou non un téléphone portable n’est pas l’un des éléments », a déclaré Frazier. « …Il n’y a rien de positif là-dedans. »

Bopp a déclaré que l’interdiction s’était bien déroulée. Elle a déclaré que de septembre à novembre 2022, 44,3 % des renvois disciplinaires provenaient d’étudiants refusant de ranger leur téléphone en classe ; de septembre à novembre 2024, a-t-elle déclaré, ce chiffre est tombé à 9 %.

Elle a déclaré que l’interdiction avait créé un environnement plus agréable au collège.

« Les enfants sont plus heureux », a déclaré Bopp. « Ils interagissent les uns avec les autres pendant le déjeuner. Ils sont plus attentifs en classe. Ils n’ont pas cette distraction constante. J’ai demandé aux enfants : « Hé, qu’est-ce que ça fait ? », et j’ai littéralement eu les enfants disent : « C’est un soulagement. »

Seifried a déclaré qu’elle avait constaté que la plupart des districts de l’Oklahoma interdisaient les téléphones uniquement pendant les heures de cours. Claremore High School a cette politique, tout comme les écoles publiques d’Inola.

Le surintendant Jeff Unrau a déclaré qu’il voyait les deux côtés du problème du téléphone. Il a déclaré que même si l’interdiction des téléphones uniquement pendant les heures de cours fonctionnait pour le moment, c’était une politique que l’école réévaluait constamment.

Seifried a déclaré qu’interdire les téléphones uniquement pendant les cours rend les enfants « pré-distraits » – si les étudiants savent qu’ils peuvent utiliser leur téléphone en 10 minutes, a déclaré Seifried, ces étudiants seront distraits en pensant à l’utilisation de leur téléphone.

Bopp et Saul ont tous deux déclaré que l’élimination des distractions était l’un des principaux moteurs de l’interdiction des téléphones de cloche à cloche dans leurs écoles.

« Je sais que mon téléphone portable me distrait », a déclaré Bopp. « Je sais que parfois, ce n’est pas bon pour ma santé mentale, et je ne peux pas imaginer avoir 11, 12 ou 13 ans et avoir le monde à portée de main. »

Seifried a déclaré que les téléphones portables ne sont pas le seul problème auquel sont confrontées les écoles publiques, mais qu’ils amplifient d’autres problèmes comme l’intimidation et les faibles résultats.

Frazier a déclaré que les téléphones portables freinent le développement des étudiants et que les retirer aide les étudiants à grandir.

« Je pense que c’est beaucoup plus important que ce que les gens pensent », a déclaré Frazier. « Ce n’est pas à cause du harcèlement, ni à cause des réseaux sociaux. Je crois toujours que cela a à voir avec la santé mentale et l’anxiété de nos étudiants, et je sais que l’incapacité de mettre de côté certaines choses émotionnellement pendant un certain temps C’est un problème… Ils en ont besoin pour que leur développement soit présent. »