L’interdiction des talibans sur les travailleuses humanitaires pose un gros dilemme aux États-Unis

WASHINGTON (AP) – Pour une travailleuse inactive d’un groupe d’aide basé à Kaboul, Abaad, qui aide les femmes afghanes maltraitées, des appels effrayés et souvent larmoyants arrivent, non seulement de ses clients mais aussi de ses collègues féminines.

Un ordre du 24 décembre des talibans interdisant aux groupes d’aide d’employer des femmes paralyse les livraisons qui aident à maintenir en vie des millions d’Afghans et menace les services humanitaires dans tout le pays. Autre résultat de l’interdiction, des milliers de femmes qui travaillent pour de telles organisations à travers le pays meurtri par la guerre sont confrontées à la perte de revenus dont elles ont désespérément besoin pour nourrir leur propre famille.

L’interdiction pose l’un des plus grands défis politiques en Afghanistan pour les États-Unis et d’autres pays depuis que le retrait militaire américain en août 2021 a ouvert la porte à la prise de contrôle des talibans. Ces nations sont confrontées à la tâche difficile d’élaborer une réponse internationale qui n’aggrave pas davantage le sort de millions d’Afghans dépendants de l’aide ni ne cède à la répression des talibans contre les femmes.

Les Nations Unies estiment que 85% des organisations d’aide non gouvernementales en Afghanistan ont partiellement ou totalement cessé leurs opérations en raison de l’interdiction, qui est la dernière mesure prise par les talibans pour chasser les femmes de la vie publique.

Abaad faisait partie de ceux qui ont suspendu ses travaux. Ses employées ont fourni un soutien et des conseils aux femmes qui ont subi des viols, des passages à tabac, des mariages forcés ou d’autres violences domestiques.

Les clientes ont dit à l’employé d’Abaad que sans l’aide du groupe, elles craignent de se retrouver dans les rues de Kaboul. Pour la travailleuse elle-même et pour des milliers comme elle à travers l’Afghanistan, ils dépendent de leurs chèques de paie pour survivre dans une économie en panne où les responsables de l’aide disent que 97% de la population est maintenant dans la pauvreté ou risque de l’être.

Un collègue lui a dit qu’elle envisageait de se suicider.

Le travailleur humanitaire et d’autres personnes interrogées ont exprimé l’espoir que les États-Unis, les Nations Unies et d’autres se tiendront à leurs côtés et persuaderont les talibans de renoncer à l’interdiction.

« C’est tout ce que nous demandons. Ils devraient trouver une solution, trouver un moyen de soutenir les gens ici en Afghanistan », a-t-elle déclaré. Elle a parlé sous couvert d’anonymat par crainte pour sa sécurité.

Plusieurs grandes organisations humanitaires mondiales qui ont suspendu leurs opérations exhortent les agences d’aide des Nations Unies à faire de même. Ils demandent à l’administration Biden d’user de son influence pour s’assurer que la communauté internationale reste ferme.

Les États-Unis sont le plus grand donateur humanitaire en Afghanistan. Il a également un intérêt constant à réprimer les menaces à la sécurité des groupes extrémistes en Afghanistan, l’une des tâches pour lesquelles il espère maintenir des relations limitées avec les talibans.

Un responsable américain impliqué dans les discussions a prédit une réponse internationale finale qui se situe quelque part entre la suspension de toutes les opérations d’aide, qui, selon le responsable, serait inhumaine et inefficace, et l’autre extrême consistant à accepter pleinement l’interdiction des talibans.

Selon un autre responsable américain et des responsables non gouvernementaux familiers avec la discussion, l’une des propositions envisagées par l’administration consiste à arrêter toute aide vitale aux Afghans.

Les responsables n’étaient pas autorisés à discuter publiquement des délibérations en cours et ils ont tous parlé sous couvert d’anonymat.

Cependant, les responsables et les analystes des groupes d’aide soulignent la difficulté de préciser ce qu’est une aide vitale. L’aide alimentaire, certainement. Mais qu’en est-il des autres formes de soutien telles que les soins maternels, qui ont contribué à réduire de plus de moitié le taux de mortalité maternelle en Afghanistan depuis les années 1990 ?

Les principales organisations d’aide non gouvernementales affirment que sans travailleuses, il leur est impossible d’atteindre efficacement les femmes et les enfants qui représentent 75 % des personnes dans le besoin. C’est à cause des coutumes conservatrices de l’Afghanistan et des règles des talibans interdisant les contacts entre hommes et femmes non apparentés.

“Nos suspensions sont des nécessités opérationnelles”, a déclaré Anastasia Moran, responsable de la politique humanitaire au Comité international de secours. « Ce n’est pas punitif. Il ne s’agit pas de retirer des services. Ce n’est pas une tactique de négociation.

La répression des talibans recrée les conditions de leur première prise de pouvoir au milieu des années 1990, lorsque des édits successifs ont chassé les femmes des écoles, des emplois, du travail humanitaire et de plus en plus dans leurs maisons. Les chefs talibans ont finalement ordonné aux ménages de peindre leurs fenêtres en noir, afin qu’aucun passant ne puisse voir les femmes à l’intérieur. Cela laissait aux femmes et aux enfants des ménages dirigés par une femme peu de moyens d’accéder à de l’argent ou d’aider à rester en vie.

L’invasion américaine qui a suivi les attentats du 11 septembre 2001 a mis fin à cette première ère du régime taliban. L’administration Biden et les groupes d’aide citent tous leur détermination à éviter une répétition de la réponse internationale fracturée, motivée par la rivalité et souvent ad hoc aux abus des talibans dans les années 1990, y compris la répression alors contre les femmes.

Les membres du Conseil de sécurité de l’ONU se sont réunis vendredi à huis clos pour examiner la réponse internationale, après que 11 des 15 pays membres ont réitéré la demande du conseil pour “un accès sans entrave pour les acteurs humanitaires, quel que soit leur sexe”.

La crise humanitaire provoquée par l’interdiction des talibans survient à un moment politiquement sensible pour Biden, les républicains dirigeant désormais la Chambre et s’engageant à enquêter sur le retrait chaotique d’Afghanistan.

Le représentant Michael McCaul, un vétéran de la politique étrangère nouvellement en charge de la commission des affaires étrangères de la Chambre, a qualifié la répression des femmes de partie des conséquences “désastreuses” du retrait américain. McCaul. R-Texas, a déclaré que son comité demanderait des réponses aux responsables de l’administration sur leur gestion de la politique afghane.

“Cette administration a promis des conséquences si les talibans révoquaient leur promesse de défendre les droits humains des femmes et des filles afghanes”, a déclaré McCaul dans un communiqué à l’Associated Press. “Malheureusement, il n’est pas surprenant de voir les talibans violer cet engagement, et maintenant les conséquences doivent être rapidement appliquées.”

Presque toutes les personnes impliquées ont exprimé l’espoir qu’une diplomatie discrète menée par des responsables de l’ONU au cours des prochaines semaines pourrait amener les talibans à assouplir leur position, permettant aux travailleuses humanitaires et aux organisations humanitaires en général de reprendre leurs fonctions.

L’ONU et d’autres responsables se réunissent quotidiennement à ce sujet avec les plus hauts dirigeants des talibans à Kaboul, qui ont accès au chef suprême des talibans, Haibatullah Akhundzada, et à ses associés dans la ville méridionale de Kandahar, a déclaré un responsable américain.

Certains préviennent que la communauté internationale pourrait faire face à des années de peu d’influence sur les dirigeants afghans.

Entre-temps, la mission de ceux qui viennent en aide aux femmes isolées et maltraitées était claire. a déclaré Masuda Sultan, une femme afghane qui travaille également avec le groupe d’aide Abaad.

“Notre objectif est d’aider ces femmes”, a déclaré Sultan, s’exprimant depuis Dubaï. “S’ils ne reçoivent pas d’aide, ils mourront.”

Ellen Knickmeyer, Associated Press