L’interdiction des sports transgenres aux États-Unis jugée inconstitutionnelle

Un juge du Montana déclare que l’interdiction des athlètes trans dans le sport collégial ne peut pas continuer

Un juge de l’État américain du Montana a décrété qu’une série de lois adoptées par la législature dirigée par les républicains de l’État concernant les questions universitaires et collégiales étaient inconstitutionnelles, dont une visant à interdire aux femmes transgenres de participer à des événements sportifs féminins.

La constitution du Montana accorde au conseil des régents de l’État le contrôle des campus universitaires publics et lui confère une autorité supérieure à celle des législateurs de l’État lorsqu’il s’agit d’imposer – ou de supprimer – des règles, ce qui a été récemment confirmé par la Cour suprême de l’État.

La décision du tribunal intervient au milieu d’un examen minutieux axé sur le sujet des athlètes transgenres dans le sport. Un côté du débat insiste sur le fait que les athlètes ne devraient pas se voir refuser leur droit de concourir en athlétisme en raison de leur identité de genre, tandis que l’autre soutient que cela offre aux athlètes transgenres un avantage concurrentiel distinct sur leurs pairs.

Il s’agit de la deuxième décision en quelques jours concernant les questions transgenres après qu’un autre juge a également déterminé qu’une règle de l’État devait être temporairement levée, qui interdisait aux personnes transgenres de modifier les détails de leurs certificats de naissance.

Les athlètes féminines transgenres des collèges et lycées sont actuellement interdites de compétition contre ou avec des femmes ou des filles dans au moins 12 États régis par des législatures républicaines.

“Le législateur doit rester dans sa voie», a déclaré Amanda Curtiss, présidente de la Fédération des employés publics du Montana, à propos de la décision.

Il est également entendu qu’une grande partie du rejet de la décision contre les athlètes transgenres n’était pas nécessairement liée au contenu du jugement, mais plutôt à la tentative apparente du législateur de régir les politiques du campus alors que cette responsabilité devrait plutôt incomber au conseil d’administration.

Cependant, la décision a, comme on pouvait s’y attendre, été critiquée par les législateurs républicains.

“Les tribunaux ont une fois de plus repris l’autorité des Montanans – exercée par l’intermédiaire de leurs législateurs élus – sur les campus de leur fonds d’impôt et ont donné plus de pouvoir aux administrateurs de campus non élus», a déclaré Emilee Cantrell, porte-parole du bureau du procureur général du Montana Austin Knudsen, un républicain qui a plaidé pour la défense de la loi poussée par la législature de l’État.

La question des athlètes transgenres dans le sport a été extrêmement controversée, attirant l’attention de plusieurs critiques notables, dont l’ancienne olympienne britannique Sharron Davies et l’auteur de Harry Potter JK Rowling.

Une grande partie du débat a été centrée sur Lia Thomas, la nageuse universitaire américaine qui est sans doute devenue l’exemple le plus notable d’un ancien athlète masculin changeant de sexe et concourant contre des femmes nées naturellement.

Cependant, Thomas a fait valoir qu’elle n’avait pas fait la transition pour obtenir un quelconque avantage concurrentiel, mais plutôt pour se contenter davantage de sa propre identité.

Thomas a battu un certain nombre de records à l’Université de Pennsylvanie et, en mars, elle est devenue la première athlète transgenre à remporter un titre national de la Division I de la NCAA dans n’importe quelle catégorie.