L’interdiction des scooters électriques frappe Paris

Les résidents ont voté contre les scooters électriques de location en avril après que le maire ait changé sa position sur le moyen de transport.

Le dernier des 15 000 scooters électriques partageables alimentés par batterie de Paris a été retiré des rues de la ville jeudi, avant une interdiction qui est entrée en vigueur vendredi après l’expiration des contrats des opérateurs de scooter.

Paris, l’une des premières villes européennes à avoir adopté la location de deux-roues il y a cinq ans, est devenue l’une des premières à interdire la location de ces véhicules dans la rue après qu’un référendum d’avril a montré que 90 % des électeurs voulaient que ces véhicules disparaissent.

La participation a été extrêmement faible – seulement 7,5 % des habitants ont voté – et les sociétés de location se sont plaintes de «méthodes de vote restrictives» ramenant Paris dans l’âge sombre des transports en commun alors que les Jeux olympiques de 2024 approchent à grands pas. Cependant, la mesure a été défendue par la maire Anne Hidalgo, socialiste et défenseure du cyclisme qui avait auparavant soutenu les actions de scooters électriques. Cela ne concerne pas les véhicules particuliers.

Les scooters électriques – en particulier les locations dans la rue, qui sont favorisées par les touristes et les enfants (qui pouvaient légalement les conduire dès l’âge de 12 ans, avant que l’âge minimum ne soit augmenté à 14 ans en mars) – sont depuis des années le fléau des cyclistes et des piétons. , et les automobilistes, se faufilant dans la circulation, encombrant la chaussée et se déplaçant (jusqu’à 17 mph / 27 km/h) à des vitesses trop rapides pour les marcheurs et trop lentes pour les conducteurs.

Il y a eu trois décès liés aux accidents de scooters électriques rien qu’en 2022, avec 459 personnes blessées à cause des engins à deux roues – une augmentation par rapport au seul décès de 2021 et aux 353 blessés.

Cet accident de 2021, dans lequel une Italienne de 31 ans a été tuée après qu’un scooter électrique transportant deux personnes lui a foncé dessus, a attiré l’attention internationale sur le problème, bien que les défenseurs du covoiturage aient soutenu que les scooters ne sont à l’origine que d’un infime pourcentage des accidents de la route globaux. à Paris.

La capitale française avait déjà réprimé les scooters en 2019 et 2020, imposant des limitations de vitesse intégrées et un suivi avec de lourdes amendes allant jusqu’à 1 500 € (1 617 $) pour les contrevenants, une exigence de vêtements de haute visibilité, limitant le nombre d’opérateurs pouvant en utiliser un. , et infliger des amendes aux coureurs qui «abandonné» les scooters dans la rue après usage.

Les plaintes concernant l’anarchie automobile ont cependant persisté et Hidalgo est revenue sur son soutien au covoiturage, convoquant le référendum d’avril et se plaignant de son caractère insoutenable, dangereux et «cher» ils étaient à 5 € (5,40 $) pour dix minutes.

Les sociétés de location exploitant des actions de scooters électriques, dont Dott, Lime et Tier, auraient prévu d’expédier leurs stocks parisiens vers d’autres villes européennes soumises à des régimes plus permissifs, y compris ailleurs en France.