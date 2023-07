L’interdiction des salons de beauté en Afghanistan porte un coup aux droits des femmes et à leurs moyens de subsistance

En Afghanistan, l’ordre de l’administration talibane de fermer les salons de beauté pour femmes entre en vigueur aujourd’hui. Cette interdiction est la dernière d’une série de restrictions imposées par les talibans aux femmes depuis la prise de contrôle du pays il y a deux ans lors du retrait chaotique des troupes américaines.

Selon les estimations de l’industrie, plus de 60 000 femmes risquent de perdre leur emploi et 12 000 entreprises de beauté devraient fermer leurs portes, ce qui exercera une pression supplémentaire sur les familles et sur une économie déjà en crise.

Revers

Roza Otunbayeva, représentante spéciale du secrétaire général de l’ONU en Afghanistan, a déclaré à Reuters que l’interdiction des salons de beauté « aura un impact disproportionné sur les femmes entrepreneurs, ce qui est un revers pour la résilience, la réduction de la pauvreté et la reprise économique ». Ici, des femmes afghanes jettent un coup d’œil par la porte d’un salon de beauté vacant à Kaboul mardi.

Un véhicule à trois roues chargé d’effets d’un salon de beauté est garé devant le salon à Kaboul.

La participation des femmes à la main-d’œuvre formelle était d’environ 23% sous le gouvernement afghan soutenu par l’étranger, a déclaré l’Organisation internationale du travail. Ici, une esthéticienne afghane enlève lundi une affiche dans un salon de beauté à Kaboul.

En plus d’offrir les services habituels, les salons de beauté, comme celui-ci à Kaboul, offrent à de nombreuses femmes afghanes un espace sûr et réservé aux femmes où elles peuvent se rencontrer en dehors de chez elles et sans chaperon masculin.

L’équipement de maquillage est vu dans les mains d’une esthéticienne afghane dans un salon de beauté à Kaboul.

L’interdiction des salons, annoncée le 4 juillet par le ministère de la moralité, a déclaré qu’elle était basée sur un ordre du chef spirituel suprême.

Des ordres similaires ont conduit à la fermeture de lycées et d’universités aux femmes et ont empêché de nombreuses femmes afghanes de travailler – des mesures qui, selon les responsables étrangers, entravent toute démarche vers la reconnaissance officielle de l’administration talibane.

Les membres de l’administration talibane disent respecter les droits des femmes conformément à leur interprétation de la loi islamique et de la culture afghane. Ils soutiennent le développement d’entreprises appartenant à des femmes et ont accordé des places aux femmes dans les foires commerciales.

« Jour après jour, les talibans essaient d’éliminer les femmes de la société. Nous sommes aussi des êtres humains », a déclaré une maquilleuse, non représentée ci-dessous.

