L’interdiction des sacs en plastique de Walmart laisse certains clients aux prises avec des monticules de sacs réutilisables

Quand Walmart sacs de caisse en plastique à usage unique interdits en avril, le client Larry Grant a applaudi le déménagement – jusqu’à ce qu’il se retrouve noyé dans des sacs réutilisables.

Chaque semaine, Grant commande des produits d’épicerie Walmart à ramasser dans un dépôt près de chez lui à Toronto. En raison de l’interdiction des sacs en plastique, le détaillant emballe désormais ses articles dans des sacs réutilisables – des nouveaux pour chaque commande.

Grant estime en avoir acquis environ 300 au cours des six derniers mois.

“C’est un peu fou”, a-t-il dit en désignant un gros tas de sacs Walmart bleus fourrés dans le coffre de sa voiture. “En un mois, je peux accumuler entre 40 et 50.”

Les sacs à emplettes en plastique à usage unique sont en voie de disparition au Canada. La Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador ont déjà introduit des interdictions, et mardi, le gouvernement fédéral commencera à les éliminer progressivement à l’échelle nationale.

Mais la guerre bien intentionnée contre les sacs en plastique a eu une conséquence imprévue : alors qu’un nombre croissant de détaillants les éliminent, certains acheteurs sont accumuler des tas de sacs réutilisables – plus qu’ils ne pourraient jamais réutiliser.

Larry Grant récupère ses courses Walmart hebdomadaires dans un dépôt près de chez lui à Toronto. Il dit que le détaillant doit trouver un moyen d’arrêter d’utiliser autant de sacs réutilisables pour la livraison. (David Hill/CBC)

CBC News a interviewé plusieurs clients de livraison d’épicerie de Walmart qui ont déclaré qu’ils nageaient dans des sacs réutilisables et que le détaillant avait simplement remplacé un problème environnemental par un autre.

“Interdire les sacs en plastique était une excellente décision, mais cela n’a pas été réfléchi”, a déclaré Grant. Ce jour-là, les courses hebdomadaires de sa famille de quatre personnes ont été livrées dans huit sacs Walmart réutilisables. Deux des sacs contenaient chacun un seul article.

“Je suis vraiment frustré”, a-t-il déclaré. “J’espère juste qu’ils réfléchiront à cet échec… et trouveront une solution.

Salut, merci d’avoir pris le temps de partager vos pensées. Nous apprécions tous les commentaires et avons transmis votre message à notre service approprié. —@Walmart Canada

Pourquoi vous devez réutiliser votre sac réutilisable

Quand Walmart a annoncé son interdiction des sacs en plastique , la société américaine a déclaré que c’était une victoire pour l’environnement. Les sacs posent problème car ils sont souvent difficiles et coûteux à recycler. Par conséquent, la plupart finissent dans des décharges ou sous forme de déchets qui peuvent pénétrer dans les cours d’eau et nuire à la vie marine qui les mange par erreur .

Les sacs réutilisables sont généralement une meilleure alternative – s’ils gagnent leur vie. Plusieurs études ont montré que les sacs doivent être utilisés plusieurs fois pour qu’ils aient un impact moins nocif sur l’environnement que les sacs en plastique fragiles à usage unique.

“De manière générale, un sac réutilisable nécessite plus d’énergie et de carbone pour être fabriqué qu’un sac en plastique à usage unique”, a déclaré Cal Lakhan, chercheur à la faculté des changements environnementaux et urbains de l’Université York à Toronto.

“Il a tendance à être durable et à être de qualité nettement supérieure, mais cette qualité supérieure a un coût.”

Cal Lakhan, chercheur à l’Université York, affirme que les sacs réutilisables doivent être utilisés plusieurs fois pour qu’ils aient un impact moins nocif sur l’environnement que les sacs en plastique à usage unique. (Spencer Gallichan-Lowe/CBC)

Un 2020 Étude des Nations Unies a estimé que pour qu’il ait moins d’impact sur l’environnement qu’un sac plastique à usage unique, un sac en coton doit être utilisé 50 à 150 fois, tandis qu’un sac en polypropylène non tissé durable (comme le bleu Walmart) doit être utilisé 10 à 20 fois.

“Ce n’est pas parce que quelque chose est réutilisable qu’il est nécessairement bon pour l’environnement”, a déclaré Lakhan. “Bien que je comprenne et apprécie l’effort pour essayer de minimiser les plastiques à usage unique, nous devons être très prudents dans la façon dont nous choisissons de le faire.”

Quelle est la solution ?

Udi et Natalie Sela de Maple, en Ontario, au nord de Toronto, ont récemment fouillé leur stock de sacs Walmart réutilisables, créant une mer de bleu dans leur salon. Le couple commande des produits d’épicerie chaque semaine auprès du détaillant et estime que, comme Grant, ils en ont reçu environ 300 jusqu’à présent.

En octobre, Udi Sela s’est plaint à Walmart du problème des sacs réutilisables. Il attend toujours un correctif.

“Cela crée simplement plus de déchets, ce que nous essayons d’éviter en premier lieu”, a-t-il déclaré. “Nous ne pouvons pas les rendre, nous ne pouvons pas faire grand-chose avec eux. Il existe de meilleures façons de le faire.”

Les Selas font le point sur tous les sacs réutilisables qu’ils ont accumulés lors de la livraison d’épicerie de Walmart. Udi Sela dit s’être plaint au détaillant le mois dernier du problème des sacs réutilisables. (Darek Zdzienicki/CBC)

Dans un courriel, Walmart Canada a déclaré qu’elle explorait des moyens de réduire le nombre de sacs réutilisables en circulation, comme la recherche d’alternatives aux sacs réutilisables pour la livraison d’épicerie.

“Nous continuons d’apprendre et de nous adapter aux côtés de nos clients”, a déclaré la porte-parole de la société, Stephanie Fusco, dans un e-mail.

Elle n’a pas fourni de données sur le nombre de clients utilisant le service de livraison de Walmart, mais a déclaré qu’il était disponible dans la plupart des régions du Canada.

Metro, qui opère en Ontario et au Québec, a déclaré à CBC News avoir déjà trouvé une solution. L’épicier, qui a également interdit les sacs en plastique, a déclaré qu’il n’utilisait aucun sac pour la livraison des courses. Au lieu, les marchandises sont livrées dans une boîte en carton consignée ou un bac en plastique. Les clients choisissant l’option poubelle doivent y retirer leurs marchandises à leur arrivée.

REGARDER | Walmart interdit les sacs en plastique au Canada : Walmart élimine les sacs en plastique au Canada Les sacs en plastique ne seront plus disponibles dans les magasins Walmart à travers le Canada, une décision selon certains experts visant à devancer l’interdiction proposée par Ottawa sur les plastiques jetables qui devrait entrer en vigueur plus tard cette année.

Loblaw Companies Ltd. — qui exploite des épiceries telles que Loblaws, Zehrs, No Frills et Real Canadian Superstore — envisage de mettre en place une interdiction nationale des sacs en plastique au début de l’année prochaine. L’épicier a déclaré qu’il explorait des options durables pour la livraison d’épicerie, y compris un programme où les clients peuvent retourner leurs sacs réutilisables.

Loblaw n’a pas répondu aux questions sur son mode de livraison pour les provinces qui ont déjà introduit une interdiction des sacs en plastique.

Sobeys n’a pas non plus fourni de détails sur son système de livraison d’épicerie, mais CBC News a découvert que le informations sur son site internet . Bien que Sobeys ait interdit les sacs en plastique à usage unique à la caisse, selon son site, elle les utilise toujours pour la livraison d’épicerie en Ontario. Si les clients retournent les sacs, Sobeys dit qu’il les recyclera.

Le détaillant propose également la livraison d’épicerie dans certaines régions du Québec et indique sur son site Web qu’il utilise des sacs en papier pour ces livraisons et pour la collecte en bordure de rue partout au Canada.

Plusieurs spécialistes de l’environnement affirment que les sacs en papier peuvent en fait être pires pour l’environnement que les sacs en plastique à usage unique.

“Abattre le stock forestier, le transformer, le réduire en pâte, le transformer en véritable papier, ce processus de fabrication lui-même a tendance à être plus gourmand en énergie et en eau”, a déclaré Lakhan.

Sobeys a déclaré à CBC News que ses sacs en papier sont compostables et fabriqués à partir de 70 % de papier recyclé. L’entreprise a également déclaré qu’elle passerait bientôt à l’utilisation de sacs en papier pour la livraison d’épicerie en Ontario.

Et après?

Plus de détaillants chercheront des alternatives lorsque, mardi, le gouvernement fédéral interdit la fabrication et l’importation de plusieurs plastiques à usage unique , y compris les sacs de caisse. Un an plus tard, il interdira leur vente au Canada.

Pour s’assurer que les Canadiens n’accumulent pas trop de sacs réutilisables, Environnement et Changement climatique Canada a déclaré dans un courriel qu’il travaillera avec les intervenants pour éduquer les consommateurs sur les mérites de les réutiliser.

Le ministère n’a mentionné aucune mesure axée sur les détaillants.

Une récente interdiction du plastique et du papier à usage unique dans le New Jersey a donné lieu à de nombreuses plaintes que les clients de la livraison d’épicerie accumulaient trop de sacs réutilisables. L’État est désormais envisager des remèdes comme exiger des services de livraison qu’ils mettent en place des programmes de réutilisation ou de recyclage des sacs indésirables des clients.