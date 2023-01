L’interdiction des relations sexuelles hors mariage met à l’épreuve la relation de l’Indonésie avec la démocratie

CNN

Lorsque l’Indonésie a adopté des amendements controversés à son code pénal au début du mois, un aspect par-dessus tout a dominé les gros titres : la criminalisation des relations sexuelles hors mariage.

Les chiffres du tourisme ont averti que cela dissuaderait les étrangers de visiter et nuirait à la réputation mondiale de l’Indonésie – ce qui n’est pas une mince affaire dans un pays qui accueillait jusqu’à 15 millions de voyageurs internationaux par an avant la pandémie et qui a récemment occupé la présidence du G20 pour la première fois de son histoire.

Les autorités ont depuis minimisé la probabilité que des touristes soient inculpés, mais des centaines de millions de Les Indonésiens risquent toujours jusqu’à un an de prison pour la même infraction – et les militants des droits préviennent que ce n’est que le début du potentiel du nouveau code à menacer les libertés individuelles et les libertés civiles des Indonésiens. Les responsables indonésiens, quant à eux, défendent cette décision comme un compromis nécessaire dans une démocratie qui abrite la plus grande population musulmane du monde.

Le nouveau code criminalise également la cohabitation entre couples non mariés et la promotion de la contraception auprès des mineurs, et consacre des lois contre l’avortement (sauf en cas de viol et d’urgence médicale lorsque le fœtus a moins de 12 semaines) et le blasphème.

Elle limite également le droit de manifester des Indonésiens et criminalise l’insulte au président, aux membres de son cabinet ou à l’idéologie de l’État.

Les délinquants risquent des peines de prison allant de quelques mois à plusieurs années.

Les groupes de défense des droits ont été cinglants dans leurs évaluations.

« D’un seul coup, la situation des droits humains en Indonésie s’est détériorée de manière drastique », a déclaré Andreas Harsono, chercheur principal sur l’Indonésie à Human Rights Watch.

«Potentiellement, des millions de personnes feront l’objet de poursuites pénales en vertu de cette loi profondément défectueuse. Son adoption est le début d’un désastre absolu pour les droits de l’homme en Indonésie.

La création du nouveau code est en partie le reflet de l’influence croissante de l’islam conservateur sur la politique de ce qui est la troisième plus grande démocratie du monde.

Environ 230 millions des 270 millions de personnes qui appellent ce vaste et Diverses nations de l’archipel sont musulmanes, bien qu’il existe également d’importantes minorités chrétiennes et hindoues et que le pays se targue d’une idéologie d’État connue sous le nom de “Pancasila”, qui met l’accent sur l’inclusivité.

La constitution garantit un gouvernement laïc et la liberté de religion, et le droit pénal est largement basé sur un code laïc hérité de l’ancienne puissance coloniale néerlandaise – bien que la province d’Aceh adopte et mette en œuvre la charia – et les principes islamiques influencent certaines affaires civiles et les règlements locaux.

Cependant, des formes plus conservatrices d’islam qui étaient autrefois réprimées sous l’ancien dictateur Suharto sont apparues ces dernières années comme des forces de plus en plus puissantes dans les urnes.

Lors des dernières élections générales, en 2019, le président Joko Widodo a choisi de manière controversée un religieux islamique âgé – Ma’ruf Amin – comme candidat à la vice-présidence dans une décision largement considérée comme une mesure visant à obtenir davantage de votes musulmans.

La nomination de Ma’ruf a soulevé des sourcils parmi les partisans les plus modérés de Widodo, mais elle a aidé à relever le défi de l’ancien général militaire Prabowo Subianto qui avait forgé une alliance avec des groupes islamistes extrémistes. Certains de ces groupes avaient déjà démontré leur influence en menant des manifestations de masse qui ont conduit au renversement du gouverneur de Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, accusé de blasphème.

Le nouveau code pénal – qui met à jour le code hérité des Pays-Bas et a été adopté à l’unanimité par les législateurs appartenant à plusieurs partis – reflète également cette influence croissante de l’islam conservateur. Certains partis conservateurs avaient réclamé un code encore plus strict, mais les propositions précédentes avaient déclenché des manifestations de rue massives et avaient été abandonnées après l’intervention de Widodo.

Décrivant le nouveau code comme un “compromis”, les responsables indonésiens ont déclaré qu’il devait refléter une diversité d’intérêts dans un pays multiculturel et multiethnique.

Pourtant, alors que le nouveau code a clairement le soutien de nombreux électeurs conservateurs, les critiques le décrivent comme un pas en arrière pour les libertés civiles dans ce qui est encore une démocratie naissante.

L’Indonésie a passé des décennies sous le règne de l’homme fort après avoir déclaré son indépendance des Néerlandais dans les années 1940, sous son premier président Sukarno et plus tard sous le dictateur militaire Suharto. Ce n’est qu’après la chute de Suharto en 1998 qu’il est entré dans une période de réforme au cours de laquelle le régime civil, la liberté d’expression et un environnement politique plus libéral ont été adoptés.

Les groupes de défense des droits craignent que le nouveau code ne compromette une partie de ces progrès en se pliant au vote religieux conservateur au détriment des idéaux laïcs du pays et en renforçant la discrimination à l’égard des femmes et de la communauté LGBTQ. Ils craignent également que ses effets à plus long terme ne soient corrosifs pour le système démocratique lui-même et voient des parallèles inconfortables avec le passé autoritaire du pays.

Les aspects du code relatifs à l’insulte au président ou à l’idéologie de l’État pourraient, selon eux, être détournés par des fonctionnaires pour extorquer des pots-de-vin, harceler des opposants politiques et même emprisonner des journalistes et toute personne jugée critique à l’égard du gouvernement.

“Ce n’est jamais une bonne chose lorsqu’un État essaie de légiférer sur la moralité”, a déclaré Zachary Abuza, professeur spécialisé dans la politique et les questions de sécurité en Asie du Sud-Est au National War College de Washington, DC. “Le nouveau code met les libertés civiles en danger et donne à l’État des outils puissants pour punir les délits idéologiques, moraux et politiques.”

Un blogueur politique, qui a demandé à ne pas être identifié par crainte d’être persécuté en vertu des nouvelles lois, a déclaré à CNN qu’il s’attendait à une augmentation de la surveillance et de la censure en ligne par les autorités.

“Les termes ne sont pas clairs – c’est ce qui rend le code particulièrement effrayant et dangereux”, a-t-il déclaré. “Tout est laissé à l’interprétation du gouvernement.”

Il a donné l’exemple de quelqu’un qui aime un tweet critique sur le président, demandant si cela suffirait à envoyer la personne en prison.

“Cela se résumera à celui que le gouvernement veut poursuivre”, a déclaré le blogueur.

Il faudra au moins trois ans avant que le code révisé n’entre en vigueur, selon les responsables, il est donc encore tôt pour prédire comment les nouvelles lois seront mises en œuvre et appliquées.

Cela peut dépendre en grande partie de la satisfaction des électeurs les plus conservateurs à l’égard du code de «compromis» – ou de la colère de ceux qui ont manifesté dans la rue contre sa formulation antérieure.

En même temps, il y a ceux qui s’interrogent si les législateurs ont commis l’erreur de n’écouter que les voix les plus fortes pour tenter d’obtenir des votes.

Norshahril Saat, chercheur principal à l’Institut ISEAS-Yusof Ishak, a déclaré qu’il existait une “relation complexe entre l’islam, la politique et la société en Indonésie”.

Il a souligné une enquête nationale de 2022 commandée par l’institut qui a révélé que la plupart des répondants se considéraient comme modérés et soutenaient l’idée d’un État laïc – même si plus de la moitié d’entre eux estimaient également qu’il était important d’élire un dirigeant musulman.

Norshahril a mis en garde contre la conclusion que le soutien au nouveau code pénal était la preuve d’une « marée islamique conservatrice ».

“Cela peut signifier que la liste actuelle des politiciens élus est conservatrice, mais il est plus probable qu’ils répondent à la pression de certains puissants groupes de pression conservateurs”, a-t-il déclaré.

Plus préoccupant, a-t-il dit, c’est que “dans l’Indonésie d’aujourd’hui, tous les partis politiques ont convenu à l’unanimité de criminaliser ces ‘péchés'”.