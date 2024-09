L’interdiction des publicités pour la malbouffe ne suffira pas à elle seule à résoudre le problème de l’obésité au Canada

C’est un début.

C’est le point de vue d’Elise Pauzé Les plans proposés par Santé Canada pour limiter la publicité des aliments malsains destinée aux enfants.

« Je considère ces mesures comme une première étape vers des règles qui, je l’espère, deviendront plus complètes à l’avenir », déclare la diététiste agréée et candidate au doctorat à l’Université d’Ottawa.

Plus que 90 % des publicités pour les produits alimentaires et les boissons Les enfants et les adolescents canadiens qui regardent des vidéos en ligne sont des consommateurs de malbouffe. Dans sa mise à jour de politique l’an dernier, Santé Canada a annoncé qu’elle prévoyait modifier le Règlement sur les aliments et drogues afin de limiter la commercialisation d’aliments qui contribuent à une consommation excessive de sodium, de sucres et de gras saturés. La population ciblée est celle des enfants de moins de 13 ans et les restrictions s’appliquent à la télévision et aux médias numériques qui sont « principalement destinés aux enfants ».

Mais il n’est pas certain que les directives promises depuis longtemps soient publiées avant les prochaines élections. Malgré l’approbation du ministre de la Santé leurs ordres de marche À ce sujet et s’engage à mettre les choses en place d’ici le printemps, Santé Canada affirme désormais qu’il n’y a pas de calendrier établi concernant les restrictions de commercialisation destinées aux enfants.

Le Canada n’est pas le seul pays à repousser cette question à plus tard. Pendant la pandémie, la Grande-Bretagne a également promis toute une série de lois visant à réduire l’obésité, notamment l’interdiction de la publicité sur la malbouffe, mais elle a ensuite reporté ces mesures indéfiniment sous la pression de l’industrie alimentaire. Au cours des trente dernières années, le Royaume-Uni a annoncé 14 stratégies gouvernementales de lutte contre l’obésité, soit près de 700 politiques. la grande majorité ne va plus ou moins nulle part.

Mais c’est un problème qui doit être résolu. Comme dans la plupart des autres pays, la prise de poids alarmante au Canada au cours des trois dernières décennies constitue l’une des plus grandes crises sanitaires du pays. L’obésité augmente le risque de plusieurs maladies chroniques, dont le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer. Près de deux adultes sur trois et un enfant ou un jeune sur trois est en surpoids ou souffre d’obésitéLes coûts associés à cette maladie complexe sont estimés à environ 23 milliards de dollars par an — près de l’ensemble du budget militaire annuel du Canada, soit 27 milliards de dollars.

Beaucoup accusent l’environnement obscène que nous avons créé – et notre dépendance aux aliments et boissons ultra-transformés. Si les gouvernements ne s’attaquent pas à ce problème, estiment les experts plus de la moitié de la population mondiale sera en surpoids ou obèse d’ici 12 anspour un coût de 4 000 milliards de dollars.

L’Australie, la Norvège, le Chili et de nombreux autres pays ont adopté des lois interdisant la publicité ou sont en train de le faire pour faire face à leurs propres urgences sanitaires et budgétaires. L’Organisation mondiale de la santé a a appelé les gouvernements à établir des interdictions fortes et complètes comme un moyen d’aider à inverser cette tendance.

Pendant ce temps, au Canada, un projet de loi d’initiative parlementaire visant à limiter la publicité destinée aux enfants, Projet de loi C-252 fait son chemin au Parlement. Qu’il meure au Sénat comme son prédécesseur, Projet de loi S-228n’est qu’une question de spéculation. De son côté, Santé Canada affirme avoir le pouvoir de mettre en œuvre des règlements et « ne pas dépendre du processus législatif ».

Certains observateurs estiment que les règles proposées par le Canada en matière d’interdiction de la publicité ne vont pas assez loin pour faire une différence. Elles laissent trop de marge de manœuvre en spécifiant l’âge, le type de malbouffe et le type de média utilisé.

« Une partie du défi réside dans le fait que la publicité est devenue tellement intégrée que nous avons perdu de vue les dommages qu’elle cause à la société », explique Jacob Shelley, codirecteur du Health Ethics, Law & Policy Lab de l’Université Western.

« Nous l’acceptons simplement comme une norme. »

La publicité étant omniprésente, toute réglementation doit être plus large.

« La vérité, c’est que nous avons besoin d’une interdiction de toute publicité destinée aux enfants, point final », déclare Shelley.

« Sans une interdiction complète, les effets positifs à long terme seront minimes. »

Cependant, la grande question est : les interdictions de commercialisation fonctionnent-elles réellement ?

Les critiques affirment que les juridictions qui les ont mises en œuvre ne constatent pas de baisse massive de l’obésité infantile, et que l’adoption de nouvelles réglementations ne ferait que rendre la vie difficile aux entreprises agroalimentaires.

Les partisans de l’interdiction affirment que la publicité est très efficace, et que l’industrie agroalimentaire ne lutterait pas autant si ce n’était pas le cas. Cela dit, la réduction des taux d’obésité n’est pas l’objectif premier de ces interdictions, mais plutôt l’amélioration des habitudes alimentaires.

La plupart des experts s’accordent à dire que l’interdiction de la publicité ne suffit pas à elle seule. D’autres mesures, comme la taxation des sodas ou la reformulation obligatoire des produits, devraient également faire partie de l’arsenal législatif.

« Je ne pense pas qu’une seule intervention puisse faire grand-chose. Il faut en mettre en œuvre plusieurs à la fois », déclare Marion Nestle, auteure et professeure émérite de nutrition, d’études alimentaires et de santé publique à l’Université de New York.

« Les recherches sur les interventions spécifiques, quelles qu’elles soient, montrent à peu près la même chose. Elles permettent dans une certaine mesure de réduire les achats ou de changer les attitudes, mais elles n’ont pas d’effet sur les taux d’obésité. »

Dans les quelques juridictions qui ont mis en place des interdictions de publicité, il est tout simplement trop tôt pour le dire, et il existe trop peu d’études de qualité pour mesurer leur efficacité.

« Les changements ne se produisent pas du jour au lendemain », explique Pauzé, qui a mené des recherches approfondies sur le marketing destiné aux enfants au Canada.

« Les changements dans les comportements alimentaires et les résultats en matière de poids prendront du temps à se matérialiser et nécessiteront d’autres politiques qui soutiennent des habitudes alimentaires plus saines. »

Malgré l’absence de réglementation, le Canada n’est pas resté complètement inactif sur cette question. Au cours de la dernière décennie, le gouvernement fédéral a mis en place un nouveau guide alimentaire et interdit les gras trans dans tous les aliments dans le cadre de sa stratégie d’alimentation saine.

À compter de janvier 2026, tous les produits riches en sodium, en sucre ou en graisses saturées devront l’indiquer sur un symbole noir et blanc.

« Le Canada est un chef de file en matière d’étiquetage des emballages », affirme Laura Weinrib, associée chez Blakes à Toronto, spécialisée dans la législation en matière de marketing.

Depuis les années 1980, la Loi sur la protection du consommateur du Québec interdit toute publicité destinée aux enfants de moins de 13 ans. Cette loi n’a toutefois pas pour objectif de freiner la publicité sur la malbouffe, il est donc difficile d’en mesurer l’effet. Ce qui est vrai, disent les partisans de cette loi, c’est que les enfants de la province sont parmi les moins obèses au Canada et que la consommation de légumes y est plus élevée que dans d’autres régions.

Les sondages ont montré que L’interdiction de la malbouffe est populaire auprès du public — ce qui peut expliquer pourquoi Ad Standards, l’organisme canadien de réglementation de la publicité, a introduit un code volontaire l’année dernière.

La mesure dans laquelle le code diffère du projet de règles de Santé Canada est sujette à débat.

« Les critères nutritionnels des Ad Standards sont plus permissifs pour quelques catégories de produits et laissent également la porte ouverte à davantage d’exceptions à l’avenir », explique Pauzé.

Bien entendu, la plus grande différence réside dans l’application de la loi, car il n’existe aucune sanction en cas de non-respect du code volontaire.

Même si les projets de règles de Santé Canada sont mis en œuvre, ils n’auront pas nécessairement d’effet massif sur les producteurs d’aliments et de boissons.

« Pour beaucoup de mes clients, je ne pense pas que cela représentera un grand changement », déclare Weinrib.