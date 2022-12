L’interdiction des plastiques à usage unique au Canada commence ce mois-ci

L’interdiction du Canada sur les plastiques à usage unique, en commençant par la fabrication et l’importation pour la vente d’un certain nombre de produits, entre en vigueur plus tard ce mois-ci.

L’interdiction de plusieurs catégories de plastiques commencera le 20 décembre, affectant une gamme de produits allant des sacs de caisse et des couverts aux récipients à emporter et aux bâtonnets. Une interdiction de vente de ces produits débutera en décembre 2023.

Le gouvernement fédéral avait initialement prévu de lancer l’interdiction d’ici la fin de 2021, mais l’a reportée à 2022. Le règlement a été publié en juin.

Cette décision fait partie d’un effort du gouvernement fédéral pour atteindre zéro déchet plastique d’ici 2030, citant l’impact que les plastiques ont eu sur l’environnement à travers la pollution et les émissions de gaz à effet de serre.

Voici les produits qui seront soumis à l’interdiction des plastiques à usage unique au Canada à compter du 20 décembre :

SACS DE CAISSE

Les sacs de caisse fabriqués entièrement ou en partie en plastique et utilisés pour transporter des marchandises achetées à une entreprise seront soumis à l’interdiction de fabrication et d’importation du 20 décembre pour la vente.

L’interdiction inclut également les sacs en tissu qui ne peuvent pas répondre à un test de résistance, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas se casser ou se déchirer s’ils transportent 10 kilogrammes sur une distance de 53 mètres, 100 fois ou lorsqu’ils sont lavés.

COUTELLERIE

L’interdiction des couverts comprend les couteaux, fourchettes, cuillères, cuillères et baguettes en plastique à usage unique qui contiennent du polystyrène ou du polyéthylène, ou qui changent leurs propriétés physiques lorsqu’ils passent 100 fois dans un lave-vaisselle domestique.

CONTENANTS À EMPORTER

L’interdiction comprend les récipients à double coque, les récipients à couvercle, les boîtes, les tasses, les assiettes et les bols entièrement ou partiellement en plastique et conçus pour servir ou transporter des aliments ou des boissons prêts à consommer.

Ces produits seront assujettis à l’interdiction s’ils contiennent : de la mousse de polystyrène expansé ou extrudé, cette dernière communément appelée Styrofoam; chlorure de polyvinyle, souvent utilisé dans les contenants à salade; contenants alimentaires en noir de carbone ou en plastique noir qui viennent généralement avec un couvercle transparent; ou plastique oxo-dégradable.

BÂTONNETS À REMUER

Tous les types de bâtonnets en plastique, conçus pour mélanger les boissons ou les empêcher de se renverser d’un couvercle, seront interdits en vertu de la réglementation actuelle du gouvernement fédéral.

PAILLES

L’interdiction inclura les pailles droites en plastique et les pailles flexibles qui sont emballées avec des contenants de boisson, tels que des boîtes de jus et des sachets.

Les pailles qui contiennent du polystyrène ou du polyéthylène, ou qui ne peuvent pas être passées au lave-vaisselle 100 fois, sont soumises à l’interdiction.

Les pailles souples en plastique à usage unique, non emballées avec un contenant à boisson, sont exclues sous certaines conditions, comme pour l’accueil des personnes en situation de handicap.

Un magasin de détail, par exemple, peut vendre un paquet de 20 pailles flexibles en plastique à usage unique ou plus si un client le demande et que le paquet n’est pas affiché publiquement. Les détaillants peuvent également vendre des contenants de boisson avec une paille en plastique souple pendant encore deux ans.

CHRONOLOGIE

La fabrication et l’importation pour la vente au Canada des cinq catégories de plastiques à usage unique entrent en vigueur le 20 décembre.

Une interdiction de vente de ces produits commencera l’année suivante d’ici le 20 décembre 2023, tandis qu’une interdiction de fabrication, d’importation et de vente pour l’exportation de ces plastiques entrera en vigueur le 20 décembre 2025.

Une interdiction de fabriquer et d’importer pour la vente au Canada des anneaux de transport ou des anneaux de six packs, utilisés pour transporter des canettes en aluminium et des bouteilles en plastique, débutera le 20 juin 2023. Leur vente sera interdite d’ici le 20 juin 2024, tandis que leur la fabrication, l’importation et la vente pour l’exportation seront interdites à compter du 20 décembre 2025.



Avec des fichiers de La Presse canadienne