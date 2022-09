L’interdiction des parcs éoliens terrestres supprimée dans le mini-budget

Les écologistes et les chefs de l’industrie des énergies renouvelables ont provisoirement salué le projet du gouvernement Liz Truss de mettre fin à une interdiction de facto des parcs éoliens terrestres en Angleterre.

Le «plan de croissance» du mini-budget du chancelier Kwasi Kwarteng a déclaré que le gouvernement veillerait à ce que les règles applicables aux éoliennes terrestres soient conformes aux autres développements énergétiques.

Les règles mises en place en 2015 ont effectivement arrêté la construction de tout parc éolien terrestre au Royaume-Uni au cours des sept dernières années.

Le gouvernement a promis que les réformes des règles aligneraient “la politique de planification éolienne terrestre sur les autres infrastructures pour lui permettre d’être déployée plus facilement en Angleterre”.

Dan McGrail, directeur général de l’organisme commercial Renewable UK, a déclaré que la suppression du blocage de l’éolien terrestre en Angleterre signifierait “une électricité nettement plus bon marché pour les payeurs de factures aux abois dans les zones où les projets bénéficient d’un soutien local”.

Jess Ralston, analyste principal à l’Energy and Climate Intelligence Unit, a déclaré qu’environ huit personnes sur 10 soutenaient l’éolien terrestre. “L’interdiction a donc été une anomalie majeure dans la politique énergétique britannique étant donné qu’elle est à la fois bon marché et populaire auprès du public.”

L’analyste a ajouté: “Une décision de lever l’interdiction suggère que le nouveau gouvernement a écouté les experts et comprend que la construction de davantage d’énergies renouvelables britanniques réduit notre dépendance à l’égard du gaz coûteux et réduit ainsi les factures.”

Les initiés de l’énergie ont également averti que plus de détails seront nécessaires et que les règles devront être modifiées en détail avant de savoir à quel point le changement sera important.

Les changements seront également plus importants pour les petits développeurs, plutôt que pour les grands acteurs, qui ont besoin de grands terrains difficiles à trouver en Angleterre.

“Pour le moment, cela peut prendre jusqu’à 10 ans pour qu’un projet franchisse tous les obstacles”, a déclaré M. McGrail. “Nous ne pouvons plus nous permettre ces échelles de temps glaciaires.”

Malgré les nouvelles bienvenues sur l’éolien terrestre, les experts verts ont attaqué les plans de M. Kwarteng visant à faciliter le forage de pétrole et de gaz pour les entreprises – ce qui pourrait faire dévier le pays de sa trajectoire en tentant d’atteindre son objectif net zéro d’ici 2050.

Luke Murphy du groupe de réflexion IPPR a salué les “petits pas vers l’efficacité énergétique et, selon les détails, l’éolien terrestre” – mais a décrié la poussée en faveur du forage de combustibles fossiles.

“La déclaration du chancelier n’offrait ni les politiques, ni les investissements, ni la stratégie pour réaliser les énormes opportunités de créer de la prospérité qu’offrent le zéro net et la restauration de la nature”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté: “Il supprime le moratoire sur la fracturation hydraulique, accélère les licences de forage pour plus de pétrole et de gaz destructeurs de climat et coûteux, et propose de déchirer les protections environnementales.”

M. Kwarteng a confirmé les plans d’un réseau de nouvelles zones d’investissement à faible taux d’imposition dans des dizaines de régions à travers l’Angleterre, où les règles de planification et les protections environnementales seront piratées pour encourager le développement.

Tom Fyans, de l’organisation caritative rurale CPRE, a averti : « L’obsession de ce gouvernement de stimuler la croissance à tout prix est alarmante et ne se terminera pas bien pour la campagne ou nos communautés rurales.

Le chef de la politique des Amis de la Terre, Mike Childs, a déclaré que les plans visant à affaiblir les garanties environnementales étaient “profondément inquiétants”.

Cela survient alors qu’une vidéo est apparue du secrétaire aux affaires Jacob-Rees-Mogg disant au personnel du gouvernement que la Grande-Bretagne “doit extraire chaque centimètre cube de gaz de la mer du Nord”.

M. Rees-Mogg a déclaré au personnel du ministère des Affaires, de l’Énergie et de la Stratégie industrielle (BEIS) que le gouvernement “distribuerait beaucoup d’argent” pour que le pays produise plus de gaz “parce qu’en fait c’est mieux pour notre économie et c’est plus vert”.

Le gouvernement de Mme Truss a été accueilli par une réaction politique féroce de la part des militants, des partis d’opposition et des députés après avoir levé l’interdiction de la fracturation hydraulique pour le gaz de schiste.

BEIS a également annoncé des plans pour un nouveau cycle de licences pétrolières et gazières, qui sera lancé par l’Autorité de transition de la mer du Nord en octobre, qui devrait déboucher sur plus de 100 nouvelles licences d’exploration pétrolière et gazière en mer du Nord.