"L’interdiction des notes n’a pas été…": Niti Aayog Ex Vice-président "Mixte" Bulletin scolaire

Rajiv Kumar, l’ancien vice-président du groupe de réflexion gouvernemental Niti Aayog, a donné aujourd’hui un bilan mitigé de l’interdiction des notes de 2016. La Cour suprême, qui a soutenu l’interdiction des notes dans un verdict 4-1, avait évité la question, disant qu’il n’est “pas pertinent” que l’objectif de l’interdiction de nuit ait été atteint ou non.

M. Kumar, cependant, a déclaré à NDTV qu’il ne pensait pas que l’interdiction des notes avait réussi à atteindre tout ce qu’elle avait prévu de faire. Le seul point positif, a-t-il dit, était la numérisation.

Le résultat de l’interdiction des notes est “assez mitigé”, a déclaré M. Kumar à NDTV dans une interview exclusive. “Parce que, compte tenu de la nature de notre économie, du secteur non organisé de notre économie, une grande partie de notre économie fonctionne avec de l’argent liquide, les grands secteurs comme la construction, etc. la tentative d’éliminer l’économie monétaire ou l’argent noir, etc., je ne Je ne pense pas que cela aurait été réalisé », a-t-il ajouté.

En annonçant l’interdiction des billets en novembre 2016, le Premier ministre Narendra Modi avait clairement indiqué que l’interdiction faisait partie d’un plan plus large visant à lutter contre l’argent noir, et donc le terrorisme.

Mais six ans plus tard, la quantité de fausse monnaie en circulation est bien supérieure à celle de 2016.

La valeur de la monnaie totale en mars de cette année a augmenté de 89% pour atteindre Rs 31,05,721 crore, contre Rs 16,41, 571 crore en mars 2016, a déclaré le ministère des Finances au Parlement aujourd’hui.

Selon les données partagées par le ministère à Lok Sabha aujourd’hui, le volume de la monnaie en termes de nombre de billets en circulation a bondi de 44% pour toucher 1,30,533 million en mars 2022.

La valeur des paiements numériques, quant à elle, est passée de Rs 6 952 crore en 2016 à Rs 12 lakh crore en octobre 2022.

Le jugement majoritaire du tribunal de grande instance a soutenu aujourd’hui que le gouvernement a le pouvoir de démonétiser les billets de banque de toutes les séries et que la procédure appropriée a été suivie lors de l’interdiction des billets de Rs 500 et Rs 1000 en 2016. Le tribunal a déclaré que la décision passait le test de proportionnalité – ce qui signifie que c’est un moyen raisonnable d’éliminer l’argent noir et la fausse monnaie. Le délai de 52 jours accordé pour l’échange de notes n’était pas déraisonnable, ont déclaré les juges.

Dans un jugement fortement dissident, le juge BV Nagarathna a déclaré que l’interdiction des notes était “viciée et illégale”.