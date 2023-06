L’interdiction des feux de camp levée pour le centre d’incendie de Kamloops

Avec le temps plus frais et la pluie arrivant sur la caserne de pompiers de Kamloops, l’interdiction des feux de camp a été partiellement annulée.

La caserne de pompiers, qui constitue une bonne partie de l’intérieur sud, s’attend à des températures dans les années 20 et 20 au cours du week-end.

Les feux de catégorie 1 seront autorisés à partir de midi le 16 juin. Ceux-ci incluent tout feu ne dépassant pas 0,5 mètre de haut sur 0,5 mètre de large.

Tous les incendies plus importants, qui entrent dans les catégories 2 et 3, ne sont toujours pas autorisés.

Les feux d’artifice et les lanternes célestes sont également interdits.

Les contraventions pour avoir enfreint ces interdictions peuvent coûter jusqu’à 1 150 $, une sanction administrative de 10 000 $ ou, en cas de condamnation devant un tribunal, une peine d’emprisonnement est une option.

