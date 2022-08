L’interdiction des feux de camp levée dans l’Okanagan

Il est temps de sortir les guimauves. Les feux de camp sont à nouveau autorisés dans toute la région, à compter de midi le vendredi 2 septembre.

BC Wildfire Service (BCWS) lève l’interdiction à l’intérieur du centre d’incendie de Kamloops.

L’interdiction actuelle contre tous les feux à ciel ouvert de catégorie 2 et de catégorie 3 reste en vigueur, y compris l’utilisation de feux d’artifice, de lanternes célestes, de barils ou de cages de brûlage et de cibles explosives binaires.

“Alors que le Kamloops Fire Centre connaît des journées plus courtes, une augmentation des récupérations nocturnes et des humidités relatives, le public est encouragé à faire preuve de prudence avec toute utilisation de feu de camp”, a déclaré le BCWS dans un communiqué mercredi. “Il est de la responsabilité de l’individu de s’assurer que la combustion est effectuée de manière sûre et responsable.”

Avant d’allumer un feu de camp, le public est encouragé à vérifier auprès des autorités gouvernementales locales pour s’assurer qu’il n’y a pas de restrictions de brûlage en place.

La prévention des incendies de forêt est une responsabilité partagée.

“Les incendies de forêt d’origine humaine sont totalement évitables et détournent des ressources essentielles des incendies de forêt causés par la foudre”, a déclaré BCWS.

Les interdictions s’appliquent à toutes les terres publiques et privées dans la juridiction du centre d’incendie de Kamloops, sauf indication contraire dans un texte législatif (par exemple, dans un règlement du gouvernement local).

Les agents des ressources naturelles et les agents de conservation effectuent des patrouilles régulières dans toute la Colombie-Britannique, notamment pour détecter les infractions liées aux feux de camp.

Quiconque enfreint une interdiction de brûler à l’air libre peut se voir délivrer une contravention de 1 150 $, être tenu de payer une pénalité administrative pouvant aller jusqu’à 10 000 $ ou, s’il est reconnu coupable par un tribunal, être condamné à une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 $ et/ou être condamné à un an de prison.

Si la contravention cause ou contribue à un incendie de forêt, la personne responsable peut être condamnée à payer tous les frais de lutte contre l’incendie et les frais connexes.

