L’interdiction des feux de camp entre en vigueur plus tard cette semaine à Okanagan-Shuswap

Une interdiction des feux de camp entrera en vigueur plus tard cette semaine dans tout le Kamloops Fire Centre, y compris le Shuswap et l’Okanagan.

Avec des cotes de danger d’incendie allant d’élevé à extrême dans toute la région, le Kamloops Fire Centre (KFC) et le ministère des Forêts, des Terres et de l’Exploitation des ressources naturelles ont annoncé au cours de la longue fin de semaine de la journée de la Colombie-Britannique qu’une interdiction des feux de camp entrerait en vigueur jeudi à midi. , le 4 août, pour prévenir les incendies d’origine humaine et protéger la sécurité publique.

« Le camping est une tradition de longue date dans cette province », ont déclaré le KFC et le ministère dans un communiqué de presse du 1er août. « Le gouvernement de la Colombie-Britannique reconnaît que les gens aiment aussi faire des feux de camp, il prend donc très au sérieux toute décision d’interdire les feux de camp.

« La prévention des incendies de forêt est une responsabilité partagée. Les incendies de forêt d’origine humaine sont totalement évitables et détournent des ressources essentielles des incendies de forêt causés par la foudre.

À partir de midi le 4 août, les éléments suivants seront interdits dans la région :

• Les feux de camp tels que définis dans le Wildfire Regulation;

• Feu à ciel ouvert de catégorie 2 tel que défini dans le Règlement sur les feux de forêt;

• Feu à ciel ouvert de catégorie 3 tel que défini dans le Wildfire Regulation;

• Feux d’artifice;

• Lanternes célestes ;

• Brûler des barils ou des cages de brûlage de n’importe quelle taille ou description ;

• Cibles explosives binaires ;

• Tiki et torches similaires ;

• Cheminées, réchauds extérieurs et autres appareils de feu de camp portatifs non approuvés CSA ou ULC.

Ces interdictions s’appliquent à toutes les terres publiques et privées dans la juridiction du centre d’incendie de Kamloops, sauf indication contraire dans un texte législatif (par exemple, dans un règlement du gouvernement local). Il est conseillé au public de vérifier auprès des autorités gouvernementales locales si d’autres restrictions de brûlage sont en vigueur.

Quiconque enfreint une interdiction de brûler à l’air libre peut se voir délivrer une contravention de 1 150 $, être tenu de payer une pénalité administrative pouvant aller jusqu’à 10 000 $ ou, s’il est reconnu coupable par un tribunal, être condamné à une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 $ et/ou être condamné à un an de prison. Si la contravention cause ou contribue à un incendie de forêt, la personne responsable peut être condamnée à payer tous les frais de lutte contre l’incendie et les frais connexes.

Pour signaler un feu de forêt ou une infraction de brûlage à ciel ouvert, composez le 1 800 663-5555 sans frais ou le *5555 sur un téléphone cellulaire. Pour des informations à jour sur l’activité actuelle des feux de forêt, les restrictions de brûlage, les fermetures de routes et les avis sur la qualité de l’air, appelez le 1 888 3-FOREST ou visitez : www.bcwildfire.ca.

Feux de forêt en Colombie-Britannique 2022interdiction des incendiesOkanaganShuswap