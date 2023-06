L’interdiction des feux de camp demeure pour le centre de l’Okanagan

Bien que le centre d’incendie de Kamloops ait levé les restrictions sur les feux de camp pour le 16 juin, le district régional du centre de l’Okanagan maintient l’interdiction.

Les feux de camp sont interdits dans toutes les municipalités du centre de l’Okanagan et les zones de service d’incendie des secteurs électoraux jusqu’à nouvel ordre.

L’interdiction des feux de camp affecte toutes les juridictions d’incendie du gouvernement local dans le district régional de Central Okanagan, y compris la ville de West Kelowna, le district de Lake Country, le district de Peachland, la Première Nation de Westbank et les incendies d’Ellison, Joe Rich, North Westside et Wilson’s Landing. zones de service dans les circonscriptions électorales de l’est et de l’ouest du centre de l’Okanagan. Les feux de camp ne sont autorisés à aucun moment dans la ville de Kelowna.

Le centre de l’Okanagan continue de connaître des températures élevées avec des conditions sèches, ce qui donne des cotes de danger d’incendie élevées à extrêmes.

Il est interdit de fumer dans tous les parcs du centre de l’Okanagan. Il est également interdit de fumer dans les aires de jeux pour enfants, les terrains de sport, les parcs non aménagés et les sentiers sauvages du district de Peachland.

Les feux d’artifice et tout brûlage à ciel ouvert sont également interdits.

Les contrevenants pourraient recevoir une amende et se voir facturer le coût de la réponse du service d’incendie à une plainte brûlante, a déclaré le RDCO. Les brûlages illégaux peuvent être signalés en appelant le Centre régional de répartition des incendies au 250-469-8577.

Le centre d’incendie de Kamloops a levé l’interdiction en raison du temps plus frais et de la pluie dans la région.

BC Wildfires 2023Breaking NewsCampingCentral Okanagan Regional DistrictCity of West Kelownafire banKelownaLake Country