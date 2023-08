L’interdiction des exportations de riz en Inde pourrait avoir un impact sur le Canada (expert)

Après une mauvaise saison de croissance en juin et juillet, l’Inde a interdit l’exportation de riz non basmati vers des partenaires commerciaux, dont le Canada, la semaine dernière.

Le gouvernement indien a publié l’avis jeudi dernier, expliquant qu’un début saisonnier tardif des pluies de mousson avait nui aux cultures et fait craindre un déficit de production dans le pays, a rapporté Reuters.

L’interdiction radicale concerne tous les riz non basmati, y compris les riz à grains courts et moyens tels que Sona Masoori, Jeera Samba et Matta.

Partout au Canada, les opinions sont partagées sur l’impact, certains propriétaires d’épiceries de la Colombie-Britannique à Terre-Neuve disant à CTVNews.ca qu’ils ont beaucoup de riz non basmati en stock, et d’autres devant limiter le nombre de produits par client pour éviter le stockage.

Les experts disent que l’interdiction a incité certains Canadiens à commencer à acheter en panique, ce qui pourrait augmenter le prix des types de riz non touchés par l’interdiction.

Il n’y a pas de rapports répandus de riz volant des étagères au Canada en raison de l’interdiction, mais aux États-Unis, l’interdiction du riz a provoqué des scènes de personnes escaladant les étagères pour atteindre les produits en stock et se disputant le riz.

Ce n’est pas un pays du tiers monde !

Ces photos proviennent #ETATS-UNIS !

L’Inde a déclaré une interdiction totale de #Riz exportations en raison de #RussieUkraineGuerre !

Entraînant une grave pénurie et des crises alimentaires dans #NOUS résultant en d’énormes files d’attente et des gens se disputant des sacs de riz !!

L’Inde est le plus grand… pic.twitter.com/GOmUfknWJn — AadhiraSpeaks 📍Bharat (@AadhiRaSpeaks) 28 juillet 2023

Rice of India, une entreprise qui exporte du riz basmati dans le monde entier, indique sur son site Web que l’Inde compte plus de 10 000 variétés de riz, mais que le basmati ne représente qu’environ 1 % de la production indienne.

ACHAT DE PANIQUE AU CANADA

Manish Limbachiya, propriétaire du Namaste Indian Supermarket à Mississauga, en Ontario, a déclaré qu’il devait restreindre les ventes de certains types de riz pour éviter les achats de panique.

« Je dois aussi prendre soin de mes clients, alors j’ai juste dit à tout le monde de prendre un sac pour chaque famille afin de pouvoir couvrir toutes les familles des clients », a-t-il déclaré à CTVNews.ca lors d’une interview la semaine dernière.

Limbachiya dit qu’il a du riz en stock mais « pas trop », en raison de l’interdiction.

Actuellement, le magasin de Limbachiya propose du riz Soona Masoori et du riz Idly, qui sont tous deux couverts par l’interdiction.

‘NE PANIQUEZ PAS’

Une mauvaise saison de croissance ne devrait pas semer la panique chez les consommateurs, a déclaré un économiste, mais dans un monde post-pandémique, beaucoup se tournent vers le stockage lorsque des déficits de production pourraient survenir.

« Avant COVID, ce n’était pas si répandu. Juste après COVID, nous avons vu beaucoup de ces types de choses », a déclaré Murshed Chowdhury, professeur d’économie à l’Université du Nouveau-Brunswick, à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique.

Les mentalités ont changé lors d’une pénurie de certains produits pendant la pandémie, a déclaré Chowdhury, par exemple lorsque les gens ont stocké du papier toilette, craignant de ne pas pouvoir en acheter plus lorsqu’ils en manqueraient.

« (Le Canada) dépend énormément des contributions… C’est pourquoi (certaines) personnes paniquent », a-t-il déclaré. « Mais il y a d’autres sources. »

Le Canada cultive du riz sauvage dans les Prairies, en Ontario et dans les Maritimes et exporte certains produits aux États-Unis, en Allemagne, en Chine et à Taïwan, selon les données de Statistique Canada.





L’Inde est l’un des plus grands exportateurs mondiaux de riz non basmati, fournissant aux Canadiens un peu moins de 3 millions de dollars de ce produit entre janvier et mai de cette année seulement, selon les données de StatCan.

Cela équivaut à environ 6,3 % du total de riz importé par le Canada. Les autres principaux fournisseurs sont les États-Unis, Taïwan et la Thaïlande, qui fournissent aux Canadiens plus de riz que l’Inde.

Cependant, dit Chowdhury, les consommateurs n’aiment pas changer leurs habitudes et leurs marques, et pourraient constituer des stocks en raison de leurs préférences pour du riz non basmati spécifique en provenance d’Inde.

« En regardant ce scénario, il va y avoir des achats de panique en ce moment, mais je ne m’attends pas à ce que cela dure trop longtemps », a déclaré Chowdhury.

Les agriculteurs indiens plantent du riz deux fois par an, la récente récolte d’été ne produisant pas autant de produits en raison des conditions météorologiques. Une culture distincte est récoltée à l’automne, a rapporté Reuters.

Chowdhury a déclaré que cette deuxième récolte pourrait être la clé du soulagement des pénuries.

« Si la prochaine saison il y a une bonne récolte en Inde, alors ils vont certainement lever cette interdiction rapidement », a-t-il déclaré.

L’INTERDICTION AYANT PEU D’IMPACT SUR LES MARCHÉS

Les experts craignent que si le riz non basmati est difficile à trouver, le prix du basmati puisse être entraîné.

Mais selon Sylvain Charlebois, professeur à l’Université Dalhousie et directeur du laboratoire d’analyse agroalimentaire de l’école, les marchés ne montrent jusqu’à présent aucun impact de l’interdiction du riz en Inde.

« Quand vous regardez les marchés mondiaux, les prix du riz sont en fait en baisse depuis la semaine dernière, pas en hausse », a-t-il déclaré à CTVNews.ca dans une interview lundi. « Ce qui signifie que je pense que le riz trouvera un moyen d’accéder à différents marchés, indépendamment de ce qui se passe en Inde. »





Charlebois a comparé l’interdiction du riz en Inde à la suppression de l’accord sur les céréales de la mer Noire par la Russie, qui, selon lui, a eu peu d’impact sur les marchés.

« Il semble que le stockage qui se produit dans les magasins de détail dans différentes parties du monde, y compris au Canada, soit principalement motivé par les craintes des consommateurs », a-t-il déclaré.

Charlebois a déclaré que les détaillants mettant en place des restrictions par personne peuvent aider à réduire le stockage, qui est « la pire chose pour tout le monde ».

« Cette situation actuelle semble au moins plus dramatique que l’économie réelle », a-t-il déclaré.