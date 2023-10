L’interdiction des cuisinières à gaz à New York est une « menace existentielle », selon un procès intenté par un groupe commercial

Des groupes de construction et de commerce du gaz ont intenté une action en justice pour bloquer une loi adoptée par les autorités de New York qui interdirait les fournaises et les cuisinières à gaz dans les bâtiments nouvellement construits.

Les Républicains créent une guerre culturelle contre… les poêles

La plainte a été déposée jeudi dernier devant le tribunal américain du district nord de New York par plusieurs groupes, y compris l’Association nationale des constructeurs d’habitations. Dans leur dossier, les plaignants affirment qu’une loi adoptée cette année dans l’État de New York viole les règles fédérales sur la manière dont les appareils à gaz sont réglementés. Ils affirment que les autorités de New York n’ont pas la capacité d’appliquer une interdiction en raison d’une loi fédérale appelée Energy Policy and Conservation Act, qui réglemente déjà les politiques énergétiques.

Le l’interdiction du gaz a été votée en mai lorsque la gouverneure de New York, Kathy Hochul, a signé le All Electric Buildings Act. Cela a fait de New York le premier État à interdire les branchements au gaz dans les nouveaux bâtiments. La loi vise à réduire l’utilisation de combustibles fossiles dans l’État et devrait entrer en vigueur pour les nouveaux bâtiments de moins de sept étages d’ici 2026. Cela signifie que ces propriétés ne seront pas autorisées à utiliser des appareils fonctionnant au gaz comme des chauffe-eau, des fournaises, et des poêles. La politique s’appliquera aux bâtiments plus grands à partir de 2029. Elle ne s’applique pas aux bâtiments existants.

Les nombreux syndicats et plaignants qui participent au procès affirment que l’interdiction les concerne déjà, même si la loi n’est pas encore entrée en vigueur. « ​​L’interdiction présente une menace existentielle pour les petites entreprises familiales de New York qui vendent, installent et entretiennent des équipements et des infrastructures de gaz », indique le dossier. «Cela menace les moyens de subsistance des personnes qui travaillent dans ces domaines.»

Ils affirment également que si l’interdiction du gaz dans les nouveaux bâtiments n’est pas annulée, cela nuira également aux résidents de l’État. « Des millions de New-Yorkais utilisent le gaz naturel, le propane et le mazout pour le chauffage, la cuisine et l’eau chaude, en particulier pendant les mois d’hiver les plus froids, et la décision d’interdire purement et simplement l’utilisation de tout gaz combustible, même le propane, dans les nouveaux bâtiments est une décision. en contradiction avec le besoin des citoyens et des entreprises d’une énergie fiable, résiliente et abordable », indique le dossier.

Plusieurs villes dirigées par les démocrates ont adopté des interdictions similaires cette année, notamment Berkeley, en Californie (cette loi a ensuite été adoptée). renversé). L’opposition aux cuisinières à gaz est devenue cette année un point de contact dans la guerre culturelle, de nombreux politiciens de droite considérant cela comme un problème majeur. affront à la liberté.

La bataille passionnée pour interdire ou non les cuisinières à gaz a commencé en janvier, lorsque Richard Trumka Jr, commissaire de la Commission de sécurité des produits de consommation (CPSC), a suggéré que l’agence étudiait des moyens de mieux réglementer, voire même de mieux réglementer. interdire les cuisinières à gaz en raison de leurs impacts sur la santé. Un tollé a suivi. Alexander Hoehn-Saric, président de la CPSC, puis a publié une déclaration disant que la Commission n’avait pas réellement l’intention d’interdire les cuisinières à gaz.

Les cuisinières à gaz nuisent à la santé des gens. Une étude publiée en octobre dernier décrivait comment ces poêles fuyaient benzène cancérigèneet une autre étude réalisée à la fin de l’année dernière a estimé qu’un cas sur huit de asthme infantile aux États-Unis pourrait être attribuée à la pollution intérieure causée par les cuisinières à gaz. Et puis il y a le impact sur le climat à considérer : les poêles fuite de gaz à effet de serre puissant même quand ils sont absents.

