L’interdiction des armes semi-automatiques n’est qu’une partie de la solution, a déclaré Illinois House

SPRINGFIELD, Illinois (AP) – Lors d’une audience du comité de l’Illinois House jeudi, des chercheurs et des militants communautaires ont déclaré qu’avoir moins d’armes à feu dans les communautés aiderait à arrêter l’effusion de sang – de la violence armée persistante qui hante Chicago aux fusillades de masse comme celle d’un défilé de banlieue du 4 juillet — mais cela doit être suivi de programmes pour changer les attitudes et donner des alternatives aux gens.

Les démocrates qui contrôlent l’Assemblée générale proposent une loi de grande envergure sur les armes à feu pour un vote dès le mois prochain, lors d’une session boiteuse. Cela fait suite à l’appel du gouverneur JB Pritzker l’été dernier pour une interdiction des armes semi-automatiques, à la suite du massacre du défilé qui a tué sept personnes et en a blessé 30 à Highland Park.

Le comité judiciaire et pénal de la Chambre tient des audiences sur le projet de loi, qui interdirait les armes semi-automatiques, restreindrait la possession d’armes à feu par les moins de 21 ans et durcirait les lois dites «drapeau rouge» qui permettent de retirer les armes à une personne dangereuse pour jusqu’à un an au lieu de six mois.

“L’objectif est de s’assurer que nous gardons les armes dangereuses à la portée de ceux qui ne devraient pas en avoir”, a déclaré le parrain de la mesure, le représentant Bob Morgan, un démocrate de la banlieue de Chicago de Deerfield qui a assisté au défilé de Highland Park.

Les critiques ont déclaré au comité que la loi ne ferait pas grand-chose pour freiner la violence et serait probablement inconstitutionnelle.

Andrew Guadarrama, résident de Chicago, a récité une liste d’affaires de la Cour suprême des États-Unis qui, selon lui, interdiraient la mise en œuvre de la loi proposée sur les armes à feu.

« Désarmer le peuple ne sauverait pas des vies. … Les criminels ne respectent pas les lois », a déclaré Guadarrama.

La loi sur la protection des communautés de l’Illinois remet la violence armée au sommet de l’agenda des législateurs après la fusillade de Highland Park – comme elle l’a fait après qu’un homme a tué cinq collègues dans un entrepôt d’Aurora en 2019 et que cinq étudiants ont été mortellement blessés et 17 blessés à Northern Université de l’Illinois à DeKalb en 2008.

Il y a suffisamment de démocrates à la Chambre et au Sénat pour approuver la législation sans l’aide des républicains. Mais les restrictions d’armes à feu sont toujours difficiles à vendre pour les démocrates du centre et du sud de l’Illinois, où les chasseurs et les tireurs sportifs voient les armes à feu très différemment de leurs homologues des zones urbaines comme Chicago.

Des témoins tels que Leo Smith du groupe anti-violence Chicago CRED ont déclaré que l’augmentation des investissements dans les quartiers troublés par la violence avait fait une différence. Delrice Adams, directeur exécutif de l’Illinois Criminal Justice Information Authority, a cité des statistiques soutenant le plan, y compris la diminution de la violence de 1994 à 2004 lorsque le gouvernement fédéral a interdit les armes semi-automatiques.

Mais même les partisans de la législation ont souligné qu’il fallait plus qu’une interdiction des armes à feu. Des programmes et des professionnels sont nécessaires pour aider les jeunes à sortir de la rue et à changer leurs attitudes face à l’avenir.

“Je suis tout à fait pour l’interdiction des armes d’assaut, j’aimerais que toutes les armes à feu soient hors de la rue, mais ce n’est pas la réalité”, a déclaré Joseph Saunders, un activiste et mentor du côté sud de Chicago.

“Nous avons des cœurs qui doivent être changés, des esprits qui doivent être changés”, a-t-il déclaré. “Si toutes les armes à feu n’existaient pas et que le cœur et l’esprit n’avaient pas changé, ils iraient avec des couteaux, tout ce qu’ils pourraient ramasser.”

La proposition interdirait les armes semi-automatiques et les fusils et cartouches de calibre .50. Il n’offre pas de définition des armes à feu admissibles. Au lieu de cela, il répertorie 49 types ou marques spécifiques de fusils, y compris les AR-15 et AK-47, et 20 types de pistolets.

Les personnes de moins de 21 ans peuvent actuellement obtenir une carte d’identification des propriétaires d’armes à feu avec le consentement d’un parent ou d’un tuteur, mais la mesure interdirait aux moins de 21 ans qui ne sont pas dans l’armée d’obtenir la carte. Ils pourraient chasser sous la supervision d’un gardien qui a une carte d’identité de propriétaire d’arme à feu.

Une ordonnance d’interdiction des armes à feu ordonnée par le tribunal pourrait être émise pour un an, au lieu de six mois. Le projet de loi renforcerait également le pouvoir de la police de l’État de l’Illinois de cibler le trafic d’armes illégales en dehors des frontières de l’État, en collaboration avec les autorités fédérales.

Le représentant Tony McCombie, un républicain de la ville de Savannah, dans l’ouest de l’Illinois, a déclaré que plutôt que de protéger les communautés, le plan mettrait en péril la sécurité.

“Cela laissera les communautés, les femmes sans protection”, a déclaré McCombie, qui sera le chef de la minorité à la Chambre lorsqu’une nouvelle législature sera assise le mois prochain. «Ils seront sans protection et finalement victimes. C’est inefficace et inconstitutionnel.

Abraham Avalos de Waukegan, au nord de Chicago, qui a participé au défilé de Highland Park et a déclaré avoir aidé à panser les blessés, a soutenu que la proposition n’offrirait pas la protection promise en son nom.

“Nous savons qu’il y a des gens qui respectent la vie et d’autres qui ne respectent pas la vie”, a déclaré Avalos. “C’est pourquoi je porte une arme à feu, pour protéger ma vie, pour protéger la vie de ma famille, pour protéger la vie de mes amis.”

John O’connor, Associated Press