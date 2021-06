L’interdiction des armes d’assaut en Californie ANNULÉE par un juge fédéral qui dit qu’un fusil AR-15 est «comme un couteau suisse»

Un juge FÉDÉRAL de Californie a annulé l’interdiction de l’État sur les fusils d’assaut, vieille de trois décennies, affirmant que posséder un AR-15, c’est comme avoir un « couteau de l’armée suisse ».

Le juge de district américain Roger Benitez a statué que la définition californienne des fusils de style militaire illégaux prive illégalement les résidents respectueux des lois des armes communément autorisées dans la plupart des autres États et soutenues par la Cour suprême.

Une interdiction de longue date des armes d’assaut en Californie a été levée vendredi à la suite d’une décision d’un juge fédéral Crédit : Copyright 2016 The Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut pas être publié

Dans sa décision de 94 pages, le juge de district américain Roger Benitez a comparé la possession d’armes d’assaut était similaire à la possession d’un couteau suisse. Crédit : Wikipédia

« Sous aucun niveau de contrôle accru, la loi ne peut survivre », a déclaré Benitez, basé à San Diego, selon l’Associated Press.

La décision lève une injonction permanente contre l’application de la loi, mais l’a ensuite suspendue pendant un mois pour laisser suffisamment de temps au procureur général de l’État, Rob Bonta, pour faire appel.

Le gouverneur Gavin Newsom a qualifié la décision de « menace directe pour la sécurité publique et la vie d’innocents Californiens, point final ».

Dans la décision de 94 pages de Benitez, il a loué les progrès de la technologie des armes et a suggéré qu’ils avaient de nombreuses utilisations légales dans la société.

« Comme le couteau suisse, le populaire fusil AR-15 est une combinaison parfaite d’arme de défense nationale et d’équipement de défense nationale. Bon pour la maison et la bataille », a écrit le juge.

Le gouverneur Newsom n’était pas d’accord.

« Cette comparaison sape complètement la crédibilité de cette décision et constitue une gifle pour les familles qui ont perdu des êtres chers à cause de cette arme.

Le gouverneur Gavin Newsom a qualifié la décision de « menace directe pour la sécurité publique et la vie d’innocents Californiens, point final » Crédit : AP

« Nous ne reculons pas dans ce combat, et nous continuerons à faire pression pour des lois sur les armes à feu de bon sens qui sauveront des vies. »

AG Bonta a déjà qualifié la décision du juge de viciée et a déclaré qu’un appel était à venir.

La Californie a imposé pour la première fois des restrictions sur les armes d’assaut en 1989, ajoutant une variété de mises à jour à la loi depuis lors.

Le bureau du procureur général de l’État a fait valoir que, par définition juridique, les armes d’assaut sont plus dangereuses que les autres armes à feu et sont choisies lorsque des criminels commettent des crimes, des fusillades de masse et attaquent les forces de l’ordre.

Ils font également plus de victimes.

Les interdire a prouvé la préservation de la sécurité publique par l’État.

L’argument contre cite également les ventes de plus d’un million d’autres types de pistolets, carabines et fusils de chasse au cours de la dernière année – dont plus d’un tiers ont probablement été achetés par des primo-accédants.

Cela suggère que l’interdiction des armes d’assaut n’a pas empêché les citoyens respectueux des lois de l’État d’acquérir une gamme d’armes à feu à des fins licites, y compris l’autodéfense, selon la position de l’État dans un dossier judiciaire de mars, selon l’AP.

La Californie n’est pas le seul État à interdire les armes d’assaut.

Il y a eu six autres cours fédérales de district et d’appel où l’opposition à celles-ci a été confirmée.

Le juge n’était pas d’accord.

« Cette affaire ne concerne pas des armes extraordinaires situées aux limites extérieures de la protection du deuxième amendement », a écrit Benitez dans sa décision, selon l’AP.

« Les armes d’assaut interdites ne sont pas des bazookas, des obusiers ou des mitrailleuses. Ces armes sont dangereuses et uniquement utiles à des fins militaires. »

Bien que l’interdiction de la Californie ait été appliquée, l’État compte toujours environ 185 569 armes d’assaut enregistrées, a noté le juge.

« Il s’agit d’un cas moyen d’armes à feu moyennes utilisées de manière moyenne à des fins moyennes », déclare le juge.

« On doit être pardonné si on est persuadé par les médias et d’autres que la nation est inondée de fusils d’assaut meurtriers AR-15. Les faits, cependant, ne soutiennent pas cette hyperbole, et les faits comptent. »

Benitez a poursuivi: « En Californie, le meurtre au couteau est sept fois plus fréquent que le meurtre à la carabine. »

Dans sa décision préliminaire à l’automne, Benitez a qualifié la définition juridique compliquée de la Californie des armes d’assaut comme faisant en sorte que les propriétaires d’armes à feu respectueux de la loi s’exposent à des sanctions pénales et les exposent au risque de perdre leur précieux droit du deuxième amendement.

« Le fardeau sur le droit fondamental du deuxième amendement, le cas échéant, est minime, a fait valoir l’État, car les armes peuvent toujours être utilisées, mais pas avec les modifications qui les transforment en armes d’assaut », a-t-il écrit alors, a rapporté l’AP.

Diverses modifications telles qu’un canon plus court ou une crosse pliable peuvent rendre les armes d’assaut plus dissimulables, ont déclaré des responsables de l’État, tandis que des accessoires comme une poignée pistolet ou un trou pour le pouce augmentent la létalité des armes à feu en améliorant leur précision lorsqu’ils tirent encore et encore.

La poursuite contre les lois californiennes sur les armes à feu, qui sont considérées comme les plus strictes du pays, a été déposée par le comité d’action politique des propriétaires d’armes à feu du comté de San Diego, la California Gun Rights Foundation, la Second Amendment Foundation et la Firearms Policy Coalition, entre autres plaidoyers sur les armes groupes, l’AP a confirmé.

La poursuite est revenue en août 2019 après plusieurs fusillades de masse aux États-Unis impliquant des fusils d’assaut.

Ces propriétaires d’armes à feu disent qu’ils veulent utiliser des chargeurs de grande capacité dans leurs fusils ou pistolets légaux, mais que cela serait considéré comme illégal en vertu de la loi californienne.

Ils soutiennent que 41 autres États considèrent que de tels magazines sont légaux.

Le procès a déclaré que la Californie est l’un des rares États à interdire bon nombre des armes à feu semi-automatiques les plus populaires du pays, car elles possèdent une ou plusieurs caractéristiques communes, telles que des poignées de pistolet et des canons filetés, fréquemment mais pas exclusivement avec des chargeurs de munitions détachables. .

En 2017, Benitez a décidé que l’interdiction presque de longue date de la vente et de l’achat de magazines contenant plus de 10 balles.

Cette décision a conduit à une frénésie pour les armes à feu jusqu’à ce que le juge suspende les ventes pendant l’appel.

Elle a été confirmée en août par une commission d’appel de trois juges, mais la 9e Cour d’appel des États-Unis a déclaré en mars qu’une commission de 11 membres réexaminerait l’affaire.

L’État fait également appel de la décision de Benitez d’avril 2020 bloquant une loi californienne de 2019 exigeant une vérification des antécédents pour quiconque achète des munitions.

Ces deux mesures de restriction des armes à feu ont été poussées par le gouverneur Newsom lorsqu’il était lieutenant-gouverneur, et elles ont été soutenues par les électeurs lors d’un scrutin de 2016.