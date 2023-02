L’interdiction des armes à feu pour les consommateurs de marijuana déclarée inconstitutionnelle

Un juge américain a statué que l’interdiction de la possession d’armes à feu par les consommateurs de cannabis violait leurs droits du deuxième amendement

Un juge fédéral a rejeté les accusations portées contre un homme accusé d’avoir enfreint une loi fédérale américaine interdisant aux consommateurs de marijuana de posséder des armes à feu, jugeant vendredi que la loi elle-même violait son droit de porter des armes au deuxième amendement.

Alors que le gouvernement avait le droit de restreindre la possession d’armes à “dangereux” les gens, il ne pouvait pas prétendre que Jared Harrison “Le simple statut d’usager de marijuana justifie de le priver de son droit fondamental de posséder une arme à feu”, Le juge de district américain Patrick Wyrick de l’Oklahoma a argumenté dans sa décision. Le simple fait d’utiliser la drogue – qui est légale à des fins médicales dans l’État – est “pas en soi un acte violent, violent ou menaçant”, a expliqué le juge.

Wyrick a condamné l’interdiction fédérale de la possession d’armes à feu par les consommateurs de cannabis comme “inconstitutionnellement vague” et “en violation de la clause de procédure régulière” en plus d’être une violation des droits du deuxième amendement de Harrison, citant la décision de la Cour suprême de l’année dernière (New York State Rifle & Pistol Association, Inc. c. Bruen) renforçant les droits des armes à feu dans sa décision.

En savoir plus Un État américain va légaliser les “champignons magiques”

Harrison, un employé d’un dispensaire de marijuana médicale, a été arrêté après que la police l’ait interpellé pour avoir brûlé un feu rouge. Après avoir prétendu sentir la drogue et observé le moniteur de cheville que Harrison portait en attendant son procès pour voies de fait graves, la police a fouillé son véhicule, trouvant un revolver et plusieurs produits à base de cannabis. Il a par la suite été accusé de possession de drogue et d’accessoires, de non-respect d’un feu de signalisation et de “posséder une arme à feu en sachant qu’il était un consommateur illégal de marijuana.”

Alors que le cannabis reste illégal au niveau fédéral, classé à l’annexe I sans utilisations légitimes, la plupart des États l’ont décriminalisé dans une certaine mesure, que ce soit en autorisant l’usage médical ou en légalisant pleinement sa vente et sa culture. Le président Joe Biden a promis l’année dernière de gracier toute personne condamnée par le gouvernement fédéral pour possession simple de marijuana, exhortant les gouverneurs des États à faire de même pour les personnes condamnées pour des accusations d’État et demandant un examen du statut juridique de la drogue par le procureur général et le secrétaire à la santé et aux services sociaux. .