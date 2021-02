L’interdiction des actualités sur Facebook déclenche le chaos du vaccin Covid après avoir bloqué des informations cruciales sur le jab quelques jours avant le déploiement en Australie

L’interdiction des actualités FACEBOOK en Australie a déclenché le chaos après avoir bloqué des informations cruciales sur le vaccin Covid quelques jours à peine avant le déploiement national.

Le géant des médias sociaux a bloqué le partage ou la visualisation de liens d’actualité sur sa plate-forme en Australie en réponse à une proposition de loi obligeant les géants de la technologie à payer pour le journalisme.

La décision effrontée de «désamorcer l’Australie» a été qualifiée de «honteuse» par les politiciens australiens et critiquée par les commentateurs des médias du monde entier.

Jeudi matin, les Australiens se sont réveillés pour vider les fils d’actualité Facebook.

Les agences de presse australiennes ne pouvaient pas publier d’histoires et les personnes qui tentaient de partager des actualités existantes ont reçu des notifications indiquant qu’elles ne pouvaient pas le faire.

Et Facebook a également effacé des pages des gouvernements des États australiens, des services d’urgence et des organisations caritatives – trois jours avant le lancement d’un programme national de vaccination contre les coronavirus.

Les services de santé ont déclaré que les informations sur le déploiement du vaccin avaient été bloquées des pages de l’interdiction chaotique des actualités et ont exhorté Facebook à « résoudre ce problème de toute urgence ».

«Nous sommes en train de déployer la première phase de notre programme de vaccination Covid-19 et les médias sociaux sont un outil clé pour communiquer ces informations», a déclaré Robert Hoge, directeur exécutif des communications stratégiques chez Queensland Health, dans un déclaration.

« La décision de bloquer l’accès à notre contenu pourrait entraver notre capacité à communiquer avec les groupes à haut risque. »

« Ils ont mal compris celui-ci »

Il a ajouté: «J’applaudis Facebook pour avoir pris des mesures contre les anti-vaxxers, Pete Evans et d’autres colporteurs d’opinions nuisibles et de complots, mais ils se sont trompés.

«Bien que nos plates-formes de médias sociaux aient une meilleure portée que de nombreux services d’information et soient plus fiables, nous ne sommes en fait pas un service d’information.

« Facebook devrait résoudre ce problème de toute urgence. »

Le département de la santé de l’État a déclaré qu’il utilisait Facebook pour alerter les habitants des situations d’urgence, y compris Covid-19 et la grippe, de la fumée des feux de brousse, des vagues de chaleur, des tempêtes et des inondations.

Sa page Facebook a été vue par 65,6 millions d’utilisateurs en janvier seulement, ce qui signifie l’énorme portée d’informations vitales sur la page.

D’autres organisations cruciales ont été touchées par la panne de courant.

C’est inacceptable. La demande d’aide alimentaire n’a jamais été aussi élevée que pendant cette pandémie, et l’un de nos principaux outils de communication pour aider à connecter les gens avec #foodrelief les informations et conseils ne sont plus disponibles. Les heures comptent quand vous n’avez rien à manger. TRIER CECI! #facebooknewsban. pic.twitter.com/xYVnrKQQeF – Brianna Casey (@ briannacasey1) 18 février 2021

La directrice de FoodBank Australie, Brianna Casey, a déclaré que son organisation ne pouvait plus accéder à sa page jeudi.

« La demande d’aide alimentaire n’a jamais été aussi élevée que pendant cette pandémie », elle a dit.

« Les heures comptent quand vous n’avez rien à manger. TRIER! »

D’autres organismes de bienfaisance, y compris la ligne d’assistance 1800Respect contre la violence domestique, ont également trouvé leurs pages effacées jeudi.

La page du NSW Fire and Rescue Service et du Department of Fire and Emergency Services WA a également été effacée, laissant les habitants sans accès aux alertes importantes de feux de brousse.

Les organisations caritatives pour sans-abri, les services météorologiques et les pages sportives ont également été bloqués.

La page officielle de médias sociaux Facebook sur la plate-forme a également été prise dans la ligne de tir, selon Daily Mail Australie.

Facebook a déclaré plus tard que l’effacement des pages des services gouvernementaux était une erreur et que beaucoup ont été rétablis.

La décision du géant de la technologie d’interdire les informations sur la plate-forme en Australie a été qualifiée d ‘ »abus de pouvoir ».

«C’est une agression contre une nation souveraine», a déclaré le ministre de la Santé Greg Hunt au Parlement.

« C’est une attaque contre la liberté des gens et, en particulier, c’est un abus total du pouvoir de marché des grandes technologies et du contrôle sur la technologie. »

Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré que l’Australie ne serait pas «intimidée» par la décision effrontée du géant de la technologie.

«Les actions de Facebook pour se désengager de l’Australie aujourd’hui, en coupant les services d’information essentiels sur la santé et les services d’urgence, étaient aussi arrogantes que décevantes», a déclaré Morrison sur Facebook.

«Ces actions ne feront que confirmer les inquiétudes exprimées par un nombre croissant de pays sur le comportement des entreprises BigTech qui pensent être plus grandes que les gouvernements et que les règles ne devraient pas s’appliquer à elles.

«Ils sont peut-être en train de changer le monde, mais cela ne veut pas dire qu’ils le dirigent.

« Nous ne serons pas intimidés par BigTech qui cherche à faire pression sur notre Parlement. »

Le ministre de l’Intérieur, Peter Dutton, a critiqué la décision « arrogante » et a également affirmé que Facebook créait la plate-forme « parfaite » pour les pédophiles grâce à son cryptage de bout en bout.

Il a dit Daily Mail Australie: « L’arrogance de Facebook ne se limite pas à sa décision d’interdire les nouvelles australiennes.

« Leur pression pour un cryptage de bout en bout permettra aux pédophiles de partager plus facilement du matériel d’exploitation sexuelle d’enfants. »

Le cryptage de bout en bout – déjà utilisé par WhatsApp – signifie que seules les personnes qui communiquent peuvent voir leurs messages.

Un porte-parole de Facebook a déclaré au Daily Mail Australia qu’il avait une « tolérance zéro » pour les comportements qui exploitent les enfants.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec les forces de l’ordre en Australie et dans le monde pour signaler et supprimer les contenus préjudiciables », a-t-il déclaré.

« Facebook est le leader de l’industrie dans la lutte contre la maltraitance des enfants en ligne et nous continuerons de le faire sur nos services de messagerie privée. »

La décision de Facebook d’interdire les informations sur sa plate-forme en Australie intervient alors que les politiciens envisagent de forcer les entreprises numériques à conclure des accords payants avec des entreprises de médias.

Le projet de loi à l’étude pourrait créer un soi-disant code de négociation des médias d’information.

Mercredi, William Easton, directeur général de Facebook Australie et Nouvelle-Zélande, a déclaré que « le projet de loi méconnaissait fondamentalement la relation entre notre plateforme et les éditeurs qui l’utilisent pour partager du contenu d’actualité ».

« Cela nous a laissé face à un choix difficile: tenter de nous conformer à une loi qui ignore les réalités de cette relation, ou arrêter d’autoriser le contenu d’actualités sur nos services en Australie », a déclaré Easton.

« Le cœur lourd, nous choisissons ce dernier. »

‘ALARMANT’

Amnesty International a qualifié la décision de Facebook de bloquer les sites d’information de « extrêmement préoccupante ».

Tim O’Connor, militant d’Amnesty International Australie, a déclaré: «Il est extrêmement préoccupant qu’une entreprise privée soit disposée à contrôler l’accès aux informations sur lesquelles les gens comptent.

«L’action de Facebook démontre clairement pourquoi le fait de permettre à une entreprise d’exercer un tel pouvoir dominant sur notre écosystème d’information menace les droits de l’homme.

«Il est alarmant que les groupes de soutien communautaire, les services d’urgence et les organismes de bienfaisance aient vu leur contenu bloqué.

Il a ajouté: « La volonté de Facebook de bloquer les sources d’informations crédibles se distingue également par les mauvais résultats de l’entreprise en matière de lutte contre la propagation de contenus haineux et de désinformation sur la plate-forme. »

Même Stephen Scheeler, ancien patron de Facebook Australie et Nouvelle-Zélande, a accusé le géant des médias sociaux d’avoir tenté de «harceler et intimider» le pays.

Pendant ce temps, Julian Knight, président de la commission du numérique, de la culture, des médias et des sports du Parlement britannique, a déclaré à Reuters: « Cette action – cette action d’intimidateur – qu’ils ont entreprise en Australie suscitera, je pense, le désir d’aller plus loin parmi les législateurs. autour du monde.

« Nous représentons les gens et je suis désolé, mais vous ne pouvez pas faire fonctionner un bulldozer – et si Facebook pense qu’il le fera, il fera face à la même colère à long terme que les grands pétroliers et le tabac. »

Le président de l’Association des médias d’information, Henry Faure Walker, a déclaré que l’interdiction de Facebook pendant une pandémie mondiale était « un exemple classique d’un pouvoir monopoliste étant l’intimidateur de la cour d’école, essayant de protéger sa position dominante avec peu de respect pour les citoyens et les clients qu’il est censé servir ».

Des accords ont été conclus ailleurs pour permettre aux moteurs de recherche de payer les entreprises de médias pour les informations, alors que les politiciens australiens débattaient d’une législation modifiée pour créer le code.

ACCORD GLOBAL

News Corp de Rupert Murdoch a annoncé un accord mondial avec le géant de la technologie Google qui les verra payer pour des articles.

L’accord révolutionnaire conclu par le propriétaire ultime de The Sun et The Times verra la société de médias contribuer à Google News Showcase, une mise à jour de sa plate-forme de recherche d’actualités.

Easton a déclaré que Facebook et d’autres entreprises technologiques américaines comme Google ont « des relations fondamentalement différentes avec les nouvelles ».

« La recherche Google est inextricablement liée aux actualités et les éditeurs ne fournissent pas volontairement leur contenu », a-t-il déclaré.

« D’un autre côté, les éditeurs choisissent volontiers de publier des actualités sur Facebook, car cela leur permet de vendre plus d’abonnements, d’augmenter leur audience et d’augmenter leurs revenus publicitaires. »

L’année dernière, Facebook a généré environ 5,1 milliards de «références gratuites» à des éditeurs australiens, a déclaré M. Easton, d’une valeur estimée à 227 millions de livres sterling.

Il a déclaré que le géant des médias sociaux recevait un gain commercial « minime » grâce aux nouvelles, ce qui représente moins de 4% du contenu que les utilisateurs voient sur leur fil d’actualité.

«Le journalisme est important pour une société démocratique, c’est pourquoi nous construisons des outils dédiés et gratuits pour aider les agences de presse du monde entier à innover leur contenu pour un public en ligne», a-t-il déclaré.

M. Easton a affirmé que la législation proposée cherchait à « pénaliser » Facebook pour « le contenu qu’il n’a pas accepté ou demandé ».

Il a déclaré que la société était prête à lancer Facebook News en Australie pour « augmenter considérablement nos investissements auprès des éditeurs locaux », mais qu’elle ne le ferait que « avec les bonnes règles en place ».

Mais les utilisateurs furieux de Facebook abandonnent le géant des médias sociaux pour protester après l’interdiction des actualités.

Les utilisateurs indignés utilisent les hashtags tendance #DeleteFacebook et #BoycottZuckerberg pour partager des diatribes d’adieu avant de supprimer leurs profils.

Des vidéos de didacticiels intitulés «Comment supprimer définitivement un compte Facebook» ont été largement partagées et d’autres ont partagé des captures d’écran de leurs notifications de désactivation de compte.

L’ancienne maire adjointe de Maribyrnong, Victoria, Megan Bridger-Darling, a déclaré qu’elle supprimerait son compte Facebook et a dit à ses abonnés qu’ils pouvaient la trouver sur « Twitter, e-mail, téléphone et occasionnellement dans l’actualité ».

« Si Facebook ne soutient pas nos journalistes, je ne les soutiendrai pas », a-t-elle déclaré.

« Je choisis des sources d’informations fiables plutôt qu’une plate-forme qui profite et permet aux anti-vaxxers, aux membres du klan, aux doxxers, aux alarmistes et aux extrémistes de colporter leurs messages sans aucune opposition. »

Le sud-australien Michael Morand a déclaré: « Qui est prêt à boycotter Facebook? #BoycottFacebook #BoycottZuckerberg.

« Envoyez-moi votre numéro de portable dans Messenger si vous souhaitez toujours me contacter. Cette plateforme sociale a joué sa dernière carte.

« Revenons à l’ancienne méthode de parler entre nous. Avec nos téléphones que nous payons chaque mois. »