L’interdiction des actualités de Facebook en Australie est draconienne. Mais ce n’est peut-être pas faux.

Un activiste déguisé en PDG de Facebook Mark Zuckerberg en Belgique, qui compte également quelques fans favorables à la réglementation gouvernementale sur la Big Tech. | Kenzo Tribouillard / AFP via Getty Images

Le géant des médias sociaux a coupé des millions d’Australiens de l’actualité pour protester contre une loi potentielle avec beaucoup de défauts.





La décision soudaine de Facebook, mercredi, de couper les Australiens de l’actualité (et le reste du monde de l’actualité australienne) était aussi surprenante que draconienne. Il a empêché les Australiens de partager des liens d’actualités, les publications d’actualités australiennes d’héberger leur contenu sur la plateforme et le reste d’entre nous de partager des liens vers des sites d’actualités australiens. Cela peut également être un aperçu de la manière dont la plate-forme répondra aux futures tentatives presque certaines de réglementer ses activités – pas seulement en Australie, mais dans le monde entier.

Maintenant que nous avons eu quelques jours pour voir comment cela se passe, il semble que le consensus général des experts des médias est que personne n’est gagnant ici, mais Facebook a au moins un point. De nombreux experts n’aiment tout simplement pas la loi australienne proposée qui a inspiré la décision de Facebook. Ainsi, alors que Facebook avait raison de rechigner à la loi, la façon dont il a procédé pour enregistrer son objection était trop brusque, maladroite et potentiellement nuisible.

En démontrant également le rôle important que joue la plate-forme pour informer les utilisateurs, Facebook prend ce qui pourrait être un pari énorme. D’une part, cela pourrait inciter le gouvernement australien à proposer une loi que Facebook préfère afin d’inverser le blocage des informations – le résultat que Facebook préfère presque certainement à part l’absence de nouvelle loi. Mais la situation pourrait tout aussi facilement prouver le pouvoir de marché de Facebook. Cela, à son tour, pourrait plaider en faveur d’une réglementation visant à renforcer encore davantage le pouvoir de Facebook.

Le code de négociation obligatoire pour les médias d’information et les plates-formes numériques – qui est actuellement en train d’être adopté par le parlement australien et sera probablement adopté avant la fin de sa session le 25 février – exigera que Facebook et Google négocient des accords de paiement avec les organes de presse s’ils permettent aux utilisateurs de partager contenu d’actualité sur leurs plateformes respectives. S’ils ne le font pas, un arbitre établira un accord de paiement pour eux. Google et Facebook ont ​​initialement menacé de retirer leurs services du pays si la loi était adoptée, mais, comme ce passage semblait de plus en plus probable, leurs réponses étaient très différentes. Google a commencé à conclure des accords avec des publications. Facebook, «au cœur lourd», a coupé le pays aux genoux en interdisant complètement les médias.

Les Australiens se sont soudainement retrouvés incapables de partager des liens d’information sur leur chronologie, et les publications ont trouvé leurs pages essentiellement effacées de contenu. Il y avait aussi un impact mondial: les Australiens ne pouvaient pas partager les liens d’information internationaux, car les publications d’information internationales étaient bloquées dans le pays, tout comme les publications locales.

L’interdiction n’a cependant pas seulement affecté les nouvelles. Alors que Facebook a déclaré à Recode qu’il avait l’intention de prendre «une définition large afin de respecter la loi telle que rédigée», la société semble avoir été trop zélée dans son interdiction. Facebook a bloqué de nombreuses pages et liens qui n’étaient pas d’actualité, y compris des organismes de bienfaisance, des pistes cyclables, Facebook lui-même et des agences gouvernementales, y compris des sites de santé, alors que le pays se prépare à commencer le déploiement du vaccin Covid-19. Soit le blocage de Facebook était précipité et imprudent, soit il était malveillant – ou c’était une combinaison des deux. En tout cas, ce n’était pas un bon look.

«Facebook a réussi à détourner l’attention d’un texte de loi défectueux et à se tourner vers son propre pouvoir imprudent et opaque», a écrit Emily Bell, directrice du Tow Center for Digital Journalism à la Columbia University’s Journalism School. «Même pour une entreprise spécialisée dans les catastrophes de relations publiques, c’était tout un exploit.»

Le fondateur de Techdirt et analyste médiatique Mike Masnick, quant à lui, pensait que Facebook était parfaitement en droit de faire ce qu’il faisait. Il a même fait valoir que l’interdiction des actualités était dans le meilleur intérêt d’un «Internet gratuit et ouvert», car la loi australienne obligera Google et Facebook à payer une «taxe sur les liens» qui, selon lui, est «intrinsèquement problématique».

«Un groupe de dirigeants de journaux paresseux qui n’ont pas réussi à s’adapter et à trouver de meilleurs modèles commerciaux Internet ne veulent pas seulement du trafic, ils veulent aussi être payés pour cela», a écrit Masnick. «C’est comme dire que non seulement NBC devrait publier une publicité pour Techdirt, mais aussi qu’elle devrait me payer pour cela. Si cela semble totalement insensé, c’est parce que c’est le cas. La taxe de liaison n’a aucun sens. »

Beaucoup de ceux qui critiquent la nouvelle loi australienne signaler que Rupert Murdoch, dont News Corp domine les médias australiens, y gagnera probablement le plus. Après tout, une fois promulguée, la loi obligerait Google et Facebook à payer Murdoch, qui a utilisé son influence considérable sur le gouvernement australien pour faire pression pour une telle législation pendant des années. Exemple concret: News Corp a déjà conclu un accord pluriannuel de plusieurs millions de dollars avec Google (l’interdiction de Facebook a été annoncée et mise en œuvre quelques heures seulement après l’annonce de l’accord Google-News Corp). Les autres géants australiens des médias, Seven West Media et Nine Entertainment, ont également conclu de gros accords avec Google. Mais il reste à voir comment la loi – ou la menace qu’elle représente – profiterait aux petits éditeurs qui n’ont pas les mêmes ressources ou le même pouvoir pour négocier des accords avec l’une des plus grandes entreprises du monde.

Parmi ceux qui ont un problème avec la loi elle-même, beaucoup sont d’accord avec la motivation derrière celle-ci: Google et Facebook ont ​​bénéficié de l’industrie de l’information. Les plates-formes obtiennent du trafic d’utilisateurs qui lisent et partagent les nouvelles, mais plus important encore, elles dominent l’industrie de la publicité numérique. Étant donné que la plupart des médias dépendent fortement des publicités numériques pour leurs revenus, ils sont presque obligés d’accepter les conditions et les prix de Facebook et de Google. Ainsi, les géants de la technologie obtiennent une bonne part de ces publicités, tandis que les publications d’information ont effectivement perdu leur modèle commercial.

Cette domination – et le déclin des médias – est la raison pour laquelle la loi a été la recommandation de l’Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), qui examine Google et Facebook depuis des années. Le commissaire Rod Sims a déclaré qu’il pensait que les deux pays avaient trop de pouvoir sur le marché et que la loi était nécessaire pour que les entreprises de médias aient une chance de conclure un accord équitable pour une réduction des bénéfices que ces plateformes ont tirés de leur contenu.

Le Premier ministre Scott Morrison a fortement exhorté Facebook à reconsidérer et à «nous rapprocher de nouveau», affirmant que le blocage n’était «pas une bonne décision» et pourrait bien avoir des ramifications pour l’entreprise au-delà des frontières de l’Australie. On pense que le Canada, la France et l’Union européenne envisagent des lois similaires, et les États-Unis poursuivent des actions antitrust contre Facebook, Google et d’autres entreprises de grandes technologies, tant au niveau des États qu’au niveau fédéral.

«Ce que fait l’Australie suscite beaucoup d’intérêt dans le monde», a déclaré Morrison à l’Associated Press. « C’est pourquoi j’invite, comme nous l’avons fait avec Google, Facebook à s’engager de manière constructive, car ils savent que ce que l’Australie fera ici sera probablement suivi par de nombreuses autres juridictions occidentales. »

Morrison a ajouté: « Ce n’est pas normal de se désamorcer de l’Australie parce que l’Australie est très amicale. »

Mais certains des 13 millions d’utilisateurs de Facebook en Australie ne se sentaient pas très amicaux après le blocage. Un certain nombre d’entre eux ont déclaré à Recode qu’ils considéraient la décision de Facebook comme un abus de pouvoir et craignaient de passer à côté de nouvelles ou d’urgences importantes, ou que le vide de nouvelles causé par le blocage soit rempli de plus de désinformation. Mais un lecteur de Recode avait un point de vue différent: il espérait que les gens chercheraient les nouvelles par eux-mêmes, plutôt que de lire uniquement les titres partagés par des amis.

«Je serais beaucoup plus à l’aise si tous les Australiens recevaient leurs nouvelles directement de la source», a-t-il déclaré. «Je pense que ce serait mieux pour un journalisme de qualité et la force de notre démocratie.»

Il semble que certains Australiens essaient de faire exactement cela: l’application de l’Australian Broadcast Company était l’application la plus téléchargée dans l’App Store d’Australie dans les jours qui ont suivi l’interdiction.

Nous verrons comment les choses évoluent. Et si vous vivez en Australie, vous devrez vous rendre directement sur votre site Web d’actualités préféré pour les mises à jour.

Rebecca Heilweil a contribué au reportage de cette histoire.

Open Source est rendu possible par Omidyar Network. Tout le contenu Open Sourced est éditorialement indépendant et produit par nos journalistes.