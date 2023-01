L’interdiction de Wimbledon n’a rien changé, estime la Biélorusse Aryna Sabalenka

La numéro cinq mondiale Aryna Sabalenka a déclaré dimanche que l’interdiction de Wimbledon des joueurs russes et biélorusses l’année dernière n’avait “rien” et qu’elle “espérait vraiment” que cela changerait de cap en 2023.

Suite à l’invasion continue de l’Ukraine par la Russie, la Lawn Tennis Association britannique a subi des pressions de la part du gouvernement pour imposer une interdiction.

Les joueurs russes et biélorusses, dont Sabalenka, ont finalement été exclus de Wimbledon, l’ATP et la WTA – les instances dirigeantes masculines et féminines – privant le Grand Chelem de ses points de classement en réponse.

«Je suis juste vraiment déçu que le sport soit en quelque sorte en politique. Nous ne sommes que des athlètes pratiquant leur sport. C’est ça. Nous ne parlons pas de politique”, a-t-elle déclaré au journal Melbourne Age en marge de l’Adelaide International.

« Si nous pouvions tous faire quelque chose, nous le ferions, mais nous n’avons aucun contrôle.

“Ils nous ont bannis de Wimbledon, et qu’est-ce que cela a changé ? Rien – ils font toujours cette (guerre), et c’est la (partie) triste de cette situation.”

La LTA, l’instance dirigeante britannique du sport, n’a pas encore annoncé si l’interdiction sera maintenue pour 2023.

Sabalenka a déclaré que “personne ne soutient la guerre” et elle espérait pouvoir jouer à Wimbledon cette année.

“J’espère vraiment que je jouerai là-bas (en 2023), juste à cause des gens, pour ressentir cette atmosphère”, a-t-elle déclaré.

Parmi les autres joueurs exclus du All England Club l’année dernière, citons Daniil Medvedev, Andrey Rublev et Victoria Azarenka.

