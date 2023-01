L’interdiction de Wimbledon “n’a rien changé”, déclare la star biélorusse

Aryna Sabalenka faisait partie d’un certain nombre de joueurs bannis du Grand Chelem de tennis

Aryna Sabalenka, la cinquième joueuse de tennis au monde, a déclaré que la décision de Wimbledon d’interdire les joueurs de Biélorussie et de Russie l’été dernier n’avait affecté aucun changement significatif autre que de mélanger la politique au sport.

La Biélorusse Sabalenka faisait partie de plusieurs joueurs à avoir été suspendus de la compétition par les organisateurs du Grand Chelem sur gazon à la suite de l’opération militaire russe en Ukraine, l’événement ayant approuvé des mesures similaires prises par plusieurs fédérations sportives pour imposer des sanctions au sport russe et biélorusse.

Wimbledon a ensuite été condamné à une amende par l’ATP et la WTA pour cette décision, tandis que l’événement s’est également vu retirer ses points de classement, en raison de sa décision de désinviter plusieurs joueurs de haut niveau.

Et avant le premier événement du Grand Chelem de la nouvelle année, l’Open d’Australie qui commence dans un peu plus de deux semaines, Sabalenka dit qu’elle pense que le sport et la politique doivent être fermement séparés.

“Je suis juste vraiment déçu que le sport soit en quelque sorte en politique», a déclaré Sabalenka au journal australien The Age.

“Nous ne sommes que des athlètes pratiquant leur sport. C’est ça. Nous ne parlons pas de politique. Si nous pouvions tous faire quelque chose, nous le ferions, mais nous n’avons aucun contrôle.

“Ils nous ont banni de Wimbledon, et qu’est-ce que cela a changé ? Rien – ils font toujours ça, et c’est la triste [part] de cette situation.”

Sabalenka, demi-finaliste à Wimbledon en 2021, a ajouté qu’elle espère qu’elle sera autorisée à participer au tournoi plus tard cette année, bien que les organisateurs de Wimbledon n’aient pas encore signalé s’ils mettront fin à leur suspension auto-imposée de certains des sports les plus importants. étoiles.

“C’était une période difficile. J’ai été super déçu de leur décision», a ajouté Sabalenka.

“Les gens m’ont vraiment manqué parce que l’ambiance à Wimbledon est super incroyable. Vous pouvez sentir que ces gens aiment vraiment le tennis là-bas, et ils me manquent vraiment.

“J’espère vraiment que je jouerai là-bas [in 2023], juste à cause des gens, pour ressentir cette atmosphère. Mais s’ils doivent nous interdire à nouveau… Je me fiche de la décision de Wimbledon. La seule chose qui me manquera, ce sont les gens.”