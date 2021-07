L’interdiction de WhatsApp sur 2 millions de comptes indiens inonde Twitter de Desi Memes

WhatsApp a confirmé jeudi avoir interdit près de 2 millions de comptes d’utilisateurs en Inde sur la plate-forme de messagerie instantanée le mois dernier à la suite de griefs. Cela fait partie du rapport mensuel de l’Inde en vertu des règles des technologies de l’information (directives intermédiaires et code d’éthique des médias numériques), 2021. Le rapport publié à ce moment-là capture les données du 15 mai au 15 juin de cette année. WhatsApp indique que plus de 95% de ces 2 millions de comptes d’utilisateurs ont été bannis en raison de l’utilisation non autorisée de messages de spam automatisés ou en masse.

WhatsApp indique également avoir reçu 345 requêtes d’utilisateurs en Inde, qui ont utilisé les méthodes de règlement des griefs, et sur ce nombre, 63 comptes ont fait l’objet d’une action, ce qui signifiait soit interdire un compte, soit restaurer l’accès à un compte précédemment interdit.

La nouvelle des interdictions de comptes a laissé un nouveau type de fête des mèmes sur desi Twitter, où les utilisateurs expriment leur colère face au déménagement. Alors que beaucoup recourent à des mèmes pour critiquer ces longs transferts WhatsApp, beaucoup essaient de résumer les sentiments de ceux dont les comptes ont été interdits.

#WhatsApp interdit 2 millions de comptes indiens pendant la période du 15 mai au 15 juinDes parents indiens ont vu des dossiers sur Whatsapp expliquant pourquoi le compte de leurs enfants n’en fait pas partie – Kamal Nayan Mishra (@iamkamalnayan) 16 juillet 2021

WhatsApp parle en détail, dans le rapport, des mécanismes en place pour lutter contre les abus sur la plateforme. Celles-ci s’ajoutent aux plaintes reçues à l’aide des mécanismes de recours. La plate-forme de médias sociaux appartenant à Facebook indique que la méthode de détection des abus fonctionne en trois étapes : lors de l’inscription, lors de la messagerie et en réponse aux commentaires négatifs des rapports d’utilisateurs et des utilisateurs bloquant un compte. Une équipe d’analystes complète le système automatisé pour évaluer davantage les cas. WhatsApp dit également « s’appuyer sur les informations non cryptées disponibles, y compris les rapports d’utilisateurs, les photos de profil et les photos et descriptions de groupe, en plus de déployer des outils et des ressources d’IA avancés pour détecter et prévenir les abus sur notre plate-forme ». Parmi les 345 rapports reçus au cours du mois, WhatsApp a traité 63 comptes, tandis que les autres sont classés dans plusieurs catégories qui n’ont pas nécessité d’autres actions. service ou des demandes de restauration de comptes interdits, ces demandes étant refusées. Tous ces rapports ont été reçus en utilisant diverses méthodes de règlement des griefs qui sont en place.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici