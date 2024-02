L’interdiction de vente d’armes d’assaut au Colorado est présentée à l’Assemblée législative

Deux démocrates de Denver ont présenté mardi une mesure interdisant l’achat, la vente et le transfert d’un large éventail d’armes à feu semi-automatiques, définies dans le projet de loi comme des armes d’assaut, dans le Colorado.

Les principaux sponsors de Projet de loi parlementaire 1292 sont les représentants Elisabeth Epps et Tim Hernández. Ils ont présenté le projet de loi avec 14 coparrains, tous démocrates de la Chambre.

On ne sait pas si la mesure, qui est similaire à une législation qui a échoué au Capitole l’année dernière, bénéficiera d’un soutien politique suffisant pour être adoptée par la Chambre, sans parler du Sénat. Les démocrates contrôlent les deux chambres. (Les mesures nécessitent 33 voix pour être approuvées par la Chambre et 18 pour être adoptées par le Sénat.)

S’il est adopté par le Parlement, le projet de loi sera adopté par un gouverneur sceptique, Jared Polis, qui est également démocrate.

Le projet de loi 1292 sera une fois de plus un test de la mesure dans laquelle les démocrates du Colorado sont prêts à aller pour renforcer la réglementation de l’État sur les armes à feu. Les législateurs démocrates ont progressivement adopté une liste de lois sur le contrôle des armes à feu depuis 2013 – notamment celles exigeant une vérification universelle des antécédents, imposant une période d’attente pour l’achat d’armes et rendant obligatoire le stockage sûr des armes à feu – mais l’interdiction des armes dites d’assaut est une troisième voie. , divisant même les plus fervents défenseurs de la sécurité des armes à feu au sein de la législature.

Certains démocrates estiment que cette politique ne sera efficace que si elle est adoptée au niveau fédéral. D’autres pensent que le Congrès n’agira pas dans un avenir proche et que l’État devrait donc prendre les choses en main.

« Les armes d’assaut et les chargeurs de grande capacité sont utilisés de manière disproportionnée dans les fusillades publiques de masse, et les raisons sont à la fois évidentes et irréfutables », déclare le projet de loi. « Les armes d’assaut sont particulièrement mortelles de par leur conception. Ils comportent des caractéristiques tactiques conçues pour la guerre, affinées pour maximiser la destruction rapide et efficace d’un grand nombre de personnes.

La législation définit les armes d’assaut comme :

Un fusil semi-automatique avec un chargeur fixe ou capable d’accepter un chargeur amovible ou d’être modifié pour accepter un chargeur amovible. Il serait également défini comme un fusil d’assaut s’il est doté d’une poignée pistolet, frein de bouchelance-grenades ou lance-fusées fonctionnel, carénage fixé au canonà canon fileté, ou à crosse pliable, télescopique ou amovible.

Un pistolet semi-automatique capable d’accepter un chargeur amovible ou pouvant être modifié pour accepter un chargeur amovible doté également d’un canon fileté, d’une deuxième poignée pistolet, d’un carénage fixé au canon, d’un frein de bouche ou d’un renfort de bras. Une ou plusieurs de ces caractéristiques secondaires feraient en sorte que le pistolet soit défini comme une arme d’assaut en vertu du projet de loi.

Un fusil de chasse semi-automatique doté soit d’une poignée pistolet, d’un chargeur fixe de grande capacité, soit d’une crosse télescopique pliable ou à trou pour le pouce. Une ou plusieurs de ces caractéristiques secondaires feraient en sorte que le fusil de chasse soit défini comme une arme d’assaut aux termes du projet de loi.

Un fusil de calibre .50

Le projet de loi définit également une longue liste de marques et de modèles spécifiques d’armes à feu comme étant des armes d’assaut, notamment les AK-47, les AR-15, les TEC-9, les Beretta Cx4 Storms, les Sig Sauer SG550, les MAC-10 et les Derya MK-12.

La possession d’une arme dite d’assaut serait toujours autorisée en vertu du projet de loi, mais il serait interdit aux personnes d’importer une telle arme à feu au Colorado.

L’interdiction ne s’appliquerait pas aux membres de l’armée ou des forces de l’ordre. Cela ne s’appliquerait pas non plus lorsqu’une arme dite d’assaut est transférée à un marchand d’armes à feu agréé pour un stockage temporaire ou une élimination permanente, ou lorsqu’elle est transférée à un armurier pour entretien ou réparation.

Les contrevenants à la loi s’exposeraient à une amende de 250 000 $ pour une première infraction et à une amende de 500 000 $ pour les infractions ultérieures.

La mesure interdirait également la possession de activateurs de déclenchement à tir rapidequi peut faire tirer une arme semi-automatique à une cadence similaire à celle d’une arme à feu automatique.

La Chambre des représentants du Colorado se réunit le premier jour de la session législative de 2024 du Colorado, le 10 janvier 2024, au Capitole du Colorado. (Olivia Sun, The Colorado Sun via Report for America)]

Dix États et le District de Columbia ont une forme de loi interdisant certaines armes semi-automatiques, selon Giffords, une organisation qui suit les politiques relatives aux armes à feu à travers le pays. Le groupe porte le nom de l’ancienne représentante américaine de l’Arizona, Gabby Giffords, une démocrate qui a failli être tuée dans une fusillade de masse.

Rocky Mountain Gun Owners, une organisation radicale de défense des droits des armes à feu, s’est engagée à intenter une action en justice pour invalider le projet de loi 1292 s’il était adopté.

“Nous allons nous battre comme un diable pour arrêter cela”, a déclaré Taylor Rhodes, qui dirige le groupe.

Epps était le principal sponsor d’un projet de loi l’année dernière qui aurait interdit la vente et le transfert d’armes à feu semi-automatiques définies dans la mesure comme des armes d’assaut. Il a été rejeté par le comité judiciaire de la Chambre après plus de 12 heures de commentaires publics.

Polis a exprimé son scepticisme quant à une interdiction des armes d’assaut, en particulier à la lumière de la décision de la Cour suprême des États-Unis en 2022 d’abroger une loi de New York exigeant un permis pour porter des armes dissimulées dans les lieux publics, ce qui a rendu plus difficile pour les États l’adoption de mesures de contrôle des armes à feu.

Dans ce cas, Association des fusils et pistolets de l’État de New York c.Bruenle tribunal a créé un précédent selon lequel si une loi sur les armes à feu réglemente quelque chose qui est protégé par le texte brut du deuxième amendement, alors « le gouvernement doit prouver par l’affirmative que sa réglementation sur les armes à feu fait partie de la tradition historique » pour qu’elle soit constitutionnelle.

C’est en vertu de cette norme que la nouvelle loi du Colorado, qui relève l’âge d’achat de toutes les armes à feu à 21 ans, a été bloquée indéfiniment par un juge fédéral l’année dernière. RMGO a intenté une action en justice pour contester la mesure.

« Une grande partie du débat sur la sécurité des armes à feu s’inscrit désormais dans le cadre de la décision Bruen », a déclaré Polis au Colorado Sun en septembre lorsqu’on lui a demandé s’il signerait un projet de loi interdisant les armes d’assaut s’il parvenait à son bureau. « Même notre augmentation de la limite d’âge (la loi) n’est pas appliquée à l’heure actuelle. Nous n’avons même pas encore réussi à relever la limite d’âge à 21 ans.»

Jesse Paul, rédacteur politique et journaliste du Colorado Sun, à gauche, a une conversation avec le gouverneur Jared Polis lors du Sunfest, le 29 septembre 2023, au campus Auraria de Denver. (Hugh Carey, Le Soleil du Colorado)

L’introduction du House Bill 1292 intervient alors que la législature débat de plusieurs autres mesures relatives aux armes à feu, notamment :

Projet de loi parlementaire 1174, ce qui modifierait les exigences du Colorado pour obtenir un permis de transport dissimulé afin d’inclure la participation à un cours avec au moins huit heures d’instruction comprenant un exercice de tir réel au cours duquel au moins 50 cartouches sont tirées. Les principaux sponsors du projet de loi sont les représentants démocrates Monica Duran, de Wheat Ridge, et Marc Snyder, de Manitou Springs, ainsi que le sénateur démocrate Kyle Mullica de Thornton.

Projet de loi du Sénat 131, ce qui élargirait considérablement les endroits où le port ouvert ou dissimulé d’armes à feu est interdit, notamment les parcs, les hôpitaux, les édifices religieux, les stades, les parcs d’attractions, les bâtiments gouvernementaux, les bibliothèques et les campus universitaires. Les principaux sponsors de la mesure sont les sénateurs démocrates Sonya Jaquez Lewis, de Longmont, et Chris Kolker, de Centennial, ainsi que les représentants démocrates Kyle Brown, de Louisville, et Mandy Lindsay, d’Aurora. Sa première audience devant la commission judiciaire du Sénat n’a pas encore été programmée. Le projet de loi fait face à une bataille difficile avant son adoption.

Projet de loi du Sénat 3, qui autoriserait le Bureau d’enquête du Colorado à enquêter sur les activités illégales liées aux armes à feu à l’échelle de l’État et fournirait à l’agence 1,7 million de dollars à cette fin. La mesure est parrainée par deux démocrates : le sénateur Tom Sullivan de Centennial et la représentante Meg Froelich d’Englewood. La mesure a été avancée par la commission judiciaire du Sénat au début du mois et est en attente d’une audition devant la commission des crédits du Sénat.

On a également présenté mardi Projet de loi interne 1270, ce qui obligerait les propriétaires d’armes à souscrire une assurance responsabilité civile ou, s’ils ne peuvent pas obtenir l’assurance, à demander à un tribunal de renoncer à cette exigence. Cela obligerait également les compagnies d’assurance à proposer une assurance responsabilité civile en matière d’armes à feu dans le cadre des polices d’assurance des propriétaires et des locataires, même si elles ne seraient pas tenues d’offrir la couverture à quelqu’un qu’elles jugent trop risqué.

La mesure est parrainée par les représentants démocrates Steve Woodrow, de Denver, et Iman Jodeh, d’Aurora, ainsi que par le sénateur démocrate de Denver, Chris Hansen.

Les deux projets de loi 1270 et 1292 ont été confiés au comité judiciaire de la Chambre. Leurs audiences n’ont pas encore été programmées.