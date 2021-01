Ces entreprises, des autocraties corporatives déguisées en mini-démocraties, décrivent souvent leurs décisions de modération comme les résultats d’une sorte de procédure régulière, comme si «n’incitez pas une foule insurrectionnelle» avait toujours été dans les directives de la communauté. Mais les appels à enjeux élevés comme ceux-ci se résument généralement à des décisions instinctives prises sous une contrainte extrême. Dans cette affaire, MM. Dorsey et Zuckerberg ont examiné les éléments de preuve, consulté leurs équipes, pesé les compromis et les risques de l’inaction – y compris menace d’une révolte ouvrière qui pourrait nuire à leur capacité à attirer les meilleurs talents – et a décidé qu’ils en avaient assez vu.

Pourquoi les PDG de ces entreprises – Jack Dorsey de Twitter et Mark Zuckerberg de Facebook – ont décidé d’agir maintenant n’est pas un mystère. Ils subissent des pressions depuis des années pour tenir M. Trump responsable, et cette pression s’est énormément intensifiée la semaine dernière, car tout le monde Michelle obama à les propres employés de l’entreprise a appelé à une interdiction permanente à la suite de l’émeute meurtrière du Capitole de mercredi.

En fin de compte, deux milliardaires de Californie ont fait ce que des légions de politiciens, de procureurs et de courtiers du pouvoir avaient essayé et échoué de faire pendant des années:

Les journalistes et les historiens passeront des années à découvrir la nature improvisée de ces interdictions et à examiner pourquoi elles sont arrivées alors que M. Trump perdait son pouvoir et que les démocrates étaient sur le point de prendre le contrôle du Congrès et de la Maison Blanche. Les interdictions ont également fait monter la pression sur un débat sur la liberté d’expression qui mijote depuis des années.

Les noms de M. Dorsey et de M. Zuckerberg n’ont jamais figuré sur un bulletin de vote. Mais ils ont une sorte d’autorité qu’aucun élu sur terre ne peut revendiquer. Ce pouvoir apparaît principalement de manière subtile et tacite – comme la vidéo étrangement calme et ressemblant à des otages que M. Trump a filmée jeudi, quelques heures après que Twitter et Facebook aient menacé de supprimer ses comptes. Dans la vidéo, M. Trump a admis qu’il avait perdu l’élection et condamné l’attaque du Capitole, deux choses qu’il avait obstinément refusé de faire alors même que le Congrès parlait de le destituer une deuxième fois et que les membres de son propre cabinet discutaient d’invoquer le 25e amendement pour supprimer lui du bureau.

Vendredi soir, les républicains pro-Trump ont fait rage, affirmant que la décision de Twitter était un exemple des contrôles tyranniques de la parole de la Silicon Valley. Et tandis que de nombreux libéraux ont applaudi la décision de Twitter comme une mesure en retard et appropriée pour empêcher plus de violence, certains ont également grogné à l’idée que tant de contrôle reposait entre si peu de mains.

Peu importe où il finit par publier, il est peu probable que M. Trump ait jamais ce qu’il avait sur Facebook et Twitter – une boîte à savon sans friction, où il pourrait jouter avec ses ennemis et se prélasser dans l’adoration de ses fans, et un direct ligne à toutes les rédactions du pays.

Mais reconstruire un public énorme sur une nouvelle plate-forme n’est pas une chose simple, même pour un ancien président, et ces plates-formes alternatives font face à leurs propres batailles juridiques et techniques. Parler lui-même a subi un revers majeur vendredi lorsque Google l’a bloqué de son App Store, invoquant les politiques de modération laxistes de l’application, et Apple a menacé de faire de même.

M. Trump n’est pas un détenu ordinaire dans la prison de Twitter. Contrairement à d’autres partisans déclassés, il a un énorme appareil médiatique de droite qui le suivra partout où il ira, et des légions d’adeptes qui amplifieront ce qu’il dit, peu importe où il le dit. Vendredi, ses partisans se sont engagés à décamper vers des soi-disant «plates-formes alternatives» comme Gab et Parler, qui ont des règles moins strictes. Mais ces applications sont minuscules en comparaison et, parce qu’elles ne sont en grande partie pas modérées, elles constituent souvent des chambres d’écho de dernier recours pour les extrémistes nocifs.

À certains égards, M. Trump – qui se vantait que les plateformes «ne l’interdiraient jamais» – aurait raison de faire de ses comptes de réseaux sociaux une priorité sur ses derniers jours au pouvoir. Une destitution réussie serait une fin embarrassante à la carrière politique de M. Trump. Mais perdre son énorme public en ligne – 88 millions d’abonnés sur Twitter et 35 millions sur Facebook – le priverait longtemps de son influence culturelle. Cela lui enlève le privilège qu’il semble le plus convoiter: la capacité de capter l’attention du monde en appuyant sur un bouton.

Des préoccupations juridiques et politiques ont certainement poussé le président à adopter une position plus conciliante. Mais il y avait une autre interprétation de son changement d’avis: M. Trump préférerait perdre sa présidence que ses privilèges de poste.

C’était un match parfait, et M. Trump a rapidement commencé à perfectionner le style de roue libre et de conscience qui allait devenir sa signature. Pendant des années, il a utilisé la plate-forme pour peser sur tout, des éoliennes (laides) au certificat de naissance du président Barack Obama (faux) en passant par la comédie de Jon Stewart (surfaite). Les réflexions sans filtre de M. Trump se sont avérées être l’or de l’engagement pour Twitter, qui a recommandé ses tweets à des millions de nouveaux utilisateurs via ses algorithmes.

Les médias sociaux sont devenus un atout encore plus puissant pour M. Trump lorsqu’il s’est tourné vers la politique. Et après avoir été élu président, en grande partie grâce à sa domination sur Twitter et Facebook, il a utilisé ses comptes d’une manière qu’aucun dirigeant mondial ne l’avait jamais fait: pour annoncer des politiques majeures, intimider les gouvernements étrangers, susciter des votes au Congrès, embaucher et licencier des hauts dirigeants. officiels et interagissez avec une équipe hétéroclite de racistes et de manivelles.

Avec le temps, nous avons appris que la version du président Trump que nous avons vue sur nos flux était, à bien des égards, plus réelle que l’humain en chair et en os qui occupait le bureau ovale. Les gens qui voulaient savoir ce que M. Trump pensait réellement de l’agenouillement des joueurs de la NFL ou de la présidente Nancy Pelosi ne l’ont pas regardé lire un discours préparé ou tenir une conférence de presse. Ils se sont tournés vers @realDonaldTrump, la représentation la plus honnête de qui il était.

Le résultat le plus prévisible du renvoi de M. Trump de Twitter – et, très probablement, d’une interdiction similaire à laquelle il sera confronté de Facebook après le jour de l’inauguration – est que cela deviendra un cri de ralliement pour les conservateurs qui se considèrent comme des victimes de la censure de la Silicon Valley.

«Nous vivons le 1984 d’Orwell», a déclaré le fils du président, Donald Trump Jr., sur son compte Twitter (toujours opérationnel, 6,5 millions d’abonnés). «La liberté d’expression n’existe plus en Amérique. Il est mort avec la grande technologie.

Aucun penseur sérieux ne croit que Twitter et Facebook, en tant que sociétés privées, sont obligés de donner une plate-forme à tout utilisateur, tout comme personne ne doute qu’un restaurateur puisse démarrer un restaurant indiscipliné pour avoir provoqué une scène. Mais il y a des questions légitimes quant à savoir si une petite poignée de dirigeants technologiques non élus, qui ne sont responsables que devant leurs conseils d’administration et leurs actionnaires (et, dans le cas de M. Zuckerberg, ni) devrait exercer un pouvoir aussi énorme. Ces actions soulèvent également des questions à plus long terme, telles que celle de savoir si les modèles commerciaux des entreprises de médias sociaux sont fondamentalement compatibles avec une démocratie saine, ou si une génération de politiciens accros à Twitter ne pourra jamais apprendre la leçon selon laquelle accumuler des retweets est un chemin plus sûr. au pouvoir que de gouverner de manière responsable.

L’interdiction de M. Trump aura des effets tangibles sur la propagation de la désinformation sur les élections de 2020, dont une grande partie provient de ses comptes. Cela accélérera probablement également l’éclatement de l’internet américain selon des lignes partisanes, un processus déjà en cours, et intensifiera les appels à l’abrogation de la section 230 du Communications Decency Act, qui protège les entreprises de médias sociaux de toute responsabilité légale pour leur les messages des utilisateurs.