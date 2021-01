À quoi ressemblait la page Twitter de Trump avant sa suspension définitive. | Illustration photo par Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images

La déplatformance de Trump a déjà ralenti la propagation de la désinformation électorale.

À la suite de l’émeute meurtrière du 6 janvier au Capitole des États-Unis, le président Donald Trump a fortement promu sur les réseaux sociaux, des plateformes telles que Twitter, Facebook, Snapchat et d’autres ont finalement décidé d’interdire le président.

Le résultat? Une baisse soudaine de la diffusion en ligne de la désinformation électorale.

Selon une étude de Zignal Labs, rapportée samedi par le Washington Post, la désinformation en ligne sur la fraude électorale a plongé de 73% au cours de la semaine suivant la décision de Twitter d’interdire Trump le 8 janvier.

Ce qui signifie que, dans la mesure où le mouvement et le nettoyage connexe des comptes de conspiration de droite visaient à freiner la désinformation, l’interdiction semble fonctionner. Non seulement la propagation de la désinformation a ralenti, mais la recherche indique que les discussions en ligne sur les sujets qui ont motivé l’émeute du Capitole ont également diminué.

« Zignal a constaté que l’utilisation de hashtags affiliés à l’émeute du Capitole a également considérablement diminué », écrit le Post, résumant les recherches de Zignal. «Les mentions du hashtag #FightforTrump, qui a été largement déployé sur Facebook, Instagram, Twitter et d’autres services de médias sociaux au cours de la semaine précédant le rassemblement, ont chuté de 95%. #HoldTheLine et le terme «Marche pour Trump» ont également chuté de plus de 95%. »

Le principal argument contre l’interdiction de Trump était qu’en dépit des théories du complot, des diffamations et de la désinformation qu’il avait passé des années à diffuser sur Twitter et d’autres plateformes, en tant que président des États-Unis, il était important que les entreprises de médias sociaux lui permettent de communiquer librement avec le public. .

Mais cette ligne de pensée est devenue plus ténue dans les semaines qui ont suivi la défaite électorale de Trump face à Joe Biden, alors que les postes du président étaient de plus en plus obsédés par la propagation de mensonges sur le vol des élections et la fomentation de troubles, y compris la promotion du 6 janvier «Stop the Steal» protestation qui a précédé la prise de contrôle violente du Capitole.

Le point de rupture est finalement arrivé dans les jours qui ont suivi les violences. Au lieu de dénoncer sans équivoque les émeutiers, Trump les a défendus, écrivant dans un tweet qu’il a posté alors que les forces de l’ordre essayaient toujours de vider le Capitole le 6 janvier: «Ce sont les choses et les événements qui se produisent lorsqu’une victoire électorale sacrée est si sans cérémonie et vicieusement dépouillé.

(Quelques heures plus tôt, Trump avait posté un tweet attaquant le vice-président Mike Pence alors même que des émeutiers, certains d’entre eux scandant «Hang Mike Pence», étaient dangereusement près de rencontrer le vice-président alors qu’il était évacué à la hâte de la chambre du Sénat.)

Puis, le 8 janvier, Trump a publié un tweet annonçant qu’il n’assisterait pas à l’inauguration du président élu Joe Biden le 20 janvier. Twitter a suspendu définitivement le compte de Trump quelques heures plus tard, l’écriture dans un article de blog selon lequel son tweet d’inauguration était interprété en ligne par ses partisans comme «un encouragement à ceux qui envisagent potentiellement des actes de violence que l’inauguration serait une cible« sûre », car il ne sera pas présent.»

(Facebook n’a jusqu’à présent suspendu le compte de Trump que jusqu’à la fin de son mandat présidentiel.)

Au cours des huit jours qui ont suivi, Trump a eu recours à la publication de déclarations de type tweet via le bureau de presse de la Maison Blanche. Il a caractérisé les actions de Facebook, Twitter et d’autres comme une attaque contre la liberté d’expression, mais à aucun moment il ne s’est rétracté, ni ne s’est excusé pour avoir diffusé de fausses informations sur l’élection – ni n’a reconnu le fait que la victoire de Biden sur lui était légitime.

Trump aurait envisagé d’ouvrir un compte sur Parler, une plate-forme de médias sociaux privilégiée par les conservateurs et de nombreux membres d’extrême droite pour son approche laxiste de la modération du contenu, où l’extrémisme fleurit.

Mais Amazon a retiré Parler de son service d’hébergement Web à la suite des révélations selon lesquelles les partisans de Trump l’avaient utilisé comme forum pour organiser l’émeute du Capitole, et on ne sait pas s’il se remettra un jour en ligne.

Pendant ce temps, des rumeurs circulent selon lesquelles Trump passe ses derniers jours à la Maison Blanche isolé et aigri. Il s’avère que regarder les nouvelles du câble n’est pas aussi amusant lorsque vous ne pouvez pas fournir de commentaires en direct à ce sujet à vos dizaines de millions d’abonnés Twitter. Apparemment, la désinformation ne prospère pas non plus lorsque les plus grands fournisseurs sont épuisés.