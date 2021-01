La chancelière allemande Angela Merkel considère l’expulsion du président américain Donald Trump de Twitter par la société comme « problématique », a déclaré lundi son porte-parole.

Twitter a suspendu définitivement Trump de la plateforme de micro-blogging vendredi, invoquant un « risque de nouvelle incitation à la violence » à la suite de l’assaut du Capitole américain par les partisans du président sortant.

Cinq personnes ont été tuées après que des milliers de partisans de Trump ont marché et occupé le bâtiment du gouvernement fédéral à Washington DC à la suite d’un rassemblement où Trump s’est adressé à la foule.

Interrogé sur la décision de Twitter, le porte-parole de Merkel, Steffen Seibert, a déclaré que les opérateurs des plateformes de médias sociaux « portent une grande responsabilité pour que la communication politique ne soit pas empoisonnée par la haine, le mensonge et l’incitation à la violence ».

Il a dit qu’il était juste de ne pas «prendre du recul» lorsqu’un tel contenu est publié, par exemple en le signalant.

Ce sentiment a été repris au niveau européen par le haut diplomate du bloc, Josep Borrell.

Dans un article de blog publié dimanche, il a écrit: « Ce que nous avons vu mercredi n’était que l’apogée de développements très inquiétants qui se sont produits dans le monde ces dernières années. Cela doit être un signal d’alarme pour tous les défenseurs de la démocratie ».

« Combattre les illusions et les attaques contre les valeurs démocratiques, et surmonter les divisions de nos sociétés. Pas seulement aux Etats-Unis. Partout dans le monde, il y a des dirigeants politiques – en opposition et aussi de plus en plus au pouvoir – prêts à saper les institutions démocratiques ».

Mais Seibert a également déclaré que la liberté d’opinion est un droit fondamental de « signification élémentaire ».

« Ce droit fondamental peut être intervenu, mais selon la loi et dans le cadre défini par les législateurs – pas selon une décision de la direction des plateformes de médias sociaux », a-t-il déclaré aux journalistes à Berlin.

« Vu sous cet angle, la chancelière juge problématique que les comptes du président américain soient désormais définitivement bloqués ».

Facebook a suspendu le compte de Trump jeudi jusqu’au 20 janvier – le jour de l’investiture du président élu Joe Biden – et peut-être indéfiniment.

Merkel elle-même n’a pas de compte Twitter, bien que Seibert en ait et que de nombreux ministres allemands en aient.