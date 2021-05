L’interdiction de Trump par Facebook maintenue par le conseil de surveillance

« Le Conseil insiste pour que Facebook examine cette question pour déterminer et justifier une réponse proportionnée qui est cohérente avec les règles qui sont appliquées aux autres utilisateurs de sa plate-forme », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Mais le conseil d’administration a également déclaré que la sanction de Facebook d’une suspension indéfinie était «Pas approprié» et que l’entreprise devrait appliquer une «pénalité définie». Le conseil a donné à Facebook six mois pour prendre sa décision finale sur le statut du compte de M. Trump.

SAN FRANCISCO – Un panel de journalistes, d’activistes et d’avocats nommé par Facebook a statué mercredi de maintenir l’interdiction de l’ancien président Donald J.Trump par les réseaux sociaux, de mettre fin à tout retour immédiat de M. Trump sur les médias sociaux traditionnels et de relancer un débat sur le pouvoir technologique sur le discours en ligne.

La décision ajoute des difficultés à M. Trump pour rejoindre les médias sociaux traditionnels, qu’il avait utilisés pendant ses années à la Maison Blanche pour cajoler, définir la politique, critiquer les opposants et énerver ses dizaines de millions de followers. Twitter et YouTube avaient également interrompu M. Trump en janvier après l’insurrection au Capitole, affirmant que le risque de préjudice et le potentiel de violence qu’il avait créé étaient trop grands.

Mais cela ne signifie pas que M. Trump ne pourra pas du tout revenir sur Facebook une fois que l’entreprise aura revu son action. Mardi, M. Trump avait dévoilé un nouveau site, «Du bureau de Donald Trump», pour communiquer avec ses partisans. Cela ressemblait beaucoup à un fil Twitter, avec des messages écrits par M. Trump qui pourraient être partagés sur Facebook, Twitter et YouTube.

La décision a également souligné le pouvoir des entreprises technologiques de déterminer qui a le droit de dire quoi en ligne. Alors que M. Zuckerberg a déclaré qu’il ne souhaitait pas que son entreprise soit «l’arbitre de la vérité» dans le discours social, Facebook est devenu de plus en plus actif sur les types de contenu qu’il autorise. Pour éviter la propagation de la désinformation, la société a réprimé les groupes de théorie du complot QAnon, les mensonges électoraux et le contenu anti-vaccination ces derniers mois, avant de culminer avec le blocage de M. Trump en janvier.

«Cette affaire a des implications dramatiques pour l’avenir de la parole en ligne, car le public et d’autres plates-formes examinent comment le conseil de surveillance va gérer ce qui est une controverse difficile qui se posera à nouveau dans le monde entier», a déclaré Nate Persily, professeur à l’Université de Stanford. faculté de droit.