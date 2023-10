L’interdiction imposée à l’international italien de Newcastle United, Sandro Tonali, pour violation des règles relatives aux paris sur les matches s’appliquera dans le monde entier, a annoncé vendredi l’instance dirigeante du football, ce qui signifie que le milieu de terrain n’est actuellement pas en mesure de jouer pour l’équipe de Premier League.

Le manager de Newcastle, Eddie Howe, a déclaré plus tôt que Tonali pouvait encore jouer ce week-end car le club de Premier League n’avait pas été officiellement informé de l’interdiction.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

“La demande présentée par la Fédération italienne de football visant à prolonger la sanction qu’elle a imposée au joueur Sandro Tonali le [Friday] avoir un effet mondial a été accordé”, a déclaré la FIFA dans un communiqué.

La fédération italienne a annoncé jeudi que Tonali avait été banni du reste de la saison de Premier League ainsi que du Championnat d’Europe de l’année prochaine si l’Italie se qualifiait.

Tonali, 23 ans, qui est devenu le deuxième joueur suspendu dans cette affaire élargie, a accepté un accord de plaidoyer avec la fédération qui comprenait une thérapie pour une dépendance au jeu.

Avant le match de samedi à Wolverhampton, Howe a déclaré qu’il y avait « de fortes chances qu’il soit à nouveau disponible pour nous » car le club n’avait pas reçu de confirmation officielle.

Sandro Tonali a fait 12 apparitions pour Newcastle United cette saison depuis son départ de la Serie A. Photo de Stu Forster/Getty Images

L’interdiction de Tonali est un énorme revers pour Newcastle qui a signé le milieu de terrain de l’AC Milan en juillet pour un contrat d’une valeur de 70 millions d’euros (76,28 millions de dollars), une somme record pour un joueur italien.

Le président de la fédération italienne, Gabriele Gravina, a déclaré que Tonali avait été suspendu pour 18 mois, mais que huit de ces mois étaient commuables en suivant un traitement pour dépendance au jeu et en faisant au moins 16 apparitions publiques dans des centres pour jeunes footballeurs et des associations pour toxicomanes en convalescence.

Howe a déclaré que Newcastle n’avait aucune idée d’éventuelles violations de paris lorsqu’ils l’ont signé.

“Vous prenez une décision sur le moment avec les connaissances dont vous disposez”, a déclaré Howe. “Nous l’aimions vraiment en tant que footballeur et nous n’avions aucune idée que c’était une possibilité.

“Bien sûr, il y a une frustration et une déception de ne pas avoir un joueur de qualité pendant un certain temps.”

Tonali est entré en jeu lors de la défaite 1-0 à domicile de Newcastle contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions mercredi.

La défaite a été aggravée par les blessures des attaquants Alexander Isak et Jacob Murphy qui rateront le match des Wolves.

“Blessures très différentes, Alex est une blessure à l’aine que nous ne pensons pas grave, mais c’est une récidive de la blessure à l’aine qu’il a subie en jouant pour la Suède, nous devons donc évaluer cela”, a ajouté Howe.

“La maladie de Jacob est totalement différente, c’est une luxation de son épaule. Ce que nous allons faire n’est pas clair et je pense qu’il va voir un spécialiste aujourd’hui. Vous pouvez jouer avec ces blessures ou de l’autre côté, il a besoin d’une opération et il” je serai absent pendant un certain temps.

Les blessures ont également exclu le défenseur Sven Botman et le milieu de terrain Elliot Anderson, tandis qu’Harvey Barnes sera absent jusqu’à la nouvelle année en raison d’une blessure au pied.

“Malheureusement, Harvey nous manque [Barnes]Elliot, Alex maintenant et du coup avec Jacob nous avons l’air un peu tendus.”