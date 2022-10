L’interdiction de Suella Braverman aux migrants de la Manche de demander l’asile serait barbare et illégale, selon des organisations caritatives

Une éventuelle “interdiction” d’asile pour les migrants traversant la Manche serait “barbare” et illégale, ont déclaré des organisations caritatives.

Suella Braverman devrait utiliser son premier grand discours en tant que ministre de l’Intérieur pour annoncer un nouveau projet de loi qui irait plus loin qu’une énorme série de lois sur l’immigration adoptées il y a à peine cinq mois.

Des sources ont dit Les temps la législation serait conçue pour créer une “interdiction générale” à toute personne entrant illégalement au Royaume-Uni, y compris par de petits bateaux, de demander refuge.

On ne sait pas encore comment les plans du nouveau ministre de l’Intérieur seraient mis en œuvre ou s’écarteraient des mesures précédemment introduites par Priti Patel.

Avant le discours de Mme Braverman à la conférence du Parti conservateur à Birmingham, l’association caritative Refugee Action a salué un “jour de honte pour le gouvernement”.

Le directeur général Tim Naor Hilton a déclaré: «Il est maintenant clair que ce secrétaire à l’intérieur ne se soucie que de garder les gens à l’extérieur, pas de les protéger.

« Interdire à ceux qui traversent la Manche de demander l’asile est une violation flagrante des lois internationales sur les réfugiés que le Royaume-Uni a fièrement contribué à créer en premier lieu.

« Ces plans ignorent délibérément le fait que c’est le manque d’itinéraires sûrs vers le pays qui pousse les gens entre les mains des passeurs.

« Le gouvernement ne peut pas continuer à bafouer ses responsabilités internationales et menacer les réfugiés d’expulsion ou de prison simplement pour avoir demandé de l’aide.

Jusqu’à présent cette année, plus de 33 500 personnes sont arrivées au Royaume-Uni après avoir fait le voyage depuis la France, ce nombre atteignant de nouveaux records malgré les mesures qui, selon le ministère de l’Intérieur, auraient un effet dissuasif – notamment l’accord avec le Rwanda et une campagne de communication en ligne de 100 000 £.

Les chiffres du ministère de l’Intérieur montrent qu’entre janvier 2018 et juin 2022, 94 % des migrants traversant la Manche sur de petits bateaux ont demandé l’asile.

Des nombres record sont bloqués dans un arriéré de décisions, mais parmi les demandes examinées, seulement 8 % ont été refusées. La moitié a été accordée et le gouvernement britannique a refusé d’évaluer le reste en les déclarant «inadmissibles» en vertu des règles d’immigration internes.

Priti Patel admet qu’il n’y a pas de voies sûres et légales pour les demandeurs d’asile traversant la Manche

Les commissions parlementaires, les experts et les organisations caritatives demandent depuis longtemps au gouvernement de s’attaquer aux traversées de la Manche en créant des alternatives.

Il n’y a pas de visa pour ceux qui se rendent au Royaume-Uni pour demander l’asile, et les programmes de réinstallation ne s’appliquent pas aux réfugiés qui ont déjà atteint l’Europe au cours de leur voyage.

Clare Mosley, la fondatrice de l’association caritative pour réfugiés Care4Calais, a qualifié les propositions signalées de “barbares, mensongères et inutiles”.

“Il y a une montagne de preuves que la grande majorité qui traverse la Manche sont de véritables réfugiés, cette criminalisation d’eux est un blâme flagrant des victimes envers des personnes incroyablement vulnérables, simplement dans le but de faire la une des journaux”, a-t-elle déclaré.

“Ceux qui ont échappé aux pires horreurs de ce monde ne devraient pas risquer leur vie une fois de plus simplement pour demander l’asile au Royaume-Uni. La réponse évidente est de leur donner un passage sûr. Cela briserait le modèle des passeurs et sauverait des vies.

Mme Braverman devrait également annoncer des mesures pour augmenter le nombre de bateaux de migrants interceptés par les autorités françaises et soutenir les opérations contre les gangs de passeurs sur le continent européen.

Un porte-parole du Parti conservateur a déclaré que le ministre de l’Intérieur « s’engagerait à examiner » de nouvelles lois pour expulser les personnes qui arrivent illégalement en Grande-Bretagne, et a énoncé son intention de veiller à ce que les politiques gouvernementales « ne puissent pas être déraillées par l’abus des lois modernes sur l’esclavage, le loi sur les droits de l’homme ou la Cour européenne des droits de l’homme ».

La ministre de l’Intérieur Suella Braverman envisage de nouvelles lois sur l’expulsion (Aaron Chown/PA) (fil de sonorisation)

Une précédente modification de la loi faisant de l’interception en canot dans la Manche une “entrée illégale” est entrée en vigueur en juin, et avant cette date la cour d’appel avait jugé que de telles traversées par des demandeurs d’asile n’étaient pas un délit.

Le gouvernement a déjà modifié ses règles d’immigration pour lui permettre de refuser d’examiner les demandes d’asile de personnes qui sont passées par des pays tiers sûrs.

Toute mesure plus sévère risquerait de violer la Convention de 1951 sur les réfugiés, qui stipule que les pays « n’imposeront pas de sanctions, en raison de leur entrée ou de leur présence illégale, aux réfugiés ».

L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré qu’il n’y avait aucune exigence dans le droit international soutenant l’affirmation du gouvernement britannique selon laquelle les gens doivent demander l’asile dans le premier pays sûr qu’ils atteignent.

L’autorité est intervenue dans les contestations judiciaires en cours de l’accord avec le Rwanda, qui est en attente jusqu’à ce que la Haute Cour se prononce sur deux affaires alléguant que les plans sont illégaux.

Malgré l’action en cours, le gouvernement a indiqué à davantage de demandeurs d’asile qu’ils pourraient être envoyés au Rwanda dans des avis légaux publiés pendant la période de deuil national après la mort de la reine.

Le mois dernier, L’indépendant a révélé que le gouvernement avait dépensé près de 90 000 £ pour trois mois de publicités sur les réseaux sociaux visant à dissuader les traversées de la Manche.

Les migrants du nord de la France et de la Belgique sont ciblés par des publications sponsorisées sur Facebook et Instagram, qui contiennent des messages en plusieurs langues, notamment “vous pourriez mourir en essayant de vous rendre au Royaume-Uni” et “ne faites pas confiance aux gangs de passeurs”.

Les organisations caritatives ont qualifié les publicités d ‘”inutiles et absurdes” après que plusieurs groupes de spécialistes aient rejeté un appel pour aider le ministère de l’Intérieur à “comprendre les perceptions des migrants sur la migration vers le Royaume-Uni” pour la campagne.