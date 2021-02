L’interdiction de se rendre à l’hôpital avec une partenaire enceinte «  peut avoir contribué à des décès liés à la maternité  »

Les règles qui interdisaient aux personnes de se rendre à l’hôpital avec leur partenaire enceinte pendant la première vague de la pandémie de Covid auraient pu contribuer aux décès par maternité, a suggéré un nouveau rapport.

Les messages publics autour du virus, tels que « Restez à la maison », ont peut-être également « causé des retards » chez ceux qui ont perdu des bébés en quête de soins avant leur mort, selon le rapport.

La recherche de la Direction des enquêtes sur la sécurité des soins de santé (HSIB) détaille comment certaines femmes sont décédées seules à l’hôpital en raison des restrictions. Les enquêteurs ont examiné 19 décès maternels en Angleterre dans les premiers stades de la pandémie.

« Des politiques nationales et locales ont été mises en œuvre pour restreindre la présence des partenaires et des familles dans les hôpitaux afin de réduire la transmission de Covid-19 aux patients, aux familles et au public », indique le rapport. «Ces politiques signifiaient que les femmes étaient seules lorsqu’elles se rendaient à l’hôpital … Les partenaires n’étaient autorisés à être en salle de travail que lorsque la femme était en travail et on leur a demandé de rentrer chez eux quelques heures après la naissance du bébé.

« Cela a contribué à la décision de retarder la fréquentation de l’hôpital ou à l’auto-congé. Plusieurs pères ont déclaré aux enquêtes qu’ils n’étaient pas en mesure d’être présents pour la naissance de leur enfant. »

Sept des 19 femmes, décédées entre mars et mai, sont décédées dans les 24 heures suivant la fin de leur grossesse. Trois sont décédés en une semaine et les autres sont décédés dans les huit à 39 jours.

« Les restrictions de visite à l’époque signifiaient que les femmes n’étaient pas en mesure d’être avec les membres de leur famille lors de leur admission », ont écrit les auteurs du rapport. « Les enquêtes ont relevé d’autres cas où les familles n’avaient pas eu l’occasion de rendre visite à la femme avant sa mort. »

Ils ont souligné le cas d’une femme admise seule en raison de la pandémie, ajoutant: « Cela a causé une grande inquiétude à la famille car ils n’ont pas pu être avec la femme lorsqu’elle s’est effondrée et est décédée. »

Certaines femmes craignaient d’attraper Covid et « il y avait des exemples de femmes qui restaient loin des hôpitaux aussi longtemps qu’elles le pouvaient », ont déclaré les auteurs du rapport.

Dans un cas, une césarienne d’urgence a été retardée en raison du temps supplémentaire nécessaire pour mettre l’équipement de protection individuelle (EPI). Deux tentatives de réanimation ont été retardées en raison du temps supplémentaire nécessaire pour mettre l’EPI. Le rapport suggère également que certains tests ont été évités car ils ajoutaient le risque de transmission du virus.

La principale cause de décès chez les femmes était les caillots sanguins. La principale cause indirecte de décès était Covid.

Un porte-parole du NHS a déclaré: «Malgré la pandémie, le personnel du NHS a mis au monde en toute sécurité des milliers de bébés au cours de l’année écoulée tout en faisant tout son possible pour protéger les patients et le personnel contre le risque du virus. Nos conseils pour la mise en œuvre des services locaux ont toujours été absolument clairs. que les mamans doivent être accompagnées de leurs partenaires pour l’accouchement.