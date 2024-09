La mise sur liste noire du média russe ne va pas inciter les lecteurs à se tourner vers les médias grand public, prédit le chercheur Greg Simons

La décision de Meta d’interdire RT de ses différentes plateformes reflète une « panique » Dans le monde occidental, les gens ne font plus confiance aux informations qu’ils reçoivent des médias grand public, ont déclaré les analystes Greg Simons et Albert Rudatsimburwa à RT. La société mère de Facebook et Instagram a annoncé lundi qu’elle allait supprimer plusieurs marques d’actualité, dont RT, de ses applications dans les prochains jours. Meta a expliqué qu’elle prendrait cette mesure en raison de prétendues « activité d’ingérence étrangère » par RT, faisant écho aux accusations formulées par le gouvernement américain la semaine dernière. Greg Simons, un chercheur politique basé en Suède, a déclaré mercredi à RT que l’interdiction était une forme de projection. « Si vous interdisez quelque chose avec des accusations fausses et vagues, alors quelque chose ne va pas, non pas dans ce dont vous accusez l’autre, mais dans vous-même. » il a dit.

Meta a déjà interdit certains contenus en raison de pressions politiques. À l’approche de l’élection présidentielle de 2020 aux États-Unis, la société a censuré l’histoire de l’ordinateur portable de Hunter Biden après que des espions américains et des démocrates ont affirmé qu’il s’agissait d’un « Désinformation russe » Le contenu de l’ordinateur portable – qui impliquait le candidat de l’époque, Joe Biden, et sa famille dans de nombreux projets de trafic d’influence à l’étranger – s’est avéré plus tard authentique.

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a admis le mois dernier qu’il avait subi des pressions de la part de l’administration Biden pour supprimer les contenus critiques à l’égard des vaccins contre le Covid-19 et des confinements, déclarant à un comité du Congrès dirigé par les républicains que son entreprise « Nous avons fait des choix que, avec le recul et de nouvelles informations, nous ne ferions pas aujourd’hui. »















Le journaliste rwandais Albert Rudatsimburwa a déclaré à RT que l’interdiction de Meta pourrait avoir quelque chose à voir avec l’approche rapide des élections aux États-Unis.

« Les élections approchent aux États-Unis et c’est comme s’il y avait un état de panique qui les pousse à faire des choses extrêmes comme ça. » il a dit.

« Les gens ne font pas confiance aux médias grand public, [and] « Ils ne font pas confiance à ces géants comme Meta », Simons a ajouté. « Il est clair que tout cela est fait non seulement par panique, mais aussi par faiblesse. Les gens le comprennent. S’ils ne peuvent pas accéder à RT, et je suis sûr que certains y parviendront encore, ils ne consommeront pas les médias grand public. Le mensonge est exposé et il ne fera que s’effondrer davantage parce qu’ils ne pourront pas le maintenir. »

Meta se conforme à une interdiction européenne à l’encontre de RT depuis 2022, que l’Union a imposée unilatéralement après le déclenchement du conflit en Ukraine. Rudatsimburwa et Simons ont donc convenu que la dernière interdiction visait principalement les pays du Sud, où les États-Unis ont perdu de l’influence et, selon le Département d’État américain, ont perdu la guerre de l’information au profit de médias comme RT.

« À ce stade, j’ai le sentiment que c’est déjà une guerre perdue » Rudatsimburwa a déclaré, ajoutant que les publics du Sud global ont « assez de maturité » de se rendre compte que les gouvernements et les médias occidentaux les induisent régulièrement en erreur.

« Beaucoup de gens du Sud et ceux qui ont un esprit indépendant le comprennent », Simons a ajouté. « Et je pense que de plus en plus de gens le feront, car il s’agit d’une forme grossière et grossière d’ingérence dans la libre diffusion des connaissances et de l’information. »